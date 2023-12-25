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"Иноагенты" прекрасной эпохи. К юбилею Адама Мицкевича

"Иноагенты" прекрасной эпохи. К юбилею Адама Мицкевича - 25.12.2023 Украина.ру

"Иноагенты" прекрасной эпохи. К юбилею Адама Мицкевича

Родившийся 24-го декабря 1798 года в Волынской губернии Российской империи Адам Мицкевич, в Польше считается польским поэтом, в Белоруссии – белорусским, а в Литве – литовским

2023-12-25T06:09

2023-12-25T06:09

2023-12-25T06:09

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И, все же, чаще всего мы называем его одним из главных польских романтиков, наравне с Фридериком Шопеном и Юлиушем Словацким.История банальная: идеологи и историки разных направлений все пытаются дать поэту "ярлык", назначить его либо польским патриотом, ненавидевшим Россию, либо другом Александра Пушкина, любившим Петербург. Конечно же, такие узкие категории не применимы к художнику, да к тому же – романтику, плоть от плоти и кровь от крови поэту своей эпохи.Родился Мицкевич в Новогрудском уезде, теперь это территория Белоруссии и одно из основных мемориальных мест, посвященных поэту. Тем не менее с жизнью и творчеством Мицкевича связаны и Киев, и Харьков, и Вильна, и Ковно, и Одесса, и Москва, и, конечно же, столица империи.Наследник обедневшего шляхетного рода Мицкевич – едва ли не икона богемной жизни тех лет – первой половины XIX столетия, озаренной жарким огнем Великой Французской революции, а с нею – идеями национальных восстаний, национального самосознания и возрождения.В этом была сама суть романтизма – свободный человек, не славящий более власть империй и не признающий слово церкви главенствующим, искал силу и вдохновение в своей национальной мелодике, лингвистике, образности. Париж, как символ вольного творческого порыва стал местом силы для романтиков из европейских империй, все еще сохранявших твердость монархической власти – Австрийской, Российской.Мицкевич, как и Шопен – главный символ польского романтизма, тоже стремился в Париж, но поселился там только в 1832 году, после участия в Ноябрьском восстании, нескольких месяцев в Германии, Австрии и Швейцарии, и многим позже Санкт-Петербурга, Одессы и Крыма.Едва ли поэту очень уж в тягость была жизнь в Российской империи. Несмотря на то, что в 1823 году, во время учительской службы, первой любви и написания своих знаменитых поэм "Гражина" и "Дзяды", он был по доносу арестован за участие в тайном кружке вильненских студентов-литераторов (филоматов), Мицкевич из России не уехал, и после ссылки в Санкт-Петербург поселился на юге – в Одессе, Крыму.В Одессе по сей день сохраняются памятник и мемориальная доска в память о поэте – на Дерибассовской, где он прожил месяц в 1825.Национальные идеи"Христос сказал: "Кто идет за Мною, пусть оставит отца своего и матерь свою и отрешится от своей души".И Пилигрим Польский сказал: "Кто идет за Свободой, пусть оставит Отчизну и отрешится от своей жизни".Ибо тот, кто остается в Отчизне и сносит рабство, чтобы сохранить жизнь, утратит и жизнь, и Отчизну, а тот, кто отрешится Отчизны, чтобы защищать Свободу с опасностью для жизни своей, тот спасет Отчизну и найдет вечную жизнь.(…)Тот город — Европа, огонь — это враг ее, деспотизм. Люди спящие — это немцы, стоящие в дверях — французы и англичане, а люди совести — это поляки."Еще один по-шопеновски типичный парадокс романтика: Мицкевич, которого называют, в особенности – современные исследователи, "польским пилигримом" и "певцом польского мессианства", почти никогда не жил в самой Польше.Когда в Польше, наконец, началось то самое, Ноябрьское, восстание, Мицкевич искренне попытался пересечь границу между прусской Великой Польшей и Царством Польским и присоединиться к повстанцам, но ему не удалось. Основных версии о том, почему – две: по первой поэту просто не удалось пересечь кордон, по второй – любовь.Без романтических историй любви и страсти разговор о творце-романтике был бы пустым. В порыве революционного запала Мицкевич оказался в Смелуве, приграничном селе, где располагалось родовое имение одной из его возлюбленных – Констанции Лубенской. По некоторым воспоминаниям, роман с ней просто увлек поэта сильнее, чем восстание, а в Смелуве впоследствии появился музей Мицкевича – ныне единственный на территории Польши.Но глаголом поэт продолжал жечь революционные сердца людей, горячо поддерживая любые протесты против империализма. Он писал в тексте "К русским друзьям":"Помните ли вы меня? А я – когда думаю о моих нынешних друзьях, казненных, сосланных, заточенных по тюрьмам, – так и вспоминаю вас. В моих воспоминаниях даю право гражданства вашим чужеземным лицам. Где вы теперь? Благородная шея Рылеева, которую я обнимал как шею брата, – по царской воле – повисла у позорного столба. Проклятие народам, побивающим своих пророков!Рука, которую мне протягивал Бестужев – поэт и воин, – оторвана от пера и оружия; царь запряг ее в тележку, и она работает в рудниках, прикованная к чьей-нибудь польской руке. А иных, может, страшнее постигла кара небесная: может, кто из вас, опозоренный чином или орденом, продал свою вольную душу за царскую милость и кладет земные поклоны у царских порогов…"И еще немного о женщинах"Впервые став рабом, клянусь, я рабству рад.Все мысли о тебе, но мыслям нет стесненья,Все сердце - для тебя, но сердцу нет мученья,Гляжу в глаза твои - и радостен мой взгляд.Не раз я счастьем звал часы пустых услад,Не раз обманут был игрой воображенья,Соблазном красоты иль словом оболыценья,Но после жребий свой я проклинал стократ.Я пережил любовь, казалось, неземную,Пылал и тосковал, лил слезы без конца.А ныне все прошло, не помню, не тоскую, -Ты счастьем низошла в печальный мир певца.Хвала творцу, что мне послал любовь такую,Хвала возлюбленной, открывшей мне творца!"Это стихотворение, а точнее – сонет, переведенный на русский Вильгельмом Левиком, Мицкевич посвятил одесситке Каролине Собаньской, которую он называл "одесской Клеопатрой" и за внимание которой сражался (поэзией и галантностью) с Пушкиным. Иначе он сражался за свою первую – недостижимую возлюбленную, и тоже – Каролину. Каролина Ковальская, хотя и была недолгое время благосклонна к поэту, дело закончилось некрасивой историей, другим любовником в ее спальне, вмешательством ее супруга и едва ли ни дуэлью, которую, к счастью, пану Ковальскому – врачу из Ковно (теперь – Каунас) удалось предотвратить.Третья Каролина Мицкевича, ставшая впоследствии женой поэта Николая Павлова и поэтессой – Каролина Яниш была дочерью профессора московской Медико-хирургической академии. Каролина рисовала, Мицкевич посвящал ей стихи и учил польскому языку. Семья Каролины не сочла поэта достойной партией, и он покинул Москву, разорвав с ней отношения. Позже, однако, поэт отправил Каролине два тома своих сочинений: "Каролине Яниш посвящает её бывший учитель польского языка А. Мицкевич, 1828, 25 декабря".Встречались в его жизни, конечно же, и женщины с другими именами, но традиционно принято считать имя Каролины магическим имени музы для Мицкевича.Настоящим гимном восхищения женщинами можно назвать его поэму "Гражина", по которой позже, украинский советский композитор Борис Лятошинский напишет одноименную симфоническую балладу.В "Гражине" отважная и принципиальная княгиня, пораженная нерешительностью и мягкотелостью своего супруга – литовского князя Литавора побеждает в битве всех его врагов, притворившись самим князем. Действие происходит на малой родине Мицкевича, а сюжет основан на древней летописи:"Никого в Новогрудке не сыщется ныне,Кто бы песни тебе не пропел о Гражине!Повторяют ее дудари по старинке.А долина зовётся Долиной литвинки."Деятельная женщина – не подчиняющаяся обсттоятельствам, а преодолевающая их и поворачивающая ситуацию себе на пользу – в целом, образ многих поэм и произведений поэта.Современные польские композиторы нередко используют тексты Мицкевича в качестве программы своих произведений, но настоящей суперзвездой в музыке он стал еще в XIX веке, когда главным жанром русской академической музыки стал романс. Михаил Глинка, Пётр Чайковский, Цезарь Кюи, Николай Римский-Корсаков, а также – Шопен и Станислав Монюшко – все они писали романсы на стихи польского друга Пушкина, но самым известным по сей день остается глинковский "К ней", текст которого перевел на русский Сергей Голицын.Интересную мысль высказал о музыкальности поэта польский рэпер Doniu (Доминик Грабовски): "Будь Мицкевич жив, он бы отлично рифмовал". По мнению Грабовски, из Мицкевича, как и из Пушкина, в наше время мог бы выйти рэпер, блестяще владеющий импровизацией и фристайлом, в пример он привел незавершенную пушкинскую повесть "Египетские ночи", в которой, в образе иностранца-импровизатора, вполне возможно, был запечатлен именно Мицкевич.

https://ukraina.ru/20231211/1051923751.html

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https://ukraina.ru/20230309/1044162754.html

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Мария Нестерова

Мария Нестерова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Мария Нестерова

эксклюзив, культура, польша, поэзия, поэт, пушкин