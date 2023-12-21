"Это же взрыв мозга": Роман Алехин рассказал, почему прямая линия с Путиным шокировала украинцев
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк"Прямая линия" и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным стала полной неожиданностью для украинской пропаганды. Российский лидер сказал, что русские и украинцы — братья, между которыми идет гражданская война и мы один народ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин
После прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным по-другому заговорили украинские пропагандисты. Их впечатлил синий фон в студии, желтые бейджики и желтая папка в руках российского президента, рассказал волонтер.
"Это же взрыв мозга. Сами украинцы стали задаваться вопросом, что было бы, если бы [президент Украины Владимир] Зеленский выступил на бело-сине-красном фоне. Короче говоря, мы их столкнули с неожиданностью", - отметил Алехин.
Но самое главное, что заявил Владимир Путин об Украине. Президент РФ сказал, что русские и украинцы — братья, между которыми идет гражданская война и что мы - один народ, указал эксперт.
Скоро украинцы начнут прозревать. Они поймут, что Россия - вовсе не агрессор, который (по мнению украинской пропаганды) хочет их взять в плен. Мы говорим: "Мы с вами одной крови. Переходите на нашу сторону". Эта мысль должна стать главным нарративом, резюмировал собеседник Украина.ру.
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