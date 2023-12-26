Жена Зеленского назвала Россию империей и объяснила, зачем ей украинская культура - 26.12.2023 Украина.ру
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Жена Зеленского назвала Россию империей и объяснила, зачем ей украинская культура
Жена Зеленского назвала Россию империей и объяснила, зачем ей украинская культура - 26.12.2023 Украина.ру
Жена Зеленского назвала Россию империей и объяснила, зачем ей украинская культура
Зеленская записала в свои достижения запуск украиноязычных аудиогидов в музеях 15 стран, тираж украиноязычной брошюры в Иордании и открытие полок с украинскими книгами в библиотеках разных стран
2023-12-26T16:10
2023-12-26T16:10
новости
украина
елена зеленская
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Жена президента Украины Елена Зеленского назвала Россию империей и объяснила функцию украинской культуры в современном контексте. По ее словам, украинский язык - это язык борьбы за идентичность, а культура - форма сопротивления соседнего государства. Комментарии Зеленской опубликованы на сайте президента Украины. "В то время как империя стремится уничтожить не только Украину, но и украинскую культуру, делаем, чтобы этой культуры становилось больше. Это еще одна форма нашего сопротивления – культурная, ценностная. Из книг и научных работ, а не только из новостей, мир узнает, как много (не уточнено конкретно. - Ред.) Украина ему дала, и поймет нас лучше. Как свою неотделимую часть, без которой, как и без других, мир невозможен", – заявила Зеленская.В свои достижения в 2023 году Зеленская записала запуск украиноязычных аудиогидов в музеях 15 стран, выпуск тиража украиноязычной брошюры для посетителей каменного города Петра в Иордании и открытие полок с украинскими книгами в библиотеках 10 стран. В Министерстве культуры Украины включили в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности, российских исполнителей Ярослава Дронова (SHAMAN) и Анну Семенович.Ранее и.о. министра культуры Украины Ростислав Карандеев заявил о мобилизации украинской культуры и общества против России. Такое заявление он сделал на заседании Совета министров культуры стран Евросоюза в конце ноября.
https://ukraina.ru/20231226/1052410126.html
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новости, украина, елена зеленская
Новости, Украина, Елена Зеленская

Жена Зеленского назвала Россию империей и объяснила, зачем ей украинская культура

16:10 26.12.2023
 
© AP / Stephanie Scarbrough
- РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© AP / Stephanie Scarbrough
Читать в
Зеленская записала в свои достижения запуск украиноязычных аудиогидов в музеях 15 стран, тираж украиноязычной брошюры в Иордании и открытие полок с украинскими книгами в библиотеках разных стран
Жена президента Украины Елена Зеленского назвала Россию империей и объяснила функцию украинской культуры в современном контексте. По ее словам, украинский язык - это язык борьбы за идентичность, а культура - форма сопротивления соседнего государства. Комментарии Зеленской опубликованы на сайте президента Украины.
"В то время как империя стремится уничтожить не только Украину, но и украинскую культуру, делаем, чтобы этой культуры становилось больше. Это еще одна форма нашего сопротивления – культурная, ценностная. Из книг и научных работ, а не только из новостей, мир узнает, как много (не уточнено конкретно. - Ред.) Украина ему дала, и поймет нас лучше. Как свою неотделимую часть, без которой, как и без других, мир невозможен", – заявила Зеленская.
В свои достижения в 2023 году Зеленская записала запуск украиноязычных аудиогидов в музеях 15 стран, выпуск тиража украиноязычной брошюры для посетителей каменного города Петра в Иордании и открытие полок с украинскими книгами в библиотеках 10 стран.
В Министерстве культуры Украины включили в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности, российских исполнителей Ярослава Дронова (SHAMAN) и Анну Семенович.
Ранее и.о. министра культуры Украины Ростислав Карандеев заявил о мобилизации украинской культуры и общества против России. Такое заявление он сделал на заседании Совета министров культуры стран Евросоюза в конце ноября.
Концерт SHAMAN - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
15:22
Минкульт Украины внес певца SHAMAN в список угроз нацбезопасности
 
НовостиУкраинаЕлена Зеленская
 
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