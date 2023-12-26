Жителя Сахалина за госизмену и попытку диверсии осудили на 15 лет лишения свободы

Вытряхнут все арсеналы: политтехнолог рассказал, на сколько лет у Запада хватит вооружения для Украины

Если хорошо вытряхнуть арсеналы, у Запада еще надолго хватит поставок Украине. Американских танков хватит еще на 15 лет даже при военных действиях сегодняшними темпами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал специалист по конкурентной разведке, политтехнолог Евгений Ющук