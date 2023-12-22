Высокие покровители: эксперт о том, кому нужно пиарить Залужного и почему вырос авторитет главкома ВСУ
© flickr.com / NATO
© flickr.com / NATO
У Залужного на Украине действительно появилась своя группа поддержки. В украинском обществе растет авторитет главкома ВСУ, его позиционируют как человека дела, а не лозунгов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков
На Украине пытаются скрыть конфликт между президентом Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным, но их противостояние становится все более очевидным, рассказал эксперт.
Сейчас у Залужного растет авторитет в украинском обществе. Его позиционируют как человека дела, а не лозунгов. Главком ВСУ умело апеллирует цифрами и богатым военным опытом, добавил он.
"У Залужного на Украине действительно появилась своя группа поддержки. Это заметно по последней социологии, которая явно приобрела политический характер. Если на протяжении 1,5 лет СВО внутриполитические вопросы украинской социологией не поднимались, то с сентября они ставятся все более уверенно", - отметил Скориков.
Это означает, что у социологических исследований на Украине есть очень высокие покровители и заказчики, которые с осени 2023 года дали соответствующую команду: пиарить Залужного и дискредитировать Зеленского, резюмировал собеседник Украина.ру.
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