https://ukraina.ru/20231227/1052412830.html

Ростислав Ищенко объяснил, что меняет конкретная война и почему на фронт идет большой поток добровольцев

Ростислав Ищенко объяснил, что меняет конкретная война и почему на фронт идет большой поток добровольцев - 27.12.2023 Украина.ру

Ростислав Ищенко объяснил, что меняет конкретная война и почему на фронт идет большой поток добровольцев

Когда война становится конкретной – в обществе меняются настроения и люди начинают принимать конкретные решения. Россия никогда не хотела воевать с Украиной, но сейчас на фронт идет большой поток добровольцев. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Ростислав Ищенко

2023-12-27T04:50

2023-12-27T04:50

2023-12-27T04:50

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вс рф

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Результаты социологических опросов показывают, что в случае войны Германию с оружием в руках готовы защищать только 17% её жителей, а воевать за Польшу готовы только 15% поляков.Когда делались опросы на Украине – они тоже показывали, что не больше 20% опрошенных готовы защищать ее с оружием в руках. А сейчас украинцы воюют и "не пищат", как миленькие, рассказал политолог.Когда война абстрактна – люди всегда так и будут отвечать. Но когда она становится вполне конкретной, все меняется, добавил эксперт.Вообще никто не собирался воевать с Украиной. Россия не собиралась с ней воевать. А когда война началась, поток добровольцев в зону спецоперации не могут остановить, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231225/1052371634.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, россия, сво, спецоперация, война, опрос, доброволец, вс рф, общество, армия, всу