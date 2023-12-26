https://ukraina.ru/20231226/1052396586.html
Жителя Сахалина за госизмену и попытку диверсии осудили на 15 лет лишения свободы
Жителя Сахалина за госизмену и попытку диверсии осудили на 15 лет лишения свободы - 26.12.2023 Украина.ру
Жителя Сахалина за госизмену и попытку диверсии осудили на 15 лет лишения свободы
Суд приговорил жителя Сахалина к 15 годам лишения свободы за государственную измену и подготовку диверсии на объекте топливно-энергетического комплекса на острове. Об этом 26 декабря сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ России
2023-12-26T06:46
2023-12-26T06:46
2023-12-26T06:46
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сахалин
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диверсия
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"Сахалинский областной суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении гражданина России, жителя Сахалинской области 1980 года рождения, признанного виновным по части 1 статьи 30, части 1 статьи 281 (приготовление к диверсии) и статьи 275 (государственная измена) УК РФ", - говорится в сообщении.Осужденный приговорён судом к 15 годам лишения свободы, из которых первые три года он проведёт в тюрьме, остальной срок - в исправительной колонии строгого режима.Сотрудники УФСБ при задержании подозреваемого изъяли у него дома инструкции по изготовлению самодельных взрывных и зажигательных устройств, компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, средства связи, содержащие большое количество террористического и экстремистского контента и переписку с координатором одной из террористических организаций Украины.В ходе судебного заседания было установлено, что сахалинец, "действуя под руководством спецслужб Украины, осуществлял подготовку диверсии на объекте топливно-энергетической системы острова".
https://ukraina.ru/20231226/1052393520.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, сахалин, суд, диверсия, всу, украина, госизмена, фсб
Новости, Россия, Сахалин, Суд, диверсия, ВСУ, Украина, госизмена, ФСБ
Жителя Сахалина за госизмену и попытку диверсии осудили на 15 лет лишения свободы
Суд приговорил жителя Сахалина к 15 годам лишения свободы за государственную измену и подготовку диверсии на объекте топливно-энергетического комплекса на острове. Об этом 26 декабря сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ России
"Сахалинский областной суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении гражданина России, жителя Сахалинской области 1980 года рождения, признанного виновным по части 1 статьи 30, части 1 статьи 281 (приготовление к диверсии) и статьи 275 (государственная измена) УК РФ", - говорится в сообщении.
Осужденный приговорён судом к 15 годам лишения свободы, из которых первые три года он проведёт в тюрьме, остальной срок - в исправительной колонии строгого режима.
Сотрудники УФСБ при задержании подозреваемого изъяли у него дома инструкции по изготовлению самодельных взрывных и зажигательных устройств, компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, средства связи, содержащие большое количество террористического и экстремистского контента и переписку с координатором одной из террористических организаций Украины.
В ходе судебного заседания было установлено, что сахалинец, "действуя под руководством спецслужб Украины, осуществлял подготовку диверсии на объекте топливно-энергетической системы острова".