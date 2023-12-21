В США оправдали мужчину, отсидевшего в тюрьме 48 лет, ему заплатят компенсацию – NBC - 21.12.2023 Украина.ру
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В США оправдали мужчину, отсидевшего в тюрьме 48 лет, ему заплатят компенсацию – NBC
В США оправдали мужчину, отсидевшего в тюрьме 48 лет, ему заплатят компенсацию – NBC - 21.12.2023 Украина.ру
В США оправдали мужчину, отсидевшего в тюрьме 48 лет, ему заплатят компенсацию – NBC
Суд в американском штате Оклахома отменил приговор мужчине, который в 70-х годах прошлого века был обвинён в убийстве, которого не совершал, и провёл в тюрьме более 48 лет. Об этом сообщает телеканал NBC News
2023-12-21T06:43
2023-12-21T06:43
новости
сша
тюрьма
суд
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"Судья в Оклахоме оправдал мужчину, который провёл почти 50 лет в тюрьме за убийство", - говорится в материале телеканала.NBC News отмечает, что это самый продолжительный срок тюремного заключения в США по обвинению, которое позднее было снято.Речь идёт о 71-летнем Глинне Симмонсе, которого освободили ещё в июле после согласия прокуратуры с тем, что ключевая улика в его деле не была представлена адвокатам."На основании чётких и убедительных доказательств суд приходит к выводу, что преступление, за которое Симмонс был осужден, приговорён и отправлен в тюрьму... не было совершено Симмонсом" - говорится в решении судьи округа Оклахома Эми Палумбо.Симмонса в 1975 году первоначально приговорили к смертной казни, но позднее этот приговор был заменён на пожизненное заключение. Оправдательное решение судьи даёт Симмонсу право на компенсацию от штата в размере 175 тысяч долларов за ошибочный приговор.
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новости, сша, тюрьма, суд
Новости, США, тюрьма, Суд

В США оправдали мужчину, отсидевшего в тюрьме 48 лет, ему заплатят компенсацию – NBC

06:43 21.12.2023
 
© РИА Новости . Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкИсправительные колонии в Киргизии
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© РИА Новости . Табылды Кадырбеков
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Суд в американском штате Оклахома отменил приговор мужчине, который в 70-х годах прошлого века был обвинён в убийстве, которого не совершал, и провёл в тюрьме более 48 лет. Об этом сообщает телеканал NBC News
"Судья в Оклахоме оправдал мужчину, который провёл почти 50 лет в тюрьме за убийство", - говорится в материале телеканала.
NBC News отмечает, что это самый продолжительный срок тюремного заключения в США по обвинению, которое позднее было снято.
Речь идёт о 71-летнем Глинне Симмонсе, которого освободили ещё в июле после согласия прокуратуры с тем, что ключевая улика в его деле не была представлена адвокатам.
"На основании чётких и убедительных доказательств суд приходит к выводу, что преступление, за которое Симмонс был осужден, приговорён и отправлен в тюрьму... не было совершено Симмонсом" - говорится в решении судьи округа Оклахома Эми Палумбо.
Симмонса в 1975 году первоначально приговорили к смертной казни, но позднее этот приговор был заменён на пожизненное заключение. Оправдательное решение судьи даёт Симмонсу право на компенсацию от штата в размере 175 тысяч долларов за ошибочный приговор.
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06:43В США оправдали мужчину, отсидевшего в тюрьме 48 лет, ему заплатят компенсацию – NBC
06:18Ким Чен Ын заявил, что КНДР на провокации ответит ядерным ударом – ЦТАК
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05:50"Киева бы не было": Алексей Самойлов о том, почему армия РФ не бьет по штабам и командным пунктам ВСУ
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