https://ukraina.ru/20231226/1052400305.html

Хроника энергетической войны: последние события

Хроника энергетической войны: последние события - 26.12.2023 Украина.ру

Хроника энергетической войны: последние события

Отказ от дешевого газа из России и доступного поташа из Белоруссии вынуждает страны ЕС закрывать свои мощности по производству удобрений, которые раньше снабжали всё европейское сельское хозяйство.

2023-12-26T09:56

2023-12-26T09:56

2023-12-26T10:02

эксклюзив

энергетика

германия

сша

россия

газпром

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Иностранные акционеры заморозили участие в проекте «Арктик СПГ-2»Иностранные акционеры проекта «Арктик СПГ-2» – французская TotalEnergies, китайские CNPC и CNOOC и консорциум японских Mitsui и JOGMEC – объявили форс-мажор по участию в проекте. Об этом 25 декабря сообщило российское издание «Коммерсантъ» («Ъ»).Такой шаг может привести к тому, что «Арктик СПГ-2» лишится долгосрочных контрактов на вывоз сжиженного природного газа (СПГ), а российская компания НОВАТЭК будет самостоятельно финансировать проект.У каждого из упомянутых акционеров по 10% в «Арктик СПГ-2», Сам НОВАТЭК владеет 60%. Каждый из акционеров имеет право получать СПГ в объеме, пропорциональном своей доле, то есть у НОВАТЭКа 12 млн тонн в год, у иностранных акционеров – по 2 млн тонн. После того отказа иностранных акционеров от СПГ, «Арктик СПГ-2» придется продавать его на спотовом рынке: около 2,6 млн тонн только с первой линии.При этом остаётся шанс, что иностранные акционеры все же смогут получать СПГ: 22 декабря американское агентство Bloomberg писало, что CNOOC и CNPC будут просить власти США об освобождении контрактов из-под санкций. В свою очередь, аналитическая компания Poten & Partners сообщила, что такой же процесс запустили и японские компании, он займет долгое время.На прошлой неделе первая линия «Арктик СПГ-2» начала производить СПГ. Коммерческие отгрузки планировалось с начала 2024 года, а на полную мощность в 19,6 млн тонн завод должен выйти к 2026 году. Но сроки могут сдвинуться, так как США внесли оператора проекта и его подрядчиков в SDN-list, что автоматически отрезает покупателей из Европы и Азии от покупки СПГ из-за угрозы введения в отношении них вторичных санкций.Не менее серьезными могут оказаться проблемы с финансированием. Стоимость «Арктик СПГ-2» уже выросла примерно на 17%, до $25 млрд из-за необходимости закупки дополнительного оборудования. После отказа иностранных акционеров забирать СПГ у проекта не осталось функционирующих долгосрочных контрактов, что может угрожать дефолтом по внешнему финансированию объемом €9,5 млрд.Из этой суммы до €2,5 млрд должны были предоставить китайские банки, €4,5 млрд – российские Сбербанк, Газпромбанк, ВЭБ.РФ и «Открытие». В конце 2022 года глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон сообщал, что «Арктик СПГ-2» успел получить €6 млрд в виде внешнего финансирования. Какой объем средств выбран на конец 2023 года, пока неизвестно.Кроме того, одной из главных проблем «Арктик СПГ-2» также остается нехватка танкеров арктического класса Arc7. НОВАТЭК изначально планировал создать для проекта флот из 21 танкера Arc7, из них 15 должны построить на российской верфи «Звезда», 6 – на южнокорейской верфи Hanwha Ocean.Как писал “Ъ” 15 декабря 2022 года, «Звезда» минимум на год – до марта 2024 года – задерживала сроки сдачи головного танкера Arc7. Судоверфь в июле 2023-го сообщала, что три танкера из линейки Arc7 – «Алексей Косыгин», «Петр Столыпин» и «Сергей Витте» – спущены на воду. Собеседники “Ъ” среди судостроителей уверены, что НОВАТЭК не получит танкеры со «Звезды» до конца 2024 года из-за сложностей с поставками оборудования. Что касается танкеров Hanwha Ocean, то они действительно продолжают строиться, и, по словам источников “Ъ”, в течение 2024 года «Арктик СПГ-2» может получить их.Растёт число потребителей, обманутых американским поставщиком СПГПольская компания PKN Orlen подала иск в арбитражный суд на американского поставщика СПГ Venture Global LNG. Об этом 24 декабря сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.Спор связан с тем, что Venture Global LNG нарушила условия долгосрочного контракта, не отправив Orlen партии СПГ в рамках контракта, а продавая спотовые партии со своего СПГ-завода Calcasieu Pass LNG.Orlen требует от Venture Global немедленного начала исполнения условий контракта.По заявлениям польской компании, она была вынуждена заменить недостающие объемы СПГ посредством сделок на спотовом рынке. Энергетическая безопасность Польши в результате не пострадала, но Orlen пришлось потратить в два раза больше средств, чем было предусмотрено по контракту с Venture Global.Упущенную выгоду Orlen оценивает в несколько миллиардов долларов США. Компания не исключает, что может потребовать возмещения убытков от Venture Global в зависимости от того, когда начнутся поставки по контракту. По оценкам польской компании, на арбитражное разбирательство уйдет 1-2 года.В мае 2023 года иск к Venture Global LNG за невыполнение контрактных поставок подала итальянская компания Edison, в июне ее примеру последовали британские Shell и BP, в сентябре к претензиям присоединилась испанская Repsol.В ноябре 2023-го BP, Shell и Edison потребовали от целевой рабочей группы США-ЕС по энергетической безопасности (EU-US Task Force on Energy Security) вмешаться в спор Venture Global LNG. В свою очередь, Venture Global заявила, что ещё не началла поставки из-за операционных проблем на начальном этапе инвестирования. Американская компания пообещала начать поставки по долгосрочным контрактам к концу 2024 года.За последние годы Польша подписала множество контрактов на поставку СПГ из США. В частности, в 2018 году на волне активного продвижения американского СПГ в Европу компания PGNiG (ныне дочка Orlen) заключила четыре контракта с тремя американскими производителями СПГ, заявив, что Польша будет получать СПГ из США по цене почти на 30% дешевле, чем природный газ из России (конкретные цены не назывались). Среди этих производителей была и Venture Global LNG.В результате подписания дополнительных соглашений общий объем СПГ, который PGNiG рассчитывала получить от Venture Global LNG, вырос с 3,5 млн т/год до 5,5 млн т/год. В частности, поставки с СПГ-завода Calcasieu Pass LNG должны были составить 1,5 млн т/год, поставки с завода Plaquemines LNG – 4 млн т/год. Однако поставок СПГ по долгосрочному контракту с Calcasieu Pass LNG компания Orlen пока что добиться не может.Между тем, как весной 2023 года сообщала Venture Global LNG, за год она экспортировала 128 грузов с Calcasieu Pass LNG, которые были доставлены в 24 страны, и около 75% этих грузов доставлено в Европу. Но поставки шли именно на спотовый рынок, компания подстраховалась уведомлением о форс-мажоре. Поэтому Shell, BP, Orlen и другие европейские компании пытаются решить вопрос с долгосрочными поставками американского СПГ в судебном порядке.Снижение цен на газ не спасёт промышленность ЕСВ Европе закрылись как минимум 50 предприятий по производству удобрений. Об этом говорится в отчете Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG, финансовая группа, входящая в десятку крупнейших мировых компаний), опубликованном 20 декабря. Производство удобрений в ЕС стало совершенно нерентабельным из-за цен на газ. 75% стоимости азотных удобрений – это стоимость газа.Хуже всего ситуация в Германии, где закрыто восемь крупных предприятий по производству удобрений, среди которых – BASF Ludwigshafen. Согласно исследованию Торгово-промышленной палаты Германии, 32% предприятий обсуждают вывод производства за границы страны.Отказ от дешевого газа из России и доступного поташа из Белоруссии вынуждает ЕС закрыть свои производственные мощности, которые раньше снабжали все европейское сельское хозяйство. Производство удобрений в Европе почти полностью остановлено, что в конечном итоге вынудит Европу закупать удобрения или зерно уже в 2024 году, отмечают аналитики MUFG.«Эффект от своей недальновидной политики европейцы могут наблюдать уже прямо сейчас. Он проявляется, в частности, в деиндустриализации Европы. Даже снижение газовых цен на европейских торговых площадках в текущем году после рекордного 2022 года не способствует стабилизации промышленного сектора в регионе», – заявил в ходе пленарной сессии международного форума «Газ России» начальник управления «Газпрома» Кирилл Полоус.По словам Полоуса, в Европе продолжается сокращение производства в энергоемких отраслях. Крупные компании меняют инвестиционные планы и переводят производства в другие регионы – прежде всего в США.Однако проблемы европейской промышленности – не только в ценах на газ. Поспешность, с какой европейские регуляторы пытаются провести декарбонизацию, также ведет к уходу промышленности из ЕС, считает глава итальянской энергетической компании Eni Клаудио Дескальци. По его словам, Европе нужно четко понять, что нефть и газ должны присутствовать в энергобалансе, хотя использовать их нужно более эффективно, сокращая выбросы.«Однако в Европе наши институты создают для нас новые и новые вызовы, на старые цели они накладывают новые цели. Сначала 40% сокращение выбросов, потом 50% сокращение выбросов, затем 55%. И это создает всё большую волатильность. И теперь мы вынуждены влезать в долги, чтобы финансировать то, что мы сами же создали», – говорил Дескальци, выступая на конференции ADIPEC.«Откровенно, это убивает промышленность», – добавил он. В результате, считает Дескальци, промышленность покидает Европу из-за высокой стоимости энергии, и она «становится слабее». Именно поэтому Европе нужны структурные решения, уверен Дескальци. «В Европе мы платим в шесть-семь, а то и в 15 раз больше за энергию, чем в США», – заявил глава Eni.Аналогичного мнения придерживаются и немецкие предприниматели. Согласно исследованию Торгово-промышленной палаты Германии, более половины опрошенных собственников компаний считают, что так называемый энергетический переход отрицательно сказывается на их бизнесе. В частности, 20% считают влияние энергоперехода крайне негативным, а 32% – негативным. Нейтральным его считают 35% опрошенных предпринимателей, положительным – 9%, и очень положительным – лишь 4%.

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

https://ukraina.ru/20231221/1052290771.html

https://ukraina.ru/20231220/1052256729.html

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Олег Хавич

Олег Хавич

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Олег Хавич

эксклюзив, энергетика, германия, сша, россия, газпром