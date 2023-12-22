https://ukraina.ru/20231222/1052327340.html

Вопросы Орбана, полмиллиона в армию. Главное на Украине на утро 22 декабря

Вопросы Орбана, полмиллиона в армию. Главное на Украине на утро 22 декабря - 22.12.2023 Украина.ру

Вопросы Орбана, полмиллиона в армию. Главное на Украине на утро 22 декабря

Премьер-министр Венгрии поставил Евросоюзу ряд вопросов по Украине. Возможность мобилизации 500 тыс. человек продолжают обсуждать на Украине

2023-12-22T09:57

2023-12-22T09:57

2023-12-22T10:17

эксклюзив

хроники

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Во время пресс-конференции премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился к Евросоюзу с вопросом, намерен ли ЕС принять Украину вместе с новыми российскими регионами и находящимися там военнослужащими ВС РФ."О какой территории мы говорим? О какой численности населения? Мы говорим о стране, на территории которой стоят российские солдаты. Их тоже будем принимать?" - отметил Орбан.По его словам, в дальнейшем Украину ждет "огромное разочарование". Он отметил, что это случится, когда озвученные им вопросы всплывут на поверхность и процесс вступления Украины в ЕС замедлится.Он также заявил, что не видит смысла в идее ЕС о выделении Украине финансовой помощи сроком на пять лет, потому что неясно, как в эти годы будут развиваться события на украинской территории."Позиция Венгрии заключается в том, что если мы хотим выделить деньги Украине, то мы не должны согласовывать сумму сразу на пять лет, потому что мы не представляем, что может произойти даже в ближайшие три месяца", - отметил Орбан.По его словам, Венгрия выступает за то, чтобы помощь Украине выделялась не из бюджета ЕС, а из средств стран-членов, которые готовы участвовать в такой помощи. При этом, по словам Орбана, Евросоюзу не следует связывать вопросы оказания помощи Украине и замораживание Еврокомиссией финансирования для Венгрии.Орбан обвинил ЕС в шантаже в попытке добиться согласия Венгрии на пятилетний план поддержки Украины. Для этого используются и заблокированные средства, предназначенные для Венгрии, отметил венгерский премьер-министр.Также Орбан отметил, что события на Украине нельзя называть войной."Это специальная военная операция, потому что Россия не объявляла войну Украине... Пока что надо радоваться, что войны нет, потому что война означает всеобщую мобилизацию", - отметил он.В то же время, по его словам, с точки зрения Украины конфликт является "полноценной войной", и тотальная мобилизация на Украине объявлена.По словам Орбана, пока рано говорить о конкретном содержании возможных мирных соглашений, потому что сначала необходимо договориться о прекращении огня и понять состав участников переговоров о мире."Европе угрожает опасность, что если она не начнет переговоры, то в конце концов русские будут договариваться с американцами через голову Европы", - заявил Орбан.На Украине заметили заявления премьер-министра Венгрии."Орбан красавчик, ударил по Зеленскому, который сам, так и не объявил России войну, чем де-факто согласился с месседжем Путина, что в Украине идёт военная операция (СВО). <...> Мы согласимся с Орбаном, так как де-факто идёт война, но обе стороны де-юре её не назвали войной. Спросите Зеленского почему?" - отметил популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".Ранее Венгрия выступила против выделения Украине €50 млн от Евросоюза. Кроме того, руководство Венгрии не раз обращало внимание на нарушение прав венгерского населения Украины.Полмиллиона под ружьёНа Украине продолжается обсуждение мобилизации полумиллиона человек."Вот эта цифра: 450-500 тыс. действительно Генштаб озвучил самое скромное пожелание, какое только может быть. Я бы сказал, что по хорошему нам надо полмиллиона добавить за короткий период. Не за год, не растягивать по 40-50 тыс. за месяц, а полмиллиона набрать за эту зиму, где-то за три-четыре месяца Быстрее это сделать невозможно. Я бы набрал за месяц, но будем реалистами", - заявил экс-командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий.Он призвал обратиться к обществу с просьбой не противится мобилизации. Также власть должна обратиться к волонтёрам с просьбой экипировать набранных. Кроме того, необходимо изменить украинское законодательство.Ранее о том, что в армию необходимо набрать ещё 500 тыс. в интервью телеканалу "Рада" заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.По его словам, в рамках новой волны мобилизации на Украине важно не только набрать 500 тыс. человек, но и провести ротацию тех, кто находится на линии фронта."Эта цифра не одноразовая, и призыв не будет осуществляться за день или месяц. Он будет растянут как минимум на год, чтоб у нас была системная работа", – подчеркнул Данилов.Он также подтвердил слова президента Украины Владимира Зеленского. Ранее тот заявлял, что на мобилизацию потребуется не менее 500 млрд гривен (свыше 1,2 трлн руб. - Ред.). Эти средства нужны для выплаты заработной платы военным. По словам Данилова, военнослужащие ВСУ на передовой получают по 100 тыс. грн. (около 245 тыс. руб. - Ред. ) в месяц.Ранее, 19 декабря Зеленский заявил, что командование ВСУ предложило мобилизовать дополнительно около 450 тыс. – 500 тыс. человек. Сам Зеленский предложил военным доработать свои требования."Я сказал, что мне нужно больше аргументов, чтобы поддерживать это направление",— отметил Зеленский.По его словам, этот план тяжело утвердить, поскольку сейчас на Украине нет понимания по ротациям и отпускам для действующих военных."И в этом мобилизационном законе вы должны предоставить ответы: мне и обществу, прежде всего обществу. Я пока не увидел там демобилизации. Хотя я считаю, что это вопрос номер один",— подчеркнул Зеленский.До этого главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявлял, что мобилизацию нужно "вернуть в те пределы, которые работали раньше"."Потому что сейчас это, скажем так, проблема тех ребят, которые воюют на переднем крае, их должен кто-то заменять, им должен кто-то помогать",— отметил он.Так Залужный прокомментировал законопроект, который предусматривает снижение призывного возраста для мобилизации с 27 до 25 лет. Документ также предполагает, что женщины будут обязаны встать на военный учет наравне с мужчинами и пройти военную подготовку. Они будут привлекаться к службе во время военного положения, на боевые должности их будут привлекать по желанию. Законопроект также отменяет срочную службу в армии и вводит вместо нее базовую общевойсковую подготовку до трех месяцев для всех граждан в возрасте от 18 до 25 лет.

https://ukraina.ru/20231221/1052313696.html

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https://ukraina.ru/20231221/1052295152.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Егор Леев

эксклюзив, хроники