https://ukraina.ru/20231221/1052313081.html

Мобилизация ещё 500 тысяч человек в ВСУ займет минимум год – Данилов

Мобилизация ещё 500 тысяч человек в ВСУ займет минимум год – Данилов - 21.12.2023 Украина.ру

Мобилизация ещё 500 тысяч человек в ВСУ займет минимум год – Данилов

Процесс пополнения Вооружённых сил Украины 500-ми тысячами украинцев растянется минимум на год и на этом всеобщая мобилизация в стране будет продолжена. Об этом 21 декабря заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов

2023-12-21T18:18

2023-12-21T18:18

2023-12-21T18:18

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По его словам, полмиллиона украинцев нужны армии для того, чтобы провести ротацию. Говоря о деньгах, которые необходимы для мобилизации, секретарь СНБО сказал, что в основном средства потребуются для зарплат военным. Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции с журналистами сообщил, что Генштаб ВСУ предложил ему мобилизовать ещё полмиллиона украинцев. Глава киевского режима выразил сомнения в способности государства обеспечить такой набор в армию. Позже издание "Украинские новости" со ссылкой на Данилова сообщало, что власти Украины в ближайшее время определятся по вопросу мобилизации в ряды ВСУ еще 500 тысяч человек.

https://ukraina.ru/20231221/1052312442.html

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новости, украина, мобилизация, алексей данилов, снбо, сво, спецоперация, всу, вооруженные силы украины