https://ukraina.ru/20231225/1052376018.html

Послание "ждунам", Рождество по-новому, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 25 декабря

Послание "ждунам", Рождество по-новому, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 25 декабря - 25.12.2023 Украина.ру

Послание "ждунам", Рождество по-новому, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 25 декабря

На Украине отпраздновали Рождество. Глава Крыма Сергей Аксёнов обратился к сторонникам Украины на полуострове. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России

2023-12-25T13:00

2023-12-25T13:00

2023-12-25T14:09

эксклюзив

хроники

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На Украине отпраздновали Рождество по новоюлианскому календарю.«Сегодня все украинцы вместе. Все мы встречаем Рождество вместе. В одну дату как одна большая семья, как одна нация, как одна, единая страна. И сегодня как никогда сильна наша совместная молитва. Народная молитва. Сегодня она объединит миллионы голосов — как никогда до этого много. И будет звучать сегодня, без временной разницы в две недели. И будет звучать вместе с Европой и миром», — заявил в рождественском поздравлении президент Украины Владимир Зеленский.При этом прихожане наибольшей христианской конфессии — каноничной Украинской православной церкви — всё так же отмечают Рождество 7 января.Рождественские поздравления выпустили и жена Зеленского Елена, а также начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов и ряд других чиновников и политиков.Не обошлось и без конфузов. Так, на проводимой Православной церковью Украины рождественской службе в отнятом у УПЦ Свято-Успенском храме Киево-Печерской лавры было всего лишь около десятка людей.«На видео и фото запечатлен практически пустой храм, в котором на богослужении, кроме нескольких священнослужителей ПЦУ, присутствуют около десятка верующих структуры Думенко», — сообщал «Союз православных журналистов», который опубликовал кадры из собора.На фотографиях в телеграм-канале СПЖ были видны опустевшие храмы и редкие прихожане ПЦУ.Вечернюю службу вёл перебежчик из УПЦ в ПЦУ, наместник основанного ПЦУ в Киево-Печерской лавре монастыря Авраамий Лотыш.Примечательно, что когда в Свято-Успенском храме рождественские службы проводила УПЦ, храм еле вмещал верующих.Послание «ждунам»Ожидающим возвращения Крыма в состав Украины лучше уехать и понять, что этого никогда не произойдёт, заявил глава Крыма Сергей Аксёнов в эфире канала «Россия 24»."Позиция жесткая по отношению ко всем "ждунам" - тем, кто надеется или мечтает, что Украина когда-то возвратится. Этого никогда не будет. Все сказали четко и ясно - кто желает жить на Украине - может туда уехать. Вредить здесь никому не дам", - подчеркнул Аксёнов.Он также заявил, что киевским властям нужно забыть о претензиях на полуостров."Про Крым им надо забыть и чем быстрее, тем лучше. Одна из целей СВО по сути - это признание Крыма на международной арене. Поэтому чем меньше они будут думать о Крыме, как о своем регионе, потому что все, эта тема ушла навсегда, тем лучше будет для всех, в первую очередь для жителей Украины", - заявил Аксенов на просьбу прокомментировать постоянные заявления киевских властей о намерении захватить полуостров.Он указал, что чем быстрее на Украине поймут, что Крым и в целом возможность противостоять России или пытаться навредить ей, для Украины закрыта, тем лучше будет для всех.Отдельно глава Крыма отметил грамотную работу всего правоохранительного блока и силовых ведомств в Крыму, в том числе по выявлению диверсантов, шпионов и сотрудничающих с украинскими спецслужбами граждан.Тем временем Украина периодически сообщает о так называемых "крымских партизанах" из движения "Атеш" ("Огонь" на крымско-татарском — Ред.). В одноимённом телеграм-канале указывается, что это - "военное движение украинцев и крымских татар". Канал публикует фотографии военных объектов из Крыма, а также из других регионов регионов России. В частности, последние публикации на канале были посвящены Бекетовскому аэродрому в Волгограде, военкомату в Рыбнинске, объектам на Тузле, в Евпаторийском и Джанкойском районах и Симферополе.ОбстрелыКак сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 42 удара по этому региону России."На донецком направлении противник совершил 15 обстрелов из артиллерии 155 мм, на горловском 26 обстрелов из артиллерии 152 и 155 мм, в т.ч. с кассетной боевой частью, на ясиноватском 1 обстрел из артиллерии 155 мм. Выпущено 139 единиц различных боеприпасов", - отмечалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы четырех населённых пунктов республики: Горловка (Калининский, Никитовский районы), Ясиноватский район, столица Донецк (Киевский, Куйбышевский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район)."Поступили сведения о ранении 5 гражданских лиц в Никитовском районе Горловки", - сообщило представительство.Огнём ВСУ были повреждены 9 жилых домостроений в Куйбышевском районе Донецка, Никитовском районе Горловки, а также 6 объектов гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Центрально-Городскому и Никитовскому району Горловки в общей сложности 7 ракет из РСЗО, 3 снаряда калибром 155 мм, 33 снаряда калибром 152 мм, по Петровскому — 16 снарядов калибром 155 мм, по Ясиноватскому району — 4 снаряда калибром 155 мм."По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 25 декабря по состоянию на 09:00 поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики: н.п. Горловка (Центрально-Городской район) - по ул. Пушкинской, 22 погибла женщина 1988 года рождения, по ул. Пушкинской, 23 "а" ранена женщина 1984 года рождения", - отмечалось в сообщении.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера ВСУ выпустили по территории этого региона России 60 снарядов."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 60 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Крынки — 19; Корсунка — 8; Песчановка — 6; Казачьи Лагеря — 9; Алёшки — 10; Новая Маячка — 8", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 28 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Кардашинка, Подстепное, Алёшки, Крынки. Информация о пострадавших уточняется.Утром 25 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал сводку ударов по этому региону России со стороны ВСУ."В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено 5 артиллерийских и 6 миномётных снарядов, по селу Солнцевка – один артиллерийский снаряд, по селам Устинка и Журавлевка – по 4 артиллерийских снаряда. Также в Журавлевке противник атаковал с помощью двух дронов-камикадзе. В селах Наумовка и Красный Хутор с БПЛА выпущено по 2 осколочных боеприпаса. <...>. В Борисовском районе из гранатомёта обстреляли окраину села Богун-Городок – установлено 13 гранатомётных выстрелов. <...>. По окраине села Цаповка выпущено 13 миномётных снарядов. <...>. На окраине хутора Казачье-Рудченское противник атаковал с помощью дрона-камикадзе", - указывалось в сводке.Во всех случаях пострадавших и разрушений не было.Также в в Волоконовском районе из миномёта и гранатомёта ВСУ обстреляли окраину хутора Старый – было зафиксировано 3 миномётных снаряда и 14 гранатомётных выстрелов. В Грайворонском городском округе в селе Новостроевка-Вторая дроном-камикадзе был атакован инфраструктурный объект. В Краснояружском районе под обстрел попала окраина поселка Прилесье – было установлено 2 прилёта. Во всех вышеуказанных районах разрушений не было, никто не пострадал."В Шебекинском городском округе по окраине города Шебекино выпущено 2 миномётных снаряда, по МАПП "Шебекино" – один миномётный снаряд. В селе Муром с БПЛА сброшен один осколочный боеприпас. Ни в одном из населённых пунктов округа пострадавших и разрушений нет", - писал Гладков.Днём 24 декабря губернатор Брянской области Александр Богомаз у себя в телеграм-канале писал об обстреле ВСУ села Зерново. В результате обстрела ранение получил мирный житель, была разрушена хозпостройка.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.

https://ukraina.ru/20231225/1052372844.html

https://ukraina.ru/20231224/1052367904.html

https://ukraina.ru/20231224/1052365822.html

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2023

Егор Леев

Егор Леев

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Егор Леев

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