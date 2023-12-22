Конфискация замороженных активов России может обернуться разрывом отношений с США – МИД РФ
© Фото : fabrikasimf, FreepikРоссия США флаг
© Фото : fabrikasimf, Freepik
При этом сама России не намерена "инициативно идти" на разрыв отношений, заявил "Интерфакс" замглавы МИД РФ Сергей Рябков
Конфискация замороженных российских активов и дальнейшее нагнетание военной эскалации может стать триггером для возможного разрыва отношений с США, сообщил Сергей Рябков.
"Мы готовы к любым сценариям, и США не должны иметь иллюзию, если она у них существует, что Россия, что называется, держится обеими руками за дипотношения с этим государством... Что касается триггера возможного витка конфронтации с потенциалом разрыва отношений, триггером может стать и конфискация активов, и дальнейшее нагнетание военной эскалации, много чего еще. Здесь в негативные прогнозы я бы не стал углубляться", — подчеркнул он.
Он подчеркнул, что дипотношения "не какой-то тотем", но идти сознательно на их слом Россия не намерена.
"Дипотношения сами по себе, разумеется, это не какой-то тотем, которому нужно поклоняться, это не священная корова, которую все берегут. Но инициативно идти на их слом, на разрыв мы не будем. Действовать в таком ключе не в наших правилах, в том числе, исходя из нашего понимания того, что у России и США центральная роль в поддержании международной безопасности и стратегической стабильности",— сказал замминистра.
Ранее газета The New York Times, ссылаясь на свои источники среди высокопоставленных американских и европейских чиновников, сообщила, что администрация президента США Джо Байдена начала срочные переговоры с западными союзниками о конфискации активов российского ЦБ на сумму более 300 миллиардов долларов, для передачи в качестве военной помощи Украине.
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