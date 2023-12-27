https://ukraina.ru/20231227/1052429587.html

Азаров объяснил, зачем киевским властям нужна мобилизация полумиллиона человек

Азаров объяснил, зачем киевским властям нужна мобилизация полумиллиона человек - 27.12.2023 Украина.ру

Азаров объяснил, зачем киевским властям нужна мобилизация полумиллиона человек

Мобилизация полумиллиона человек нужна нынешним украинским властям, чтобы потребовать от Запада новую помощь под предлогом необходимости содержать большую армию. Таким мнением поделился 27 декабря в соцсетях бывший украинский премьер-министр Николай Азаров

2023-12-27T09:23

2023-12-27T09:23

2023-12-27T09:24

мобилизация

николай азаров

владимир зеленский

новости

деньги

запад

помощь

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"Сейчас уже никто не скрывает, а Зеленский на своей пресс-конференции подтвердил, что задача мобилизовать полмиллиона украинцев - главная на данный момент. И надо сделать всё, чтобы все, кто подходит по возрасту, попали под мобилизацию. Думаю, Зеленскому это надо, чтобы пробивать и деньги, и вооружение у Запада. Видите, мы, мол, собираем полумиллионную армию. Ее надо обмундировать, ее надо вооружить. Это огромные затраты, расходы", - написал Азаров.Однако, по мнению экс-премьера, Украине вряд ли удастся мобилизовать столько людей.Депутат Верховной рады Ярослав Железняк накануне признал, что денег на мобилизацию 500 тысяч человек у Киева нет.В декабре Владимир Зеленский на пресс-конференции сообщил, что к нему обратились из генерального штаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. В понедельник правительство Украины внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предлагается отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке.

https://ukraina.ru/20231227/1052428435.html

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мобилизация, николай азаров, владимир зеленский, новости, деньги, запад, помощь