Глава Минкульта Украины заявил о мобилизации украинской культуры против России - 27.11.2023 Украина.ру
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Глава Минкульта Украины заявил о мобилизации украинской культуры против России
Глава Минкульта Украины заявил о мобилизации украинской культуры против России - 27.11.2023 Украина.ру
Глава Минкульта Украины заявил о мобилизации украинской культуры против России
Украинская культура и всё украинское общество мобилизованы на "борьбу с агрессором", заявил министр культуры Украины Ростислав Карандеев
2023-11-27T17:12
2023-11-27T17:12
новости
украина
министр
министр культуры
ес
евросоюз
мобилизация
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Министр культуры Украины Ростислав Карандеев выступил на заседании Совета министров культуры Европейского Союза. В начале своего видеобращения украинский министр посетовал, что не имеет возможности обратиться вживую.Карандеев выразил надежду, что известные европейцам обстоятельства – "мобилизация украинской культуры и общества на борьбу с агрессором" - позволят ему просить о внимании именно в формате видеообращения.Он поблагодарил европейские правительства за оказанную Украине помощь. И надеется на её продолжение.Украинский министр рассказал, что давно уже мечтает быть рядом с европейцами. 10 лет назад, пояснил он, начался Евромайдан. По мнению Карандеева, тогда отпал вопрос, с кем украинцы хотят идти дальше.Украина готова открыть границы, что "каждый турист со всего мира мог увидеть красивую, современную, передовую Украину". Он надеется, что Украина быстро войдёт в ЕС, а её вступление будет выгодным не только для его страны, но и для союза.В январе 2015 года Верховная Рада Украины признала Россию "страной-агрессором". член комитета Госдумы по делам СНГ Василий Лихачев заявил тогда о намерении Госдумы принять ответный документ. По словам депутата, российской Госдуме надо думать и о практических мерах, направленных на борьбу с русофобством: "Мы не одни, у России есть партнеры, союзники и друзья. Важно формировать интернационал сил здравомыслия".
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новости, украина, министр, министр культуры, ес, евросоюз, мобилизация
Новости, Украина, министр, министр культуры, ЕС, Евросоюз, мобилизация
Глава Минкульта Украины заявил о мобилизации украинской культуры против России

17:12 27.11.2023
 
© mcip.gov.uaРостислав Карандеев
Ростислав Карандеев
© mcip.gov.ua
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Украинская культура и всё украинское общество мобилизованы на "борьбу с агрессором", заявил министр культуры Украины Ростислав Карандеев
Министр культуры Украины Ростислав Карандеев выступил на заседании Совета министров культуры Европейского Союза. В начале своего видеобращения украинский министр посетовал, что не имеет возможности обратиться вживую.
Карандеев выразил надежду, что известные европейцам обстоятельства – "мобилизация украинской культуры и общества на борьбу с агрессором" - позволят ему просить о внимании именно в формате видеообращения.
Он поблагодарил европейские правительства за оказанную Украине помощь. И надеется на её продолжение.
Украинский министр рассказал, что давно уже мечтает быть рядом с европейцами. 10 лет назад, пояснил он, начался Евромайдан. По мнению Карандеева, тогда отпал вопрос, с кем украинцы хотят идти дальше.
"Мы хотим быть с Европой, мы хотим и дальше нести европейские культурные ценности в своём обществе. Делиться своей культурой с европейскими народами. Мы богаты своей культурой. Мы хотим быть щедрыми и предоставить возможность каждому гражданину Евросоюза почувствовать и увидеть Украину", - заявил Карандеев.
Украина готова открыть границы, что "каждый турист со всего мира мог увидеть красивую, современную, передовую Украину".
Он надеется, что Украина быстро войдёт в ЕС, а её вступление будет выгодным не только для его страны, но и для союза.
В январе 2015 года Верховная Рада Украины признала Россию "страной-агрессором". член комитета Госдумы по делам СНГ Василий Лихачев заявил тогда о намерении Госдумы принять ответный документ.
По словам депутата, российской Госдуме надо думать и о практических мерах, направленных на борьбу с русофобством: "Мы не одни, у России есть партнеры, союзники и друзья. Важно формировать интернационал сил здравомыслия".
Владимир Зеленский
Вчера, 08:04
"В стране установлена фашистская диктатура". Эксперты и политики о ситуации на УкраинеНа Украине отметили десятилетие Евромайдана, Но праздновать решительно нечего, считает экс-премьер Украины Николай Азаров. В интервью БелТА он напомнил, что за это время страна лишилась более половины населения - люди "проголосовали ногами".
 
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