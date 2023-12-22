Благотворительный фонд возмутился тем, что подаренные Украине "скорые" используют военкомы - 22.12.2023 Украина.ру
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Благотворительный фонд возмутился тем, что подаренные Украине "скорые" используют военкомы
Благотворительный фонд возмутился тем, что подаренные Украине "скорые" используют военкомы - 22.12.2023 Украина.ру
Благотворительный фонд возмутился тем, что подаренные Украине "скорые" используют военкомы
Сотрудники военкомата в Одессе использовали машину скорой помощи, доставленную на Украину "Объединённым гуманитарным фондом" (UUF) чтобы забрать прохожего на фронт. Об этом сообщает издание "Страна.ua"
2023-12-22T01:32
2023-12-22T01:58
новости
украина
мобилизация
сво
скорая помощь
благотворительность
военкомат
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Уточняется, что украинским военкомам помешала забрать молодого человека силой его спутница. Она бросилась в открытый салон "скорой", а работники ТЦК всячески пытались ей помешать. Свидетели инцидента начали кричать, что она может погибнуть. В итоге военкомы отпустили украинца и уехали. Фонд UUF, занимающийся закупками машин скорой помощи для Украины, отреагировал на скандальную попытку похищения мужчины сотрудниками ТЦК, заявив, что они "все в шоке" от того, какое применение в стране нашли гумпомощи. Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что процесс пополнения Вооружённых сил Украины 500-ми тысячами украинцев растянется минимум на год и на этом всеобщая мобилизация в стране будет продолжена. До этого президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции с журналистами сообщил, что Генштаб ВСУ предложил ему мобилизовать ещё полмиллиона украинцев. Глава киевского режима выразил сомнения в способности государства обеспечить такой набор в армию.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, мобилизация, сво, скорая помощь, благотворительность, военкомат, повестка
Новости, Украина, мобилизация, СВО, скорая помощь, благотворительность, военкомат, повестка

Благотворительный фонд возмутился тем, что подаренные Украине "скорые" используют военкомы

01:32 22.12.2023 (обновлено: 01:58 22.12.2023)
 
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Сотрудники военкомата в Одессе использовали машину скорой помощи, доставленную на Украину "Объединённым гуманитарным фондом" (UUF) чтобы забрать прохожего на фронт. Об этом сообщает издание "Страна.ua"
"Видео очередного конфликта с военкомами в Одессе публикуют местные паблики. Судя по кадрам, сотрудники территориального центра комплектации (ТЦК, коммерческий аналог военных комиссариатов, – ред.) приехали на машине скорой помощи и запаковали туда мужчину", – сказано в сообщении.
Уточняется, что украинским военкомам помешала забрать молодого человека силой его спутница. Она бросилась в открытый салон "скорой", а работники ТЦК всячески пытались ей помешать. Свидетели инцидента начали кричать, что она может погибнуть. В итоге военкомы отпустили украинца и уехали.
Фонд UUF, занимающийся закупками машин скорой помощи для Украины, отреагировал на скандальную попытку похищения мужчины сотрудниками ТЦК, заявив, что они "все в шоке" от того, какое применение в стране нашли гумпомощи.

"Мы информированы и глубоко встревожены тем, как используются машины скорой помощи, отправленные для спасения жизней на Украину. (...) С уверенностью можем сказать одно: "Никаких заявок от нас не поступало и ни в один "ТЦК" непосредственно от нас не отправлялось ни одно транспортное средство. Вкратце: "Мы здесь все в шоке! Мы собрали средства и отправили эту машину на передовую, а не чтобы ловить людей на улице!" – сообщила пресс-служба фонда.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что процесс пополнения Вооружённых сил Украины 500-ми тысячами украинцев растянется минимум на год и на этом всеобщая мобилизация в стране будет продолжена.
До этого президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции с журналистами сообщил, что Генштаб ВСУ предложил ему мобилизовать ещё полмиллиона украинцев. Глава киевского режима выразил сомнения в способности государства обеспечить такой набор в армию.
- РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Вчера, 17:19
Большая мобилизация. Что ждёт Украину в 2024 годуОдним из главных слов для Украины в 2024 году будет слово "мобилизация". Именно дополнительный набор в армию стал лейтмотивом на прошедшей пресс-конференции Владимира Зеленского
 
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