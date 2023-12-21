В украинском Николаеве прогремел взрыв – СМИ - 21.12.2023 Украина.ру
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В украинском Николаеве прогремел взрыв – СМИ
В украинском Николаеве прогремел взрыв – СМИ - 21.12.2023 Украина.ру
В украинском Николаеве прогремел взрыв – СМИ
В городе Николаеве Николаевской области Украины в ночь на 21 декабря прогремел взрыв. Об этом украинское издание "Зеркало недели" сообщает в своём телеграм-канале
2023-12-21T04:33
2023-12-21T04:38
новости
украина
николаев
николаевская область
взрыв
воздушная тревога
бпла
сво
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"Николаев, местные паблики сообщают, что в пригороде прогремел взрыв", - говорится в сообщении на 03:41 мск.Наблюдатели отмечают, что некоторое время назад в Николаеве уже прозвучали два мощных взрыва.Ранее воздушная тревога в связи с угрозой ракетных ударов и атак БПЛА объявлялась в Николаевской области, а также на территории Херсонской области, временно подконтрольной киевскому режиму.Местные телеграм-каналы сообщали о взрывах в Херсоне, работе ПВО по "Гераням" в Николаевской области и пролёте ударных БПЛА в направлении Одессы.Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, николаев, николаевская область, взрыв, воздушная тревога, бпла, сво
Новости, Украина, Николаев, Николаевская область, взрыв, воздушная тревога, БПЛА, СВО

В украинском Николаеве прогремел взрыв – СМИ

04:33 21.12.2023 (обновлено: 04:38 21.12.2023)
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
Читать в
В городе Николаеве Николаевской области Украины в ночь на 21 декабря прогремел взрыв. Об этом украинское издание "Зеркало недели" сообщает в своём телеграм-канале
"Николаев, местные паблики сообщают, что в пригороде прогремел взрыв", - говорится в сообщении на 03:41 мск.
Наблюдатели отмечают, что некоторое время назад в Николаеве уже прозвучали два мощных взрыва.
Ранее воздушная тревога в связи с угрозой ракетных ударов и атак БПЛА объявлялась в Николаевской области, а также на территории Херсонской области, временно подконтрольной киевскому режиму.
Местные телеграм-каналы сообщали о взрывах в Херсоне, работе ПВО по "Гераням" в Николаевской области и пролёте ударных БПЛА в направлении Одессы.
Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
Города мира. Одесса - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
04:00
Военный политолог о том, где именно должна ударить армия РФ ,чтобы решить вопрос с Одессой и НиколаевомВопрос с Одессой и Николаевом невозможно решить только морской операцией. Для этого армия РФ должна использовать проход вдоль Правобережья с Харьковско-Сумского направления. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
 
НовостиУкраинаНиколаевНиколаевская областьвзрыввоздушная тревогаБПЛАСВО
 
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