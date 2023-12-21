Бельгия в октябре в шесть раз нарастила закупки СПГ из России - 21.12.2023 Украина.ру
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Бельгия в октябре в шесть раз нарастила закупки СПГ из России
Бельгия в октябре в шесть раз нарастила закупки СПГ из России - 21.12.2023 Украина.ру
Бельгия в октябре в шесть раз нарастила закупки СПГ из России
Бельгия в октябре сразу в шесть раз нарастила закупки сжиженного природного газа из России после пяти месяцев снижения и стала в этом месяце основным его покупателем среди европейских стран. Об этом 21 декабря сообщает РИА Новости
2023-12-21T05:23
2023-12-21T05:23
новости
бельгия
сжиженный природный газ
российский газ
нидерланды
греция
португалия
ес
евросоюз
антироссийские санкции
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Рекордные 745 миллионов кубометров российского СПГ Брюссель закупил в апреле, после чего постепенно сократил его импорт до сентябрьских 74 миллионов кубов.Согласно данным европейской статистики, в октябре ситуация резко изменилась - Бельгия нарастила закупки в шесть раз, до 448,6 миллиона кубометров, а в денежном выражении - даже в семь раз, до 166 миллионов евро. В октябре её закупки составили почти 37% импорта российского СПГ.Нидерланды, также всю осень наращивающие закупки сжиженного природного газа у России, в октябре показали рост на 26%, до 267 миллионов кубометров. Греция и Португалия импортировали российское топливо, соответственно, на 188 миллионов и 97 миллионов кубометров.Общие объёмы импорта Евросоюзом российского сжиженного природного газа в октябре увеличились в 1,7 раза, до 1,2 миллиарда кубометров.Напомним, что до подрыва "Северных потоков", а также введения санкций, рынок ЕС был для России "исторически главным", поставки газа в Европу достигали 150 миллиардов кубометров ежегодно. По итогам 2022 года поставки российского газа в дальнее зарубежье снизились почти на 85 миллиардов кубометров, до 100,9 миллиарда. В основном это падение пришлось на страны ЕС.
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новости, бельгия, сжиженный природный газ, российский газ, нидерланды, греция, португалия, ес, евросоюз, антироссийские санкции
Новости, Бельгия, сжиженный природный газ, российский газ, Нидерланды, Греция, Португалия, ЕС, Евросоюз, антироссийские санкции

Бельгия в октябре в шесть раз нарастила закупки СПГ из России

05:23 21.12.2023
 
© РИА Новости . Сергей Красноухов / Перейти в фотобанкРассвет на побережье залива Анива
Рассвет на побережье залива Анива - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости . Сергей Красноухов
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Бельгия в октябре сразу в шесть раз нарастила закупки сжиженного природного газа из России после пяти месяцев снижения и стала в этом месяце основным его покупателем среди европейских стран. Об этом 21 декабря сообщает РИА Новости
Рекордные 745 миллионов кубометров российского СПГ Брюссель закупил в апреле, после чего постепенно сократил его импорт до сентябрьских 74 миллионов кубов.
Согласно данным европейской статистики, в октябре ситуация резко изменилась - Бельгия нарастила закупки в шесть раз, до 448,6 миллиона кубометров, а в денежном выражении - даже в семь раз, до 166 миллионов евро. В октябре её закупки составили почти 37% импорта российского СПГ.
Нидерланды, также всю осень наращивающие закупки сжиженного природного газа у России, в октябре показали рост на 26%, до 267 миллионов кубометров. Греция и Португалия импортировали российское топливо, соответственно, на 188 миллионов и 97 миллионов кубометров.
Общие объёмы импорта Евросоюзом российского сжиженного природного газа в октябре увеличились в 1,7 раза, до 1,2 миллиарда кубометров.
Напомним, что до подрыва "Северных потоков", а также введения санкций, рынок ЕС был для России "исторически главным", поставки газа в Европу достигали 150 миллиардов кубометров ежегодно. По итогам 2022 года поставки российского газа в дальнее зарубежье снизились почти на 85 миллиардов кубометров, до 100,9 миллиарда. В основном это падение пришлось на страны ЕС.
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