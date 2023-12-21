https://ukraina.ru/20231221/1052285903.html

"Это же взрыв мозга": Роман Алехин рассказал, почему прямая линия с Путиным шокировала украинцев

"Это же взрыв мозга": Роман Алехин рассказал, почему прямая линия с Путиным шокировала украинцев - 21.12.2023 Украина.ру

"Это же взрыв мозга": Роман Алехин рассказал, почему прямая линия с Путиным шокировала украинцев

Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным стала полной неожиданностью для украинской пропаганды. Российский лидер сказал, что русские и украинцы — братья, между которыми идет гражданская война и мы один народ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин

2023-12-21T05:20

2023-12-21T05:20

2023-12-21T05:20

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После прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным по-другому заговорили украинские пропагандисты. Их впечатлил синий фон в студии, желтые бейджики и желтая папка в руках российского президента, рассказал волонтер.Но самое главное, что заявил Владимир Путин об Украине. Президент РФ сказал, что русские и украинцы — братья, между которыми идет гражданская война и что мы - один народ, указал эксперт.Скоро украинцы начнут прозревать. Они поймут, что Россия - вовсе не агрессор, который (по мнению украинской пропаганды) хочет их взять в плен. Мы говорим: "Мы с вами одной крови. Переходите на нашу сторону". Эта мысль должна стать главным нарративом, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231220/1052276706.html

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новости, россия, украина, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным, пропаганда, заявление, украинцы, война, русский, народ