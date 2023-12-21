https://ukraina.ru/20231221/1052291258.html
В США оправдали мужчину, отсидевшего в тюрьме 48 лет, ему заплатят компенсацию – NBC
В США оправдали мужчину, отсидевшего в тюрьме 48 лет, ему заплатят компенсацию – NBC - 21.12.2023 Украина.ру
В США оправдали мужчину, отсидевшего в тюрьме 48 лет, ему заплатят компенсацию – NBC
Суд в американском штате Оклахома отменил приговор мужчине, который в 70-х годах прошлого века был обвинён в убийстве, которого не совершал, и провёл в тюрьме более 48 лет. Об этом сообщает телеканал NBC News
2023-12-21T06:43
2023-12-21T06:43
2023-12-21T06:43
новости
сша
тюрьма
суд
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"Судья в Оклахоме оправдал мужчину, который провёл почти 50 лет в тюрьме за убийство", - говорится в материале телеканала.NBC News отмечает, что это самый продолжительный срок тюремного заключения в США по обвинению, которое позднее было снято.Речь идёт о 71-летнем Глинне Симмонсе, которого освободили ещё в июле после согласия прокуратуры с тем, что ключевая улика в его деле не была представлена адвокатам."На основании чётких и убедительных доказательств суд приходит к выводу, что преступление, за которое Симмонс был осужден, приговорён и отправлен в тюрьму... не было совершено Симмонсом" - говорится в решении судьи округа Оклахома Эми Палумбо.Симмонса в 1975 году первоначально приговорили к смертной казни, но позднее этот приговор был заменён на пожизненное заключение. Оправдательное решение судьи даёт Симмонсу право на компенсацию от штата в размере 175 тысяч долларов за ошибочный приговор.
https://ukraina.ru/20231221/1052281335.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, тюрьма, суд
В США оправдали мужчину, отсидевшего в тюрьме 48 лет, ему заплатят компенсацию – NBC
Суд в американском штате Оклахома отменил приговор мужчине, который в 70-х годах прошлого века был обвинён в убийстве, которого не совершал, и провёл в тюрьме более 48 лет. Об этом сообщает телеканал NBC News
"Судья в Оклахоме оправдал мужчину, который провёл почти 50 лет в тюрьме за убийство", - говорится в материале телеканала.
NBC News отмечает, что это самый продолжительный срок тюремного заключения в США по обвинению, которое позднее было снято.
Речь идёт о 71-летнем Глинне Симмонсе, которого освободили ещё в июле после согласия прокуратуры с тем, что ключевая улика в его деле не была представлена адвокатам.
"На основании чётких и убедительных доказательств суд приходит к выводу, что преступление, за которое Симмонс был осужден, приговорён и отправлен в тюрьму... не было совершено Симмонсом" - говорится в решении судьи округа Оклахома Эми Палумбо.
Симмонса в 1975 году первоначально приговорили к смертной казни, но позднее этот приговор был заменён на пожизненное заключение. Оправдательное решение судьи даёт Симмонсу право на компенсацию от штата в размере 175 тысяч долларов за ошибочный приговор.