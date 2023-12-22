Конфискация замороженных активов России может обернуться разрывом отношений с США – МИД РФ - 22.12.2023 Украина.ру
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Конфискация замороженных активов России может обернуться разрывом отношений с США – МИД РФ
Конфискация замороженных активов России может обернуться разрывом отношений с США – МИД РФ - 22.12.2023 Украина.ру
Конфискация замороженных активов России может обернуться разрывом отношений с США – МИД РФ
При этом сама России не намерена "инициативно идти" на разрыв отношений, заявил "Интерфакс" замглавы МИД РФ Сергей Рябков
2023-12-22T11:43
2023-12-22T11:43
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президент сша
джо байден
замороженные активы
дипломатические отношения
россия
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Конфискация замороженных российских активов и дальнейшее нагнетание военной эскалации может стать триггером для возможного разрыва отношений с США, сообщил Сергей Рябков. Он подчеркнул, что дипотношения "не какой-то тотем", но идти сознательно на их слом Россия не намерена.Ранее газета The New York Times, ссылаясь на свои источники среди высокопоставленных американских и европейских чиновников, сообщила, что администрация президента США Джо Байдена начала срочные переговоры с западными союзниками о конфискации активов российского ЦБ на сумму более 300 миллиардов долларов, для передачи в качестве военной помощи Украине.
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новости, новости россии, сша, президент сша, джо байден, замороженные активы, дипломатические отношения, россия
Новости, новости России, США, президент США, Джо Байден, замороженные активы, дипломатические отношения, Россия

Конфискация замороженных активов России может обернуться разрывом отношений с США – МИД РФ

11:43 22.12.2023
 
© Фото : fabrikasimf, FreepikРоссия США флаг
Россия США флаг - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© Фото : fabrikasimf, Freepik
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При этом сама России не намерена "инициативно идти" на разрыв отношений, заявил "Интерфакс" замглавы МИД РФ Сергей Рябков
Конфискация замороженных российских активов и дальнейшее нагнетание военной эскалации может стать триггером для возможного разрыва отношений с США, сообщил Сергей Рябков.

"Мы готовы к любым сценариям, и США не должны иметь иллюзию, если она у них существует, что Россия, что называется, держится обеими руками за дипотношения с этим государством... Что касается триггера возможного витка конфронтации с потенциалом разрыва отношений, триггером может стать и конфискация активов, и дальнейшее нагнетание военной эскалации, много чего еще. Здесь в негативные прогнозы я бы не стал углубляться", — подчеркнул он.

Он подчеркнул, что дипотношения "не какой-то тотем", но идти сознательно на их слом Россия не намерена.
"Дипотношения сами по себе, разумеется, это не какой-то тотем, которому нужно поклоняться, это не священная корова, которую все берегут. Но инициативно идти на их слом, на разрыв мы не будем. Действовать в таком ключе не в наших правилах, в том числе, исходя из нашего понимания того, что у России и США центральная роль в поддержании международной безопасности и стратегической стабильности",— сказал замминистра.
Ранее газета The New York Times, ссылаясь на свои источники среди высокопоставленных американских и европейских чиновников, сообщила, что администрация президента США Джо Байдена начала срочные переговоры с западными союзниками о конфискации активов российского ЦБ на сумму более 300 миллиардов долларов, для передачи в качестве военной помощи Украине.
- РИА Новости, 1920, 22.12.2023
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