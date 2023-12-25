https://ukraina.ru/20231225/1052372844.html

Новые морские дроны, жар чужими руками. Главное на Украине на утро 25 декабря

Новые морские дроны, жар чужими руками. Главное на Украине на утро 25 декабря - 25.12.2023 Украина.ру

Новые морские дроны, жар чужими руками. Главное на Украине на утро 25 декабря

СБУ показала новый морской дрон. Бывший Верховный главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО Джеймс Ставридис заявил, что "ни один американский военный не погиб" в конфликте на Украине, призвав продолжить поддержку Киева

2023-12-25T09:57

2023-12-25T09:57

2023-12-25T11:47

хроники

эксклюзив

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О новом морском беспилотнике стало известно благодаря сюжету канала "1+1"."Мы сейчас покажем несекретные возможности одного камикадзе, которого наши спецслужбы до сегодняшнего дня не показывали прессе", - анонсировал сюжет журналист Андрей Цаплиенко.Он заявил о "стратегической победе" Украины в Чёрном море благодаря использованию надводных дронов. По словам Цаплиенко, известно о трёх проектах морских дронов. Один - "Магура" - ведёт Главное управление разведки Минобороны Украины, два — Служба безопасности Украины."У них разные скоростные параметры, отличаются массой боевой части и механизмами детонации, однако имеют много общего в конструкции, ведь их конструкторы работают на одну задачу — уничтожение врага", - отмечал Цаплиенко.По его словам, все беспилотники изготавливаются серийно. В его сюжете впервые упоминается дрон СБУ "Мамай". Если верить Цаплиенко и пресс-службе СБУ, именно этими дронами в августе атаковали бухту Новороссийска, а также танкер "Сиг"."Это, я вам скажу, была почти хирургическая операция, ведь стояло задание не повредить танкер, чтобы не было экологической катастрофы, чтобы не было разлива нефти. Именно поэтому поражение было в стык машинного отделения и насосов", - хвастался разработчик и производитель дронов для СБУ Александр Туренко.Отмечалось, что "Мамай" - самый быстрый дрон в Чёрном море. Он может разгоняться до 110 км/ч. Дрон сделан из пуленепробиваемого материала — полимера, из которого делают бронежилеты.Кроме того, в сюжете рассказывалось и о других дронах. Так, дрон СБУ Sea Baby, как утверждал Цаплиенко, не только дрон-камикадзе, но и модульная платформа, на которую монтируются различные виды дистанционно управляемого вооружения."Это не просто морской дрон, это многоцелевая платформа, которая сегодня очень и очень успешно используется, и не только по отношению к Крымскому мосту", – рассказал глава СБУ Василий Малюк.Что касается дрона ГУР МОУ "Магура", то, как утверждал Цаплиенко, он способен преодолевать создаваемые средствами РЭБ помехи.Журналисты напомнили, что в ВСУ создана первая в мире бригада морских беспилотников. Всё это, указали они, свидетельствует о том, что атаки на российские объекты будут продолжены.В конце сюжета Цаплиенко отметил, что, вполне возможно, сейчас СБУ и ГУР разрабатывают новые атаки, намеченные уже на следующий год.Ранее, 11 декабря, британское Минобороны сообщило, что Великобритания и Норвегия возглавят коалицию по морскому потенциалу, которая будет поставлять Украине корабли и транспортные средства."Новая коалиция будет оказывать Украине долгосрочную поддержку, включая обучение, оборудование и инфраструктуру, для укрепления безопасности на Чёрном море", – говорится в сообщении.Уточнялось, что Украина закупит у Великобритании два минных тральщика типа Sandown для усиления возможностей на Чёрном море. В долгосрочной перспективе коалиция поможет Украине усовершенствовать военно-морской флот, сделав его "более совместимым" с НАТО.Кроме того, сообщалось, что британцы тренировали украинских морских диверсантов. Ряд источников также сомневался в том, что украинские морские беспилотники — исключительно украинская разработка. Среди тех, кто мог помочь Украине с созданием этих дронов, назывались Великобритания и Франция.Украинцы как средство против русскихБывший Верховный главнокомандующий объединённых вооруженных сил НАТО Джеймс Ставридис в эфире радиопередачи Cats Roundtable обратился с праздничным призывом о предоставлении большей помощи Украине. Ставридис заявил, что его беспокоит то, что происходит на Украине."Это очень опасная ситуация, и здесь реальные действия происходят не в Киеве. Реальное действие происходит в Вашингтоне. Мы должны оказать военную поддержку Украине", - заявил Ставридис.По его словам, США могут позволить себе поддержку на Украине."Мы можем себе это позволить, и мы должны это сделать. Поэтому я беспокоюсь о войне на Украине только в том случае, если США и наши европейские союзники не смогут выполнить обязательства, которые мы взяли на себя по поддержке Украины", - подчеркнул бывший главком ВС НАТО.Ставридис порадовался гибели российских солдат, в то время как "ни один американский солдат не погиб и не был поставлен под угрозу" и США способствовали этому, потратив "эквивалент 5%" годового оборонного бюджета США.Ранее о том, что Запад добивается на Украине своих целей руками украинских солдат и не жертвуя своими военными, заявляли и некоторые украинские политики и чиновники."У Запада сейчас есть уникальный шанс. В мире не так много наций, которые позволили бы себе пожертвовать столькими жизнями, территориями и десятилетиями развития ради победы над заклятым врагом", - заявлял бывший тогда послом Украины в Великобритании Вадим Пристайко интервью изданию Newsweek, опубликованном 7 января.Кроме того, американцы указывали на благотворное влияние продолжения боевых действий на Украине на промышленность США.В начале декабря глава Пентагона Ллойд Остин признал, что боевые действия на Украине оказались выгодны США, которые начали модернизацию своего оборонпрома. По его словам, благодаря происходящему США приступили к самой масштабной модернизации оборонной промышленной базы за последние десятилетия."Мы начали то, что армия (сухопутные войска — Ред.) называет самой масштабной модернизацией нашей оборонной промышленной базы почти за 40 лет", - сообщил Остин, выступая на Рейгановском форуме по национальной обороне в Калифорнии.Глава Пентагона указал, что на эти цели планируется выделить около $50 млрд из запрошенных американской администрацией дополнительных бюджетных ассигнований."Это позволит создать и поддерживать десятки тысяч хороших рабочих мест для американцев более чем в 30 штатах", - добавил Остин.В частности, речь идёт о производстве ракет в штате Аризона, военных транспортных средств в штатах Висконсин и Индиана и артиллерийских снарядов в штатах Пенсильвания, Огайо и Техас.При этом финансирование производства боеприпасов вполовину американцы нарастили из-за высоких темпов расходования американских снарядов на Украине.А пока американские промышленники и политики подсчитывают прибыль, а американские военные гордятся тем, что в конфликте на Украине не погиб ни один американский солдат, продолжают погибать украинские солдаты. Тем временем министр обороны Украины Рустем Умеров, семья которого находится в США, анонсировал ужесточение мобилизации.

https://ukraina.ru/20231224/1052367904.html

https://ukraina.ru/20231224/1052365822.html

https://ukraina.ru/20231224/1052362239.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

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