https://ukraina.ru/20231221/1052290507.html
В украинском Николаеве прогремел взрыв – СМИ
В украинском Николаеве прогремел взрыв – СМИ - 21.12.2023 Украина.ру
В украинском Николаеве прогремел взрыв – СМИ
В городе Николаеве Николаевской области Украины в ночь на 21 декабря прогремел взрыв. Об этом украинское издание "Зеркало недели" сообщает в своём телеграм-канале
2023-12-21T04:33
2023-12-21T04:33
2023-12-21T04:38
новости
украина
николаев
николаевская область
взрыв
воздушная тревога
бпла
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/18/1046540117_0:142:3072:1870_1920x0_80_0_0_b85b8a96e1bd7854d979d289621e6851.jpg
"Николаев, местные паблики сообщают, что в пригороде прогремел взрыв", - говорится в сообщении на 03:41 мск.Наблюдатели отмечают, что некоторое время назад в Николаеве уже прозвучали два мощных взрыва.Ранее воздушная тревога в связи с угрозой ракетных ударов и атак БПЛА объявлялась в Николаевской области, а также на территории Херсонской области, временно подконтрольной киевскому режиму.Местные телеграм-каналы сообщали о взрывах в Херсоне, работе ПВО по "Гераням" в Николаевской области и пролёте ударных БПЛА в направлении Одессы.Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
https://ukraina.ru/20231221/1052270131.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/18/1046540117_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_345b1d960196ed6efa727ba3a19d8639.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, николаев, николаевская область, взрыв, воздушная тревога, бпла, сво
Новости, Украина, Николаев, Николаевская область, взрыв, воздушная тревога, БПЛА, СВО
В украинском Николаеве прогремел взрыв – СМИ
04:33 21.12.2023 (обновлено: 04:38 21.12.2023)
В городе Николаеве Николаевской области Украины в ночь на 21 декабря прогремел взрыв. Об этом украинское издание "Зеркало недели" сообщает в своём телеграм-канале
"Николаев, местные паблики сообщают, что в пригороде прогремел взрыв", - говорится в сообщении на 03:41 мск.
Наблюдатели отмечают, что некоторое время назад в Николаеве уже прозвучали два мощных взрыва.
Ранее воздушная тревога в связи с угрозой ракетных ударов и атак БПЛА объявлялась в Николаевской области, а также на территории Херсонской области, временно подконтрольной киевскому режиму.
Местные телеграм-каналы сообщали о взрывах в Херсоне, работе ПВО по "Гераням" в Николаевской области и пролёте ударных БПЛА в направлении Одессы.
Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.