"Это же взрыв мозга": Роман Алехин рассказал, почему прямая линия с Путиным шокировала украинцев - 21.12.2023 Украина.ру
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"Это же взрыв мозга": Роман Алехин рассказал, почему прямая линия с Путиным шокировала украинцев
"Это же взрыв мозга": Роман Алехин рассказал, почему прямая линия с Путиным шокировала украинцев - 21.12.2023 Украина.ру
"Это же взрыв мозга": Роман Алехин рассказал, почему прямая линия с Путиным шокировала украинцев
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным стала полной неожиданностью для украинской пропаганды. Российский лидер сказал, что русские и украинцы — братья, между которыми идет гражданская война и мы один народ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин
2023-12-21T05:20
2023-12-21T05:20
новости
россия
украина
владимир путин
прямая линия с владимиром путиным
пропаганда
заявление
украинцы
война
русский
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После прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным по-другому заговорили украинские пропагандисты. Их впечатлил синий фон в студии, желтые бейджики и желтая папка в руках российского президента, рассказал волонтер.Но самое главное, что заявил Владимир Путин об Украине. Президент РФ сказал, что русские и украинцы — братья, между которыми идет гражданская война и что мы - один народ, указал эксперт.Скоро украинцы начнут прозревать. Они поймут, что Россия - вовсе не агрессор, который (по мнению украинской пропаганды) хочет их взять в плен. Мы говорим: "Мы с вами одной крови. Переходите на нашу сторону". Эта мысль должна стать главным нарративом, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231220/1052276706.html
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новости, россия, украина, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным, пропаганда, заявление, украинцы, война, русский, народ
Новости, Россия, Украина, Владимир Путин, Прямая линия с Владимиром Путиным, пропаганда, заявление, украинцы, война, русский, народ

"Это же взрыв мозга": Роман Алехин рассказал, почему прямая линия с Путиным шокировала украинцев

05:20 21.12.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк"Прямая линия" и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
Прямая линия и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным стала полной неожиданностью для украинской пропаганды. Российский лидер сказал, что русские и украинцы — братья, между которыми идет гражданская война и мы один народ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин
После прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным по-другому заговорили украинские пропагандисты. Их впечатлил синий фон в студии, желтые бейджики и желтая папка в руках российского президента, рассказал волонтер.

"Это же взрыв мозга. Сами украинцы стали задаваться вопросом, что было бы, если бы [президент Украины Владимир] Зеленский выступил на бело-сине-красном фоне. Короче говоря, мы их столкнули с неожиданностью", - отметил Алехин.

Но самое главное, что заявил Владимир Путин об Украине. Президент РФ сказал, что русские и украинцы — братья, между которыми идет гражданская война и что мы - один народ, указал эксперт.
Скоро украинцы начнут прозревать. Они поймут, что Россия - вовсе не агрессор, который (по мнению украинской пропаганды) хочет их взять в плен. Мы говорим: "Мы с вами одной крови. Переходите на нашу сторону". Эта мысль должна стать главным нарративом, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Руслан Калинчук интервью
Вчера, 15:55
Руслан Калинчук: Если Россия начнёт воевать в полную силу, кровавая оперетка Зеленского закончитсяПока самым очевидным кандидатом на роль президента Украины является Валерий Залужный. Вокруг него группируются и Порошенко, и соросята, считает историк, политолог, философ, представитель Общественного движения "Другая Украина" Руслан Калинчук
 
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