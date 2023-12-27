Ростислав Ищенко объяснил, что меняет конкретная война и почему на фронт идет большой поток добровольцев - 27.12.2023 Украина.ру
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Ростислав Ищенко объяснил, что меняет конкретная война и почему на фронт идет большой поток добровольцев
Ростислав Ищенко объяснил, что меняет конкретная война и почему на фронт идет большой поток добровольцев - 27.12.2023 Украина.ру
Ростислав Ищенко объяснил, что меняет конкретная война и почему на фронт идет большой поток добровольцев
Когда война становится конкретной – в обществе меняются настроения и люди начинают принимать конкретные решения. Россия никогда не хотела воевать с Украиной, но сейчас на фронт идет большой поток добровольцев. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Ростислав Ищенко
2023-12-27T04:50
2023-12-27T04:50
новости
украина
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спецоперация
война
опрос
доброволец
вс рф
общество
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Результаты социологических опросов показывают, что в случае войны Германию с оружием в руках готовы защищать только 17% её жителей, а воевать за Польшу готовы только 15% поляков.Когда делались опросы на Украине – они тоже показывали, что не больше 20% опрошенных готовы защищать ее с оружием в руках. А сейчас украинцы воюют и "не пищат", как миленькие, рассказал политолог.Когда война абстрактна – люди всегда так и будут отвечать. Но когда она становится вполне конкретной, все меняется, добавил эксперт.Вообще никто не собирался воевать с Украиной. Россия не собиралась с ней воевать. А когда война началась, поток добровольцев в зону спецоперации не могут остановить, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231225/1052371634.html
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новости, украина, россия, сво, спецоперация, война, опрос, доброволец, вс рф, общество, армия, всу
Новости, Украина, Россия, СВО, Спецоперация, война, опрос, доброволец, ВС РФ, Общество, Армия, ВСУ

Ростислав Ищенко объяснил, что меняет конкретная война и почему на фронт идет большой поток добровольцев

04:50 27.12.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПодготовка бойцов добровольческого батальона имени Судоплатова на полигоне в Запорожской области
Подготовка бойцов добровольческого батальона имени Судоплатова на полигоне в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
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Когда война становится конкретной – в обществе меняются настроения и люди начинают принимать конкретные решения. Россия никогда не хотела воевать с Украиной, но сейчас на фронт идет большой поток добровольцев. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Ростислав Ищенко
Результаты социологических опросов показывают, что в случае войны Германию с оружием в руках готовы защищать только 17% её жителей, а воевать за Польшу готовы только 15% поляков.
Когда делались опросы на Украине – они тоже показывали, что не больше 20% опрошенных готовы защищать ее с оружием в руках. А сейчас украинцы воюют и "не пищат", как миленькие, рассказал политолог.
Когда война абстрактна – люди всегда так и будут отвечать. Но когда она становится вполне конкретной, все меняется, добавил эксперт.
"Кому хочется воевать, когда он сидит дома, в хорошей обстановке, ждет Рождество. А когда война конкретика – тогда принимаются конкретные решения, и тогда в обществе меняются настроения", - отметил Ищенко.
Вообще никто не собирался воевать с Украиной. Россия не собиралась с ней воевать. А когда война началась, поток добровольцев в зону спецоперации не могут остановить, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Миша Вацич интервью
25 декабря, 10:29
Миша Вацич: Сейчас Российская Федерация — это защитник суверенных странО целях очередного визита в Донецкую Народную Республику, планах и конкретных предложениях, Донецке тогда и сейчас, а также о перспективах развития сербско-российских отношений и многом другом журналисту издания Украина.ру рассказал сербский политик и общественный деятель, лидер партии "Сербская десница" Миша Вацич
 
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