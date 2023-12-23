Солдаты ВСУ жалуются на нехватку снарядов и тотальную усталость – Washington Post - 23.12.2023 Украина.ру
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Солдаты ВСУ жалуются на нехватку снарядов и тотальную усталость – Washington Post
Солдаты ВСУ жалуются на нехватку снарядов и тотальную усталость – Washington Post - 23.12.2023 Украина.ру
Солдаты ВСУ жалуются на нехватку снарядов и тотальную усталость – Washington Post
Боевики киевского режима жалуются на катастрофическую нехватку боеприпасов и усталость, заявляя, что победить только за счёт мотивации невозможно. Об этом пишет Washington Post
2023-12-23T03:52
2023-12-23T03:52
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украина
всу
боеприпасы
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"Ребята устали, очень устали… Они всё ещё мотивированы... Но нельзя выиграть войну только за счёт мотивации", - заявил военнослужащий 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ.По его словам, для победы "должно быть какое-то численное преимущество" и ситуация с оружием не должна всё время ухудшаться."Как долго мы сможем продержаться? Трудно сказать, но это не может быть долго. Это понимают все", - заявил военный.Washington Post также приводит свидетельство наводчика 148-й артиллерийской бригады, посетовавшего на резкое сокращение запасов снарядов."Его подразделение теперь выпускает по объектам противника всего 10-20 снарядов в день, тогда как раньше оно использовало в среднем 50 снарядов, а иногда и до 90", - сообщает издание, отмечая, что с российской стороны такой нехватки не замечается."Нехватка боеприпасов усугубляет и без того ощутимую тревогу в украинской столице, поскольку американская и европейская помощь прекращается и наступает зима", - резюмирует Washington Post.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, всу, боеприпасы, мотивация, сво
Новости, Украина, ВСУ, боеприпасы, мотивация, СВО

Солдаты ВСУ жалуются на нехватку снарядов и тотальную усталость – Washington Post

03:52 23.12.2023
 
© AP / Evgeniy Maloletka
- РИА Новости, 1920, 23.12.2023
© AP / Evgeniy Maloletka
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Боевики киевского режима жалуются на катастрофическую нехватку боеприпасов и усталость, заявляя, что победить только за счёт мотивации невозможно. Об этом пишет Washington Post
"Ребята устали, очень устали… Они всё ещё мотивированы... Но нельзя выиграть войну только за счёт мотивации", - заявил военнослужащий 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ.
По его словам, для победы "должно быть какое-то численное преимущество" и ситуация с оружием не должна всё время ухудшаться.
"Как долго мы сможем продержаться? Трудно сказать, но это не может быть долго. Это понимают все", - заявил военный.
Washington Post также приводит свидетельство наводчика 148-й артиллерийской бригады, посетовавшего на резкое сокращение запасов снарядов.
"Его подразделение теперь выпускает по объектам противника всего 10-20 снарядов в день, тогда как раньше оно использовало в среднем 50 снарядов, а иногда и до 90", - сообщает издание, отмечая, что с российской стороны такой нехватки не замечается.
"Нехватка боеприпасов усугубляет и без того ощутимую тревогу в украинской столице, поскольку американская и европейская помощь прекращается и наступает зима", - резюмирует Washington Post.
- РИА Новости, 1920, 22.12.2023
Вчера, 22:02
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