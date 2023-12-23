Байден подписал оборонный бюджет США на 2024 год - 23.12.2023 Украина.ру
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Байден подписал оборонный бюджет США на 2024 год
Байден подписал оборонный бюджет США на 2024 год - 23.12.2023 Украина.ру
Байден подписал оборонный бюджет США на 2024 год
Президент США Джо Байден подписал оборонный бюджет на 2024 финансовый год. Об этом говорится в заявлении, опубликованном Белым домом
2023-12-23T01:11
2023-12-23T01:11
новости
сша
президент сша
джо байден
украина
оборонный бюджет
сво
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Отмечается, что более 880 миллиардов долларов из бюджета пойдёт на профильные программы министерств обороны и энергетики, Госдепартамента и разведывательных служб. Для Киева Вашингтон зарезервировал 800 миллионов долларов, а большую часть расходов на эти цели Белый дом запросил отдельным документом, который находится на рассмотрении в Конгрессе США. Как сообщает телеканал CNN, законопроект о бюджетных ассигнованиях на нужды обороны предусматривает продолжение инициативы помощи Украине до конца 2026 года и выделение 300 миллионов долларов на эту программу в текущем и следующем финансовом году. Напомним, 14 декабря Палата представителей США одобрила годовой проект закона о бюджете США на нужды национальной обороны на 2024 фискальный год объемом 886 миллиардов долларов. Из них 300 миллионов долларов предназначены для Украины
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новости, сша, президент сша, джо байден, украина, оборонный бюджет, сво
Новости, США, президент США, Джо Байден, Украина, оборонный бюджет, СВО

Байден подписал оборонный бюджет США на 2024 год

01:11 23.12.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЗаявление Байдена по Украине
Заявление Байдена по Украине - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Президент США Джо Байден подписал оборонный бюджет на 2024 финансовый год. Об этом говорится в заявлении, опубликованном Белым домом
Отмечается, что более 880 миллиардов долларов из бюджета пойдёт на профильные программы министерств обороны и энергетики, Госдепартамента и разведывательных служб.
Для Киева Вашингтон зарезервировал 800 миллионов долларов, а большую часть расходов на эти цели Белый дом запросил отдельным документом, который находится на рассмотрении в Конгрессе США.
Как сообщает телеканал CNN, законопроект о бюджетных ассигнованиях на нужды обороны предусматривает продолжение инициативы помощи Украине до конца 2026 года и выделение 300 миллионов долларов на эту программу в текущем и следующем финансовом году.
Напомним, 14 декабря Палата представителей США одобрила годовой проект закона о бюджете США на нужды национальной обороны на 2024 фискальный год объемом 886 миллиардов долларов. Из них 300 миллионов долларов предназначены для Украины
- РИА Новости, 1920, 21.12.2023
21 декабря, 11:59
Чего боится Запад?Очередную пропагандистскую пугалку опубликовал Bloomberg 19 декабря. "Что, если Путин победит?" – вопрошают авторы публикации и предлагают читателям бояться вместе. Впрочем, не будем воспринимать написанное как ненаучную фантастику, — может, в ней и есть некое рациональное звено
 
НовостиСШАпрезидент СШАДжо БайденУкраинаоборонный бюджетСВО
 
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