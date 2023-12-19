https://ukraina.ru/20231219/1052232074.html

ВСУ потеряли 383 тысячи военнослужащих с начала СВО - Шойгу

ВСУ потеряли 383 тысячи военнослужащих с начала СВО - Шойгу - 19.12.2023 Украина.ру

ВСУ потеряли 383 тысячи военнослужащих с начала СВО - Шойгу

Украинская армия потеряла убитыми и ранеными 383 тысячи военнослужащих. Об этом на коллегии Минобороны РФ сообщил министр обороны Сергей Шойгу. По подсчетам... Украина.ру, 19.12.2023

2023-12-19T14:06

2023-12-19T14:06

2023-12-19T14:08

новости

сергей шойгу

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Украинская армия потеряла убитыми и ранеными 383 тысячи военнослужащих. Об этом на коллегии Минобороны РФ сообщил министр обороны Сергей Шойгу. По подсчетам Минобороны, с 4 июня - начала так называемого контрнаступления - ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 776 танков. Всего - 14000 танков, 553 самолёта, 259 вертолётов, 8510 орудий."Потери ВСУ с начала спецоперации превысили 383 тысячи военнослужащих убитыми и ранеными", - сказал Шойгу. Всего Запад поставил на Украину 5 220 танков, БМП и БТР, 28 самолетов, 87 вертолетов, 23 тысячи дронов, свыше 1 300 артиллерийских систем. По словам Шойгу, 54 государства заявили о поставках военной техники Киеву, однако фактически техника поступала из 15 стран. ▫️

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сергей шойгу