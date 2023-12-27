https://ukraina.ru/20231227/1052427679.html

Россия создаёт новый помехозащищённый управляемый снаряд для РСЗО – Чемезов

Россия создаёт новый помехозащищённый управляемый снаряд для РСЗО – Чемезов - 27.12.2023 Украина.ру

Россия создаёт новый помехозащищённый управляемый снаряд для РСЗО – Чемезов

Российские предприятия работают над созданием нового помехозащищённого и высокоточного управляемого снаряда для реактивных систем залпового огня (РСЗО), заявил генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. Об этом 27 декабря сообщает РИА Новости

2023-12-27T06:42

2023-12-27T06:42

2023-12-27T06:42

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"Кооперация оборонных предприятий создаёт сегодня новый управляемый реактивный снаряд с учётом современных требований к точности и помехозащищённости", - рассказал Чемезов в интервью агентству.По его словам, сейчас "в том числе в реальных условиях" проводятся испытания нового боеприпаса. Параллельно предприятия начали его серийное производство.

https://ukraina.ru/20231227/1052427413.html

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новости, россия, впк, ростех, рсзо, испытания