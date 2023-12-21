Мобилизация ещё 500 тысяч человек в ВСУ займет минимум год – Данилов
© AP / Efrem LukatskyАлексей Данилов
© AP / Efrem Lukatsky
Процесс пополнения Вооружённых сил Украины 500-ми тысячами украинцев растянется минимум на год и на этом всеобщая мобилизация в стране будет продолжена. Об этом 21 декабря заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов
По его словам, полмиллиона украинцев нужны армии для того, чтобы провести ротацию.
"Те люди, которые находятся на линии фронта, их надо периодически сменять, давать им отдыхать, делать ротацию. Имейте в виду, что эта цифра (прим. ред. – 500 тысяч украинцев) не одноразовая, и призыв не будет осуществляться за день или месяц, она будет растянута как минимум на год, чтоб у нас была системная работа", – сказал Данилов в эфире телеканала "Рада".
Говоря о деньгах, которые необходимы для мобилизации, секретарь СНБО сказал, что в основном средства потребуются для зарплат военным.
"Если человек находится на первой линии фронта, та заработная плата, которую он получает, составляет более 100 тысяч гривен (2,6 тысячи долларов) в месяц. Умножьте на 12 и поймете, о чём идёт речь", - добавил он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции с журналистами сообщил, что Генштаб ВСУ предложил ему мобилизовать ещё полмиллиона украинцев. Глава киевского режима выразил сомнения в способности государства обеспечить такой набор в армию.
Позже издание "Украинские новости" со ссылкой на Данилова сообщало, что власти Украины в ближайшее время определятся по вопросу мобилизации в ряды ВСУ еще 500 тысяч человек.