ВСУ потеряли 383 тысячи военнослужащих с начала СВО - Шойгу
14:06 19.12.2023 (обновлено: 14:08 19.12.2023)
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Украинская армия потеряла убитыми и ранеными 383 тысячи военнослужащих. Об этом на коллегии Минобороны РФ сообщил министр обороны Сергей Шойгу. По подсчетам Минобороны, с 4 июня - начала так называемого контрнаступления - ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 776 танков. Всего - 14000 танков, 553 самолёта, 259 вертолётов, 8510 орудий.
"Потери ВСУ с начала спецоперации превысили 383 тысячи военнослужащих убитыми и ранеными", - сказал Шойгу.
Всего Запад поставил на Украину 5 220 танков, БМП и БТР, 28 самолетов, 87 вертолетов, 23 тысячи дронов, свыше 1 300 артиллерийских систем. По словам Шойгу, 54 государства заявили о поставках военной техники Киеву, однако фактически техника поступала из 15 стран.
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