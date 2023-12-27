Россия создаёт новый помехозащищённый управляемый снаряд для РСЗО – Чемезов
© РИА Новости . Александр Гальперин / Перейти в фотобанкБоевая стрельба РСЗО "Торнадо-Г" и пушек "Гиацинт" в зоне СВО
Российские предприятия работают над созданием нового помехозащищённого и высокоточного управляемого снаряда для реактивных систем залпового огня (РСЗО), заявил генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. Об этом 27 декабря сообщает РИА Новости
"Кооперация оборонных предприятий создаёт сегодня новый управляемый реактивный снаряд с учётом современных требований к точности и помехозащищённости", - рассказал Чемезов в интервью агентству.
По его словам, сейчас "в том числе в реальных условиях" проводятся испытания нового боеприпаса. Параллельно предприятия начали его серийное производство.
05:51Новейшая гаубица "Коалиция" скоро появится в зоне СВО – ЧемезовНовейшая российская гаубица "Коалиция" скоро появится в зоне СВО, где обеспечит существенное преимущество над гаубицами НАТО по дальности, заявил генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. Об этом 27 декабря сообщает РИА Новости