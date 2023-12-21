"5 дней и всё закончится": Аксёнов назвал условие для завершения СВО
Конфликт на Украине закончится через пять дней после того, как Запад прекратить поставлять Украине оружие, заявил 21 декабря глава Крыма Сергей Аксёнов в интервью программе "Серьёзный разговор"
В военном плане у украинской армии никаких перспектив нет, вопрос только в том, когда Запад прекратит спонсировать Украину, отметил Аксёнов.
"Как только Запад прекратит военную помощь Украине — 5 дней и все закончится", - заявил глава Крыма.
Глава Крыма подчеркнул, что все действия, которые были предприняты руководством Украины ещё до начала специальной военной операции вели к крушению Украины.
Контрнаступление, по словам Аксенова, это "фейковая программа, целью которой было выманивание денег у западных спонсоров, не более того".
Вооруженные силы Украины начали так называемое контрнаступление 4 июня на Запорожском, Южнодонецком и Артёмовском направления. Спустя три месяца президент Росии Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал".
Министр обороны РФ Сергей Шойгу 19 декабря сообщил, что с начала контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 776 танков. А с начала СВО украинская армия потеряла убитыми и ранеными 383 тысячи военнослужащих.
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