Байден подписал оборонный бюджет США на 2024 год
Президент США Джо Байден подписал оборонный бюджет на 2024 финансовый год. Об этом говорится в заявлении, опубликованном Белым домом
Отмечается, что более 880 миллиардов долларов из бюджета пойдёт на профильные программы министерств обороны и энергетики, Госдепартамента и разведывательных служб.
Для Киева Вашингтон зарезервировал 800 миллионов долларов, а большую часть расходов на эти цели Белый дом запросил отдельным документом, который находится на рассмотрении в Конгрессе США.
Как сообщает телеканал CNN, законопроект о бюджетных ассигнованиях на нужды обороны предусматривает продолжение инициативы помощи Украине до конца 2026 года и выделение 300 миллионов долларов на эту программу в текущем и следующем финансовом году.
Напомним, 14 декабря Палата представителей США одобрила годовой проект закона о бюджете США на нужды национальной обороны на 2024 фискальный год объемом 886 миллиардов долларов. Из них 300 миллионов долларов предназначены для Украины
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