Объект инфраструктуры загорелся в Николаевской области из-за дрона

Сальдо объяснил, зачем ВСУ используют дроны против мирного населения Украинские войска все чаще начали использовать FPV-дроны против мирного населения, чтобы показать хотя бы какие-то "успехи". Об этом 18 декабря рассказал глава региона Владимир Сальдо, передает РИА Новости