Совфед разрешил Росгвардии иметь свои добровольческие формирования - 22.12.2023 Украина.ру
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Совфед разрешил Росгвардии иметь свои добровольческие формирования
Совфед разрешил Росгвардии иметь свои добровольческие формирования - 22.12.2023 Украина.ру
Совфед разрешил Росгвардии иметь свои добровольческие формирования
Совет Федерации на заседании 22 декабря одобрил законы о праве Росгвардии иметь свои добровольческие формирования
2023-12-22T12:34
2023-12-22T12:34
новости
россия
росгвардия
доброволец
совет федерации
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Добровольческие подразделения Росгвардии будут выполнять боевые задачи в период мобилизации, военного положения, вооруженных конфликтов и контртеррористических операций, в том числе при использовании войск за пределами России.Вступить в добровольческие формирования граждане смогут на основании контракта.На добровольцев Росгвардии и их семьи распространяются социальные и трудовые гарантии, налоговые льготы.Денежное содержание таких участников СВО не может быть ниже довольствия военнослужащих-контрактников.Один из законов также вносит поправки в Трудовой Кодекс. Таким образом, добровольцы Росгвардии освобождаются, в частности, от НДФЛ и от госпошлины при замене паспорта или водительских прав.Законы должны вступить в силу со дня их официального опубликования.
https://ukraina.ru/20231222/1052331629.html
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новости, россия, росгвардия, доброволец, совет федерации
Новости, Россия, Росгвардия, доброволец, Совет Федерации

Совфед разрешил Росгвардии иметь свои добровольческие формирования

12:34 22.12.2023
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости . Максим Богодвид
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Совет Федерации на заседании 22 декабря одобрил законы о праве Росгвардии иметь свои добровольческие формирования
Добровольческие подразделения Росгвардии будут выполнять боевые задачи в период мобилизации, военного положения, вооруженных конфликтов и контртеррористических операций, в том числе при использовании войск за пределами России.
Вступить в добровольческие формирования граждане смогут на основании контракта.
На добровольцев Росгвардии и их семьи распространяются социальные и трудовые гарантии, налоговые льготы.
Денежное содержание таких участников СВО не может быть ниже довольствия военнослужащих-контрактников.
Один из законов также вносит поправки в Трудовой Кодекс. Таким образом, добровольцы Росгвардии освобождаются, в частности, от НДФЛ и от госпошлины при замене паспорта или водительских прав.
Законы должны вступить в силу со дня их официального опубликования.
- РИА Новости, 1920, 22.12.2023
12:29
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