Мобилизация ещё 500 тысяч человек в ВСУ займет минимум год – Данилов - 21.12.2023 Украина.ру
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Мобилизация ещё 500 тысяч человек в ВСУ займет минимум год – Данилов
Мобилизация ещё 500 тысяч человек в ВСУ займет минимум год – Данилов - 21.12.2023 Украина.ру
Мобилизация ещё 500 тысяч человек в ВСУ займет минимум год – Данилов
Процесс пополнения Вооружённых сил Украины 500-ми тысячами украинцев растянется минимум на год и на этом всеобщая мобилизация в стране будет продолжена. Об этом 21 декабря заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов
2023-12-21T18:18
2023-12-21T18:18
новости
украина
мобилизация
алексей данилов
снбо
сво
спецоперация
всу
вооруженные силы украины
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По его словам, полмиллиона украинцев нужны армии для того, чтобы провести ротацию. Говоря о деньгах, которые необходимы для мобилизации, секретарь СНБО сказал, что в основном средства потребуются для зарплат военным. Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции с журналистами сообщил, что Генштаб ВСУ предложил ему мобилизовать ещё полмиллиона украинцев. Глава киевского режима выразил сомнения в способности государства обеспечить такой набор в армию. Позже издание "Украинские новости" со ссылкой на Данилова сообщало, что власти Украины в ближайшее время определятся по вопросу мобилизации в ряды ВСУ еще 500 тысяч человек.
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новости, украина, мобилизация, алексей данилов, снбо, сво, спецоперация, всу, вооруженные силы украины
Новости, Украина, мобилизация, Алексей Данилов, СНБО, СВО, Спецоперация, ВСУ, Вооруженные силы Украины

Мобилизация ещё 500 тысяч человек в ВСУ займет минимум год – Данилов

18:18 21.12.2023
 
© AP / Efrem LukatskyАлексей Данилов
Алексей Данилов - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© AP / Efrem Lukatsky
Читать в
Процесс пополнения Вооружённых сил Украины 500-ми тысячами украинцев растянется минимум на год и на этом всеобщая мобилизация в стране будет продолжена. Об этом 21 декабря заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов
По его словам, полмиллиона украинцев нужны армии для того, чтобы провести ротацию.
"Те люди, которые находятся на линии фронта, их надо периодически сменять, давать им отдыхать, делать ротацию. Имейте в виду, что эта цифра (прим. ред. – 500 тысяч украинцев) не одноразовая, и призыв не будет осуществляться за день или месяц, она будет растянута как минимум на год, чтоб у нас была системная работа", – сказал Данилов в эфире телеканала "Рада".
Говоря о деньгах, которые необходимы для мобилизации, секретарь СНБО сказал, что в основном средства потребуются для зарплат военным.

"Если человек находится на первой линии фронта, та заработная плата, которую он получает, составляет более 100 тысяч гривен (2,6 тысячи долларов) в месяц. Умножьте на 12 и поймете, о чём идёт речь", - добавил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции с журналистами сообщил, что Генштаб ВСУ предложил ему мобилизовать ещё полмиллиона украинцев. Глава киевского режима выразил сомнения в способности государства обеспечить такой набор в армию.
Позже издание "Украинские новости" со ссылкой на Данилова сообщало, что власти Украины в ближайшее время определятся по вопросу мобилизации в ряды ВСУ еще 500 тысяч человек.
Алексей Данилов - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
17:44
Данилов призвал всех граждан Украины идти на фронтВсе должны принять участие в конфликте, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в эфире украинского телеканала "Рада"
 
НовостиУкраинамобилизацияАлексей ДаниловСНБОСВОСпецоперацияВСУВооруженные силы Украины
 
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