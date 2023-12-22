Совфед разрешил Росгвардии иметь свои добровольческие формирования
Совет Федерации на заседании 22 декабря одобрил законы о праве Росгвардии иметь свои добровольческие формирования
Добровольческие подразделения Росгвардии будут выполнять боевые задачи в период мобилизации, военного положения, вооруженных конфликтов и контртеррористических операций, в том числе при использовании войск за пределами России.
Вступить в добровольческие формирования граждане смогут на основании контракта.
На добровольцев Росгвардии и их семьи распространяются социальные и трудовые гарантии, налоговые льготы.
Денежное содержание таких участников СВО не может быть ниже довольствия военнослужащих-контрактников.
Один из законов также вносит поправки в Трудовой Кодекс. Таким образом, добровольцы Росгвардии освобождаются, в частности, от НДФЛ и от госпошлины при замене паспорта или водительских прав.
Законы должны вступить в силу со дня их официального опубликования.