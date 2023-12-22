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Совфед разрешил Росгвардии иметь свои добровольческие формирования

Совфед разрешил Росгвардии иметь свои добровольческие формирования - 22.12.2023 Украина.ру

Совфед разрешил Росгвардии иметь свои добровольческие формирования

Совет Федерации на заседании 22 декабря одобрил законы о праве Росгвардии иметь свои добровольческие формирования

2023-12-22T12:34

2023-12-22T12:34

2023-12-22T12:34

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Добровольческие подразделения Росгвардии будут выполнять боевые задачи в период мобилизации, военного положения, вооруженных конфликтов и контртеррористических операций, в том числе при использовании войск за пределами России.Вступить в добровольческие формирования граждане смогут на основании контракта.На добровольцев Росгвардии и их семьи распространяются социальные и трудовые гарантии, налоговые льготы.Денежное содержание таких участников СВО не может быть ниже довольствия военнослужащих-контрактников.Один из законов также вносит поправки в Трудовой Кодекс. Таким образом, добровольцы Росгвардии освобождаются, в частности, от НДФЛ и от госпошлины при замене паспорта или водительских прав.Законы должны вступить в силу со дня их официального опубликования.

https://ukraina.ru/20231222/1052331629.html

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новости, россия, росгвардия, доброволец, совет федерации