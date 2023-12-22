Политолог объяснил, как Россия усиливает северную границу и готовится к агрессии Финляндии и НАТО - 22.12.2023 Украина.ру
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Политолог объяснил, как Россия усиливает северную границу и готовится к агрессии Финляндии и НАТО
Политолог объяснил, как Россия усиливает северную границу и готовится к агрессии Финляндии и НАТО - 22.12.2023 Украина.ру
Политолог объяснил, как Россия усиливает северную границу и готовится к агрессии Финляндии и НАТО
Воссозданный Ленинградский военный округ сейчас насыщается техникой, оружием и личным составом. Российские войска, которые охраняют северную границу, будут готовы к любым агрессивным действиям со стороны Финляндии. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный
2023-12-22T04:30
2023-12-22T04:30
новости
россия
финляндия
нато
север
базы
сергей шойгу
минобороны рф
вооружение
сво
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Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о том, что ВС РФ в 2024 году проведут боевую подготовку из-за угрозы расширения НАТО. Это заявление связано с воссозданием Ленинградского военного округа, который когда-то за ненадобностью расформировали, рассказал политолог.Сейчас Ленинградский округ насыщается техникой, оружием и личным составом. Там будут применять все военные новинки, которые появились в ходе спецоперации, добавил он.Поэтому на этом направлении (как и на многих других) МО РФ будет готовить войска к современной войне с современным оружием, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231221/1052285162.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, финляндия, нато, север, базы, сергей шойгу, минобороны рф, вооружение, сво, угроза, армия, безопасность
Новости, Россия, Финляндия, НАТО, север, базы, Сергей Шойгу, Минобороны РФ, вооружение, СВО, угроза, Армия, безопасность

Политолог объяснил, как Россия усиливает северную границу и готовится к агрессии Финляндии и НАТО

04:30 22.12.2023
 
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- РИА Новости, 1920, 22.12.2023
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Воссозданный Ленинградский военный округ сейчас насыщается техникой, оружием и личным составом. Российские войска, которые охраняют северную границу, будут готовы к любым агрессивным действиям со стороны Финляндии. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о том, что ВС РФ в 2024 году проведут боевую подготовку из-за угрозы расширения НАТО. Это заявление связано с воссозданием Ленинградского военного округа, который когда-то за ненадобностью расформировали, рассказал политолог.
Сейчас Ленинградский округ насыщается техникой, оружием и личным составом. Там будут применять все военные новинки, которые появились в ходе спецоперации, добавил он.
"Финляндия собирается разместить у себя базы НАТО. Хельсинки хвалится тем, что у него есть собственная армия, готовая до последнего солдата воевать за интересы США. Наше командование вынуждено это учитывать", - подчеркнул Подлесный.
Поэтому на этом направлении (как и на многих других) МО РФ будет готовить войска к современной войне с современным оружием, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Дмитрий Краснов интервью
Вчера, 02:02
Дмитрий Краснов: "Троянский конь Путина" в ЕС может обернуться коварным подарком РоссииКакие вопросы решит победа России над ВСУ? Что заставит Венгрию изменить позицию по Украине в ЕС? Кто может остановить обнищание людей на Западе?
 
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