Конфискация замороженных активов России может обернуться разрывом отношений с США – МИД РФ

"Мы готовы к любым сценариям, и США не должны иметь иллюзию, если она у них существует, что Россия, что называется, держится обеими руками за дипотношения с этим государством... Что касается триггера возможного витка конфронтации с потенциалом разрыва отношений, триггером может стать и конфискация активов, и дальнейшее нагнетание военной эскалации, много чего еще. Здесь в негативные прогнозы я бы не стал углубляться", — подчеркнул он.