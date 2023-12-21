В украинском Николаеве прогремел взрыв – СМИ

Военный политолог о том, где именно должна ударить армия РФ ,чтобы решить вопрос с Одессой и Николаевом

Вопрос с Одессой и Николаевом невозможно решить только морской операцией. Для этого армия РФ должна использовать проход вдоль Правобережья с Харьковско-Сумского направления. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов