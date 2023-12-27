Азаров объяснил, зачем киевским властям нужна мобилизация полумиллиона человек - 27.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231227/1052429587.html
Азаров объяснил, зачем киевским властям нужна мобилизация полумиллиона человек
Азаров объяснил, зачем киевским властям нужна мобилизация полумиллиона человек - 27.12.2023 Украина.ру
Азаров объяснил, зачем киевским властям нужна мобилизация полумиллиона человек
Мобилизация полумиллиона человек нужна нынешним украинским властям, чтобы потребовать от Запада новую помощь под предлогом необходимости содержать большую армию. Таким мнением поделился 27 декабря в соцсетях бывший украинский премьер-министр Николай Азаров
2023-12-27T09:23
2023-12-27T09:24
мобилизация
николай азаров
владимир зеленский
новости
деньги
запад
помощь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102313/01/1023130183_0:221:2859:1829_1920x0_80_0_0_fabde09ad2a7a3f77ff8323c56155005.jpg.webp
"Сейчас уже никто не скрывает, а Зеленский на своей пресс-конференции подтвердил, что задача мобилизовать полмиллиона украинцев - главная на данный момент. И надо сделать всё, чтобы все, кто подходит по возрасту, попали под мобилизацию. Думаю, Зеленскому это надо, чтобы пробивать и деньги, и вооружение у Запада. Видите, мы, мол, собираем полумиллионную армию. Ее надо обмундировать, ее надо вооружить. Это огромные затраты, расходы", - написал Азаров.Однако, по мнению экс-премьера, Украине вряд ли удастся мобилизовать столько людей.Депутат Верховной рады Ярослав Железняк накануне признал, что денег на мобилизацию 500 тысяч человек у Киева нет.В декабре Владимир Зеленский на пресс-конференции сообщил, что к нему обратились из генерального штаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. В понедельник правительство Украины внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предлагается отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке.
https://ukraina.ru/20231227/1052428435.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102313/01/1023130183_65:0:2796:2048_1920x0_80_0_0_5f6242428647f2e535dd909181f02cc1.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
мобилизация, николай азаров, владимир зеленский, новости, деньги, запад, помощь
мобилизация, Николай Азаров, Владимир Зеленский, Новости, деньги, Запад, помощь

Азаров объяснил, зачем киевским властям нужна мобилизация полумиллиона человек

09:23 27.12.2023 (обновлено: 09:24 27.12.2023)
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкНиколай Азаров
Николай Азаров - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Читать в
Мобилизация полумиллиона человек нужна нынешним украинским властям, чтобы потребовать от Запада новую помощь под предлогом необходимости содержать большую армию. Таким мнением поделился 27 декабря в соцсетях бывший украинский премьер-министр Николай Азаров
"Сейчас уже никто не скрывает, а Зеленский на своей пресс-конференции подтвердил, что задача мобилизовать полмиллиона украинцев - главная на данный момент. И надо сделать всё, чтобы все, кто подходит по возрасту, попали под мобилизацию. Думаю, Зеленскому это надо, чтобы пробивать и деньги, и вооружение у Запада. Видите, мы, мол, собираем полумиллионную армию. Ее надо обмундировать, ее надо вооружить. Это огромные затраты, расходы", - написал Азаров.
Однако, по мнению экс-премьера, Украине вряд ли удастся мобилизовать столько людей.
"По всем моим расчетам, которые я сделал, 500 тысяч человек вряд ли удастся мобилизовать. Я в это не верю. Может, мобилизуют 250-300 тысяч человек", - подчеркнул он.
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк накануне признал, что денег на мобилизацию 500 тысяч человек у Киева нет.
В декабре Владимир Зеленский на пресс-конференции сообщил, что к нему обратились из генерального штаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек.
В понедельник правительство Украины внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предлагается отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке.
- РИА Новости, 1920, 27.12.2023
09:00
Противники проекта о мобилизации, провалы ВСУ, затягивание войны. Главное на Украине на утро 27 декабря
 
мобилизацияНиколай АзаровВладимир ЗеленскийНовостиденьгиЗападпомощь
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:23Азаров объяснил, зачем киевским властям нужна мобилизация полумиллиона человек
09:18Боевая мощь танка Т-14 "Армата" скоро значительно возрастёт – Чемезов
09:00Противники проекта о мобилизации, провалы ВСУ, затягивание войны. Главное на Украине на утро 27 декабря
08:46Сапёры ВСУ подорвались в Харьковской области на своих же минах – Марочко
08:27Россия в 10 раз сократила долю поставок нефти и нефтепродуктов в Европу – Новак
08:05Новый УМПК значительно увеличит дальность применения авиабомб – Чемезов
08:00Мелетий (Смотрицкий): 390 лет со дня смерти автора легендарной "Грамматики"
07:40Силы ПВО уничтожили ночью два БПЛА ВСУ в Белгородской и Ростовской областях – МО
07:16ВСУ загоняют украинцев в мобилизацию как собак – депутат Рады
06:42Россия создаёт новый помехозащищённый управляемый снаряд для РСЗО – Чемезов
06:29Расчёты "Акации" уничтожили позиции ВСУ на Краснолиманском направлении – МО
06:02Спектакль о войне и любви "Вальс на 2/4", Одессе в памяти Григория Данцигера и театре на фронте и в тылу
06:00"Потери гигантские": Евгений Ющук раскрыл, как героизм бойцов на линии обороны остановил наступление ВСУ
05:51Новейшая гаубица "Коалиция" скоро появится в зоне СВО – Чемезов
05:50"Система сплошного огня": эксперт раскрыл, как бойцы ВС РФ "многослойно" выжигают ВСУ у линии Суровикина
05:40"Украина – всё, это голограмма": политолог объяснил, что происходит, когда кирпич падает на государство
05:32Новый дрон-камикадзе "Суперкам" проходит испытания – Чемезов
05:30Военный эксперт о том, почему армии РФ нужно следить за "Патриотами" ВСУ, чтобы не попасть в авиа-засаду
05:29Александр Полищук: ВСУ и НАТО еще удивят в 2024 году, но Россия обойдется без штурмовщины и авралов
05:20По Днепру или Карпатам? Эксперт раскрыл, на каких границах могут остановится Запад и Россия на Украине
Лента новостейМолния