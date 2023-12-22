https://ukraina.ru/20231222/1052320029.html

Благотворительный фонд возмутился тем, что подаренные Украине "скорые" используют военкомы

Благотворительный фонд возмутился тем, что подаренные Украине "скорые" используют военкомы - 22.12.2023 Украина.ру

Благотворительный фонд возмутился тем, что подаренные Украине "скорые" используют военкомы

Сотрудники военкомата в Одессе использовали машину скорой помощи, доставленную на Украину "Объединённым гуманитарным фондом" (UUF) чтобы забрать прохожего на фронт. Об этом сообщает издание "Страна.ua"

2023-12-22T01:32

2023-12-22T01:32

2023-12-22T01:58

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повестка

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Уточняется, что украинским военкомам помешала забрать молодого человека силой его спутница. Она бросилась в открытый салон "скорой", а работники ТЦК всячески пытались ей помешать. Свидетели инцидента начали кричать, что она может погибнуть. В итоге военкомы отпустили украинца и уехали. Фонд UUF, занимающийся закупками машин скорой помощи для Украины, отреагировал на скандальную попытку похищения мужчины сотрудниками ТЦК, заявив, что они "все в шоке" от того, какое применение в стране нашли гумпомощи. Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что процесс пополнения Вооружённых сил Украины 500-ми тысячами украинцев растянется минимум на год и на этом всеобщая мобилизация в стране будет продолжена. До этого президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции с журналистами сообщил, что Генштаб ВСУ предложил ему мобилизовать ещё полмиллиона украинцев. Глава киевского режима выразил сомнения в способности государства обеспечить такой набор в армию.

https://ukraina.ru/20231221/1052308329.html

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новости, украина, мобилизация, сво, скорая помощь, благотворительность, военкомат, повестка