https://ukraina.ru/20231222/1052310705.html

Высокие покровители: эксперт о том, кому нужно пиарить Залужного и почему вырос авторитет главкома ВСУ

Высокие покровители: эксперт о том, кому нужно пиарить Залужного и почему вырос авторитет главкома ВСУ - 22.12.2023 Украина.ру

Высокие покровители: эксперт о том, кому нужно пиарить Залужного и почему вырос авторитет главкома ВСУ

У Залужного на Украине действительно появилась своя группа поддержки. В украинском обществе растет авторитет главкома ВСУ, его позиционируют как человека дела, а не лозунгов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков

2023-12-22T05:10

2023-12-22T05:10

2023-12-22T05:10

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На Украине пытаются скрыть конфликт между президентом Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным, но их противостояние становится все более очевидным, рассказал эксперт.Сейчас у Залужного растет авторитет в украинском обществе. Его позиционируют как человека дела, а не лозунгов. Главком ВСУ умело апеллирует цифрами и богатым военным опытом, добавил он.Это означает, что у социологических исследований на Украине есть очень высокие покровители и заказчики, которые с осени 2023 года дали соответствующую команду: пиарить Залужного и дискредитировать Зеленского, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231221/1052307625.html

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