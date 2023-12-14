В США одобрили оборонный бюджет: $300 млн в нём - для Украины - 14.12.2023 Украина.ру
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В США одобрили оборонный бюджет: $300 млн в нём - для Украины
В США одобрили оборонный бюджет: $300 млн в нём - для Украины - 14.12.2023 Украина.ру
В США одобрили оборонный бюджет: $300 млн в нём - для Украины
Палата представителей США одобрила рекордный оборонный бюджет на 2024 год сумма которого достигла 886 миллиардов долларов. Из них 300 миллионов долларов предназначены для Украины, сообщает издание The Hill
2023-12-14T20:43
2023-12-14T20:43
новости
украина
сша
оборонный бюджет
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Уточняется, что за оборонный бюджет США проголосовали 310 членов нижней палаты Конгресса, против были 118. Окончательная версия Акта об ассигнованиях на национальную оборону, согласованная палатами Конгресса, не содержит ряда поправок, принятых республиканцами в Палате представителей. Законопроект продлевает действие Инициативы по оказанию помощи в сфере безопасности Украине, санкционируя в её рамках выделение 300 миллионов долларов на 2024 и 2025 финансовый годы (то есть до сентября 2025-го). Издание Reuters сообщает, что данный законопроект имеет около трёх тысяч страниц. На следующий года в США заложили на оборону на 3% больше, чем в 2022-м.Документ должен подписать президент США Джо Байден.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, сша, оборонный бюджет
Новости, Украина, США, оборонный бюджет

В США одобрили оборонный бюджет: $300 млн в нём - для Украины

20:43 14.12.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВизит президента Украины В. Зеленского в США
Визит президента Украины В. Зеленского в США - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Палата представителей США одобрила рекордный оборонный бюджет на 2024 год сумма которого достигла 886 миллиардов долларов. Из них 300 миллионов долларов предназначены для Украины, сообщает издание The Hill
Уточняется, что за оборонный бюджет США проголосовали 310 членов нижней палаты Конгресса, против были 118. Окончательная версия Акта об ассигнованиях на национальную оборону, согласованная палатами Конгресса, не содержит ряда поправок, принятых республиканцами в Палате представителей.
Законопроект продлевает действие Инициативы по оказанию помощи в сфере безопасности Украине, санкционируя в её рамках выделение 300 миллионов долларов на 2024 и 2025 финансовый годы (то есть до сентября 2025-го).
Издание Reuters сообщает, что данный законопроект имеет около трёх тысяч страниц. На следующий года в США заложили на оборону на 3% больше, чем в 2022-м.
Документ должен подписать президент США Джо Байден.
 
НовостиУкраинаСШАоборонный бюджет
 
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