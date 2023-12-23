https://ukraina.ru/20231223/1052349769.html

Байден подписал оборонный бюджет США на 2024 год

Байден подписал оборонный бюджет США на 2024 год - 23.12.2023 Украина.ру

Байден подписал оборонный бюджет США на 2024 год

Президент США Джо Байден подписал оборонный бюджет на 2024 финансовый год. Об этом говорится в заявлении, опубликованном Белым домом

2023-12-23T01:11

2023-12-23T01:11

2023-12-23T01:11

новости

сша

президент сша

джо байден

украина

оборонный бюджет

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/07/1051815572_0:0:2715:1527_1920x0_80_0_0_3b70ef2fd2a024d19652cd2228d5e973.jpg

Отмечается, что более 880 миллиардов долларов из бюджета пойдёт на профильные программы министерств обороны и энергетики, Госдепартамента и разведывательных служб. Для Киева Вашингтон зарезервировал 800 миллионов долларов, а большую часть расходов на эти цели Белый дом запросил отдельным документом, который находится на рассмотрении в Конгрессе США. Как сообщает телеканал CNN, законопроект о бюджетных ассигнованиях на нужды обороны предусматривает продолжение инициативы помощи Украине до конца 2026 года и выделение 300 миллионов долларов на эту программу в текущем и следующем финансовом году. Напомним, 14 декабря Палата представителей США одобрила годовой проект закона о бюджете США на нужды национальной обороны на 2024 фискальный год объемом 886 миллиардов долларов. Из них 300 миллионов долларов предназначены для Украины

https://ukraina.ru/20231221/1052296579.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, президент сша, джо байден, украина, оборонный бюджет, сво