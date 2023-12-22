https://ukraina.ru/20231222/1052307259.html

Политолог объяснил, как Россия усиливает северную границу и готовится к агрессии Финляндии и НАТО

Политолог объяснил, как Россия усиливает северную границу и готовится к агрессии Финляндии и НАТО - 22.12.2023 Украина.ру

Политолог объяснил, как Россия усиливает северную границу и готовится к агрессии Финляндии и НАТО

Воссозданный Ленинградский военный округ сейчас насыщается техникой, оружием и личным составом. Российские войска, которые охраняют северную границу, будут готовы к любым агрессивным действиям со стороны Финляндии. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный

2023-12-22T04:30

2023-12-22T04:30

2023-12-22T04:30

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Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о том, что ВС РФ в 2024 году проведут боевую подготовку из-за угрозы расширения НАТО. Это заявление связано с воссозданием Ленинградского военного округа, который когда-то за ненадобностью расформировали, рассказал политолог.Сейчас Ленинградский округ насыщается техникой, оружием и личным составом. Там будут применять все военные новинки, которые появились в ходе спецоперации, добавил он.Поэтому на этом направлении (как и на многих других) МО РФ будет готовить войска к современной войне с современным оружием, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231221/1052285162.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, россия, финляндия, нато, север, базы, сергей шойгу, минобороны рф, вооружение, сво, угроза, армия, безопасность