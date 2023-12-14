https://ukraina.ru/20231214/1052131710.html

В США одобрили оборонный бюджет: $300 млн в нём - для Украины

В США одобрили оборонный бюджет: $300 млн в нём - для Украины - 14.12.2023 Украина.ру

В США одобрили оборонный бюджет: $300 млн в нём - для Украины

Палата представителей США одобрила рекордный оборонный бюджет на 2024 год сумма которого достигла 886 миллиардов долларов. Из них 300 миллионов долларов предназначены для Украины, сообщает издание The Hill

2023-12-14T20:43

2023-12-14T20:43

2023-12-14T20:43

новости

украина

сша

оборонный бюджет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/0d/1052028796_0:108:3072:1836_1920x0_80_0_0_7c49ba8a0c253b0ab66563cf35a40fa4.jpg

Уточняется, что за оборонный бюджет США проголосовали 310 членов нижней палаты Конгресса, против были 118. Окончательная версия Акта об ассигнованиях на национальную оборону, согласованная палатами Конгресса, не содержит ряда поправок, принятых республиканцами в Палате представителей. Законопроект продлевает действие Инициативы по оказанию помощи в сфере безопасности Украине, санкционируя в её рамках выделение 300 миллионов долларов на 2024 и 2025 финансовый годы (то есть до сентября 2025-го). Издание Reuters сообщает, что данный законопроект имеет около трёх тысяч страниц. На следующий года в США заложили на оборону на 3% больше, чем в 2022-м.Документ должен подписать президент США Джо Байден.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сша, оборонный бюджет