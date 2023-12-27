Ростислав Ищенко объяснил, что меняет конкретная война и почему на фронт идет большой поток добровольцев
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПодготовка бойцов добровольческого батальона имени Судоплатова на полигоне в Запорожской области
Когда война становится конкретной – в обществе меняются настроения и люди начинают принимать конкретные решения. Россия никогда не хотела воевать с Украиной, но сейчас на фронт идет большой поток добровольцев. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Ростислав Ищенко
Результаты социологических опросов показывают, что в случае войны Германию с оружием в руках готовы защищать только 17% её жителей, а воевать за Польшу готовы только 15% поляков.
Когда делались опросы на Украине – они тоже показывали, что не больше 20% опрошенных готовы защищать ее с оружием в руках. А сейчас украинцы воюют и "не пищат", как миленькие, рассказал политолог.
Когда война абстрактна – люди всегда так и будут отвечать. Но когда она становится вполне конкретной, все меняется, добавил эксперт.
"Кому хочется воевать, когда он сидит дома, в хорошей обстановке, ждет Рождество. А когда война конкретика – тогда принимаются конкретные решения, и тогда в обществе меняются настроения", - отметил Ищенко.
Вообще никто не собирался воевать с Украиной. Россия не собиралась с ней воевать. А когда война началась, поток добровольцев в зону спецоперации не могут остановить, резюмировал собеседник Украина.ру.
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