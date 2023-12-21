"5 дней и всё закончится": Аксёнов назвал условие для завершения СВО - 21.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231221/1052307008.html
"5 дней и всё закончится": Аксёнов назвал условие для завершения СВО
"5 дней и всё закончится": Аксёнов назвал условие для завершения СВО - 21.12.2023 Украина.ру
"5 дней и всё закончится": Аксёнов назвал условие для завершения СВО
Конфликт на Украине закончится через пять дней после того, как Запад прекратить поставлять Украине оружие, заявил 21 декабря глава Крыма Сергей Аксёнов в интервью программе "Серьёзный разговор"
2023-12-21T16:04
2023-12-21T16:04
новости
россия
крым
сергей аксенов
контрнаступление
всу
потери всу
запад
военная помощь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102300/55/1023005548_0:407:2873:2023_1920x0_80_0_0_bcd98a70fa7574132ca3399d22d0ac83.jpg
В военном плане у украинской армии никаких перспектив нет, вопрос только в том, когда Запад прекратит спонсировать Украину, отметил Аксёнов.Глава Крыма подчеркнул, что все действия, которые были предприняты руководством Украины ещё до начала специальной военной операции вели к крушению Украины.Контрнаступление, по словам Аксенова, это "фейковая программа, целью которой было выманивание денег у западных спонсоров, не более того".Вооруженные силы Украины начали так называемое контрнаступление 4 июня на Запорожском, Южнодонецком и Артёмовском направления. Спустя три месяца президент Росии Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал".Министр обороны РФ Сергей Шойгу 19 декабря сообщил, что с начала контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 776 танков. А с начала СВО украинская армия потеряла убитыми и ранеными 383 тысячи военнослужащих.
https://ukraina.ru/20231221/1052272263.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102300/55/1023005548_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_3d1dc0e157da83283946f8a108ca7e52.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, крым, сергей аксенов, контрнаступление, всу, потери всу, запад, военная помощь
Новости, Россия, Крым, Сергей Аксенов, контрнаступление, ВСУ, потери ВСУ, Запад, военная помощь

"5 дней и всё закончится": Аксёнов назвал условие для завершения СВО

16:04 21.12.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРоссийский инвестиционный форум. День второй
Российский инвестиционный форум. День второй - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
Конфликт на Украине закончится через пять дней после того, как Запад прекратить поставлять Украине оружие, заявил 21 декабря глава Крыма Сергей Аксёнов в интервью программе "Серьёзный разговор"
В военном плане у украинской армии никаких перспектив нет, вопрос только в том, когда Запад прекратит спонсировать Украину, отметил Аксёнов.
"Как только Запад прекратит военную помощь Украине — 5 дней и все закончится", - заявил глава Крыма.
Глава Крыма подчеркнул, что все действия, которые были предприняты руководством Украины ещё до начала специальной военной операции вели к крушению Украины.
Контрнаступление, по словам Аксенова, это "фейковая программа, целью которой было выманивание денег у западных спонсоров, не более того".
Вооруженные силы Украины начали так называемое контрнаступление 4 июня на Запорожском, Южнодонецком и Артёмовском направления. Спустя три месяца президент Росии Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал".
Министр обороны РФ Сергей Шойгу 19 декабря сообщил, что с начала контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 776 танков. А с начала СВО украинская армия потеряла убитыми и ранеными 383 тысячи военнослужащих.
- РИА Новости, 1920, 21.12.2023
07:51
Почему люди не хотят идти на войну. Украинские эксперты о ситуации в странеНа Украине размышляют, достаточно ли объявленные цели войны мотивируют украинцев идти на фронт и можно ли изменить эти цели так, чтобы они подняли новую волну патриотизма. Пока мотивации нет, люди не хотят идти на войну, они бегут от усталости и от коррупции, их приходится отлавливать и загонять в окопы силой, считают эксперты
 
НовостиРоссияКрымСергей АксеновконтрнаступлениеВСУпотери ВСУЗападвоенная помощь
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:38Как на Украине. Трампа пытаются не допустить до выборов президента, а его рейтинги растут
17:35Одесские военкомы на "скорой" провели мобилизацию, мужчину удалось отбить
17:19Большая мобилизация. Что ждёт Украину в 2024 году
17:04"Билайн" отключает безлимитные звонки на Украину для архивных тарифов
16:54Продвижение под Артёмовском, миротворцы в Приднестровье. О чём говорили эксперты 21 декабря
16:54Почему Украина и США не хотят бороться с нацизмом и почему теперь к ним добавилась Европа - Ищенко
16:53Полковник ВСУ купил дом в США. Он был простым майором ЦРУ?
16:27Банда малолеток "Чёрный саботаж" шпионила для ВСУ и совершала теракты в Мелитополе
16:24Руслан Мармазов: Русские терпеливы, но мигрант, ударивший полицейского, вылетит из России сразу же
16:16"Дырку им от бублика": Аксёнов рассказал, на что могут рассчитывать украинские власти
16:04"5 дней и всё закончится": Аксёнов назвал условие для завершения СВО
16:03Галя, теперь ты в армии! Какой будет мобилизация женщин на Украине
15:47"Пора заканчивать валять дурака" – Путин дал совет ЕС и США
15:33"Был Антон, а стал Тоня": мужчина сменил документы ради бегства с Украины
14:55Аксёнов назвал контрнаступление ВСУ "фейком для выманивания денег"
14:54Сегодня выплачиваем Украине последние 1,5 млрд евро – Урсула фон дер Ляйен
14:40"Ожидают победы в СВО и мира". ВЦИОМ подвел итоги уходящего года и рассказал о настроениях россиян
14:27"Цель — уничтожение нации": Рада приняла законопроект о легализации марихуаны
14:14Семьям с детьми, пострадавшим от агрессии Украины, выплатят по 100 тыс. рублей
14:04Орбан объяснил, почему ЕС не может наказать Венгрию за отказ помогать Украине
Лента новостейМолния