Политолог объяснил, как Россия усиливает северную границу и готовится к агрессии Финляндии и НАТО
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Puolustusvoimat - Försvarsmakten
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Puolustusvoimat - Försvarsmakten
Воссозданный Ленинградский военный округ сейчас насыщается техникой, оружием и личным составом. Российские войска, которые охраняют северную границу, будут готовы к любым агрессивным действиям со стороны Финляндии. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о том, что ВС РФ в 2024 году проведут боевую подготовку из-за угрозы расширения НАТО. Это заявление связано с воссозданием Ленинградского военного округа, который когда-то за ненадобностью расформировали, рассказал политолог.
Сейчас Ленинградский округ насыщается техникой, оружием и личным составом. Там будут применять все военные новинки, которые появились в ходе спецоперации, добавил он.
"Финляндия собирается разместить у себя базы НАТО. Хельсинки хвалится тем, что у него есть собственная армия, готовая до последнего солдата воевать за интересы США. Наше командование вынуждено это учитывать", - подчеркнул Подлесный.
Поэтому на этом направлении (как и на многих других) МО РФ будет готовить войска к современной войне с современным оружием, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь