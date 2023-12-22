Объект инфраструктуры загорелся в Николаевской области из-за дрона - 22.12.2023 Украина.ру
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Объект инфраструктуры загорелся в Николаевской области из-за дрона
Объект инфраструктуры загорелся в Николаевской области из-за дрона - 22.12.2023 Украина.ру
Объект инфраструктуры загорелся в Николаевской области из-за дрона
Пожар произошел на объекте инфраструктуры в Николаевской области Украины. Об этом сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким в своем телеграм-канале
2023-12-22T09:03
2023-12-22T09:47
дроны
николаевская область
новости
пожар
украина
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"Ночью в результате попадания вражеского БПЛА типа "Shahed" произошло возгорание на инфраструктурном объекте, которое уже ликвидировано. Подробная информация уточняется", - написал Ким.Ранее в пятницу начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк в эфире всеукраинского телемарафона рассказала о пожаре и повреждении зернохранилища в Одесской области.
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дроны, николаевская область, новости, пожар, украина
дроны, Николаевская область, Новости, пожар, Украина

Объект инфраструктуры загорелся в Николаевской области из-за дрона

09:03 22.12.2023 (обновлено: 09:47 22.12.2023)
 
© -gregg- / flickr
© -gregg- / flickr
Читать в
Пожар произошел на объекте инфраструктуры в Николаевской области Украины. Об этом сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким в своем телеграм-канале
"Ночью в результате попадания вражеского БПЛА типа "Shahed" произошло возгорание на инфраструктурном объекте, которое уже ликвидировано. Подробная информация уточняется", - написал Ким.
Ранее в пятницу начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк в эфире всеукраинского телемарафона рассказала о пожаре и повреждении зернохранилища в Одесской области.
Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
18 декабря, 09:00
Сальдо объяснил, зачем ВСУ используют дроны против мирного населенияУкраинские войска все чаще начали использовать FPV-дроны против мирного населения, чтобы показать хотя бы какие-то "успехи". Об этом 18 декабря рассказал глава региона Владимир Сальдо, передает РИА Новости
 
дроныНиколаевская областьНовостипожарУкраина
 
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