https://ukraina.ru/20231221/1052285162.html

Дмитрий Краснов: "Троянский конь Путина" в ЕС может обернуться коварным подарком России

Дмитрий Краснов: "Троянский конь Путина" в ЕС может обернуться коварным подарком России - 21.12.2023 Украина.ру

Дмитрий Краснов: "Троянский конь Путина" в ЕС может обернуться коварным подарком России

Какие вопросы решит победа России над ВСУ? Что заставит Венгрию изменить позицию по Украине в ЕС? Кто может остановить обнищание людей на Западе?

2023-12-21T02:02

2023-12-21T02:02

2023-12-21T02:02

интервью

украина

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международное право

общество

армия

антироссийские санкции

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На эти и другие вопросы в интервью изданию Украина.ру ответил член Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия", почетный адвокат РФ, член Общественной палаты Москвы Дмитрий Краснов.Вхождение Украины в состав НАТО ознаменует начало третьей мировой войны, поэтому Словакия не поддержит решение о членстве Киева в альянсе, заявил 20 декабря премьер-министр Словакии Роберт Фицо.— Дмитрий Анатольевич, Фицо выступил с заявлением против Украины в НАТО. В то же время руководители ЕС пытаются найти пути влияния на венгерского премьера Орбана, чтобы он изменил свою позицию по Украине. Смогут ли переубедить Орбана?— Виктора Орбана в Европе уже назвали "путинским троянским конём", но его политика ничуть не подчинена интересам России. Венгрия, как и Турция — образец искомой многополярности и отстаивания собственных национальных интересов.Вспомните, как российские аналитики надеялись, что "друг Эрдоган" заблокирует всерьёз и надолго вступление Швеции в НАТО. Но в многополярной системе каждый за себя — надежды на бесплатное содействие из симпатии нет, а копеечная выгода своей стране оказывается весомее стратегических интересов тех, кого можно было бы назвать дружественными странами.И Эрдоган, как я вижу, открыто и цинично торгуется: дескать, если Госдеп протащит через Конгресс сделку о продаже Турции истребителей F-16, то я протащу через свой парламент ратификацию протокола о членстве Швеции в НАТО.С Орбаном ситуация похожая, поэтому европейцам убеждать его бесполезно. Но как только он увидит выгоду для Венгрии, он враз изменит свою позицию по Украине без всяких уговоров.— Какой результат от санкций на Россию получили США и Европа?— Во время французского восстания "желтых жилетов" один из протестующих рассказывал мне, что во времена СССР жизнь простых людей была гораздо лучше, а с распадом Союза начала ухудшаться. При этом, он, как зомбированный, повторял мантру об ужасном советском тоталитаризме и, в результате, сформулировал: "Вот бы как при Союзе, но без Союза".Бедняга не видел и не понимал причинно-следственных связей: вся социальность капитализма определялась существованием СССР, который задавал планку и демонстрировал пример. Не из щедрости западный капитал начал взращивать средний класс, а из-за роста протестов граждан, требующих того, что возможно и уже реализовано при социализме.Сейчас же антисоциальное движение в Европе и США ускорилось невероятно, вчерашний средний класс окончательно скатывается в нищету. Санкции повлекли издержки, и капитал не собирается их нести, спихивая различными способами на спины рядовых граждан.В Германии, например, бизнес, вынужденный уйти из России из-за решений немецкого правительства, пришёл к этому же правительству с требованием покрыть свои убытки. И правительство, думаю, возьмёт деньги из карманов налогоплательщиков и отдаст бизнесменам.Когда западные экономисты говорят о многомиллиардных убытках от санкций, они не уточняют, что они тяжким бременем лягут на трудящихся. Бедные станут ещё беднее, а богатые — ещё богаче. Но апофеоз капитализма не продлится вечно, потому что возродившаяся Россия снова становится примером и путеводной звездой для народов.— Какими вы видите итоги года для России в политической жизни и экономическом плане?— Вы видели, как проходит мобилизация в соседней Украине, которая неистово гордится своим патриотизмом и единством политической нации? Люди бегут — в буквальном смысле слова, а их догоняют, ловят и забривают в солдаты.Вы знаете, что в США, которые не менее повёрнуты на патриотизме, армия испытывает невероятный дефицит рекрутов? А ведь это самопровозглашённые образцы патриотизма и сплочения вокруг флага.В России же за год армия увеличилась на 490 тысяч бойцов, которые пришли добровольно. Добровольно! В современном мире вы не найдёте ни одной страны, где подобное было бы возможным.Это и есть главный политический итог года — патриотизм перестал быть абстрактным научным понятием, а воплощается в действии.А вот в экономике главный итог года вызывает у меня тревогу. Да, там наблюдается рост, но по принципу вкусного голубца: одним достаётся мясо, а другим — капуста.Президенту доложили, что доходы среднестатистического россиянина выросли. Но такие цифры обманчивы и не дают реальной картины. Кто такой статистически средний россиянин? На 46% мужчина, на 54% женщина, в семье у которого бегает 0,56 ребёнка такого же половинчатого пола?На самом деле, за нынешний год состояние российских миллиардеров возросло на 101,4 миллиарда долларов. Тем временем государственная служба занятости предлагает — прямо сейчас — врачу-отоларингологу Адыгейской межрайонной больницы им. К.М. Батмена зарплату в 16 300 рублей в месяц, а инженеру-конструктору 72-го автобронетанкового ремонтного завода Минобороны – от 17 до 19 тысяч.Такая ситуация колоссального экономического расслоения опасна не только сложившимся дефицитом кадров, но и более серьёзными негативными социальными последствиями. Очень надеюсь, что руководство России это понимает и в следующем году положение изменится.— Как с вашей точки зрения спецоперация (СВО) отражается на внутренней жизни страны?— Всеобъемлюще. Меняется экономика, политика, культура, взаимоотношения и ценности в обществе.Еще 5 лет назад за термином "гражданское общество" предполагались некие либеральные группы, недовольные происходящим и организующие мелкие пакости под лозунгами борьбы за демократию и свободу. Теперь же гражданское общество (уже без кавычек) — реальная сплочённая и дееспособная сила, конструктивно и мощно сотрудничающая с государством.Но, конечно, процессы трансформации не завершены, они активно идут. Государство обеспечило суверенитет во внешней политике и продолжает ликвидировать внутренние анклавы беззакония, мешающие уверенному развитию и движению вперёд. А граждане видят это и активно осваивают новые возможности.— Где должна проходить граница Украины, по-вашему?— Граница как линия на земле мало что говорит. Экономисты знают, что владения Норвегии лежат далеко за её тесными границами: стране принадлежат элитные участки Лондона, Нью-Йорка, Берлина, Токио.А если посмотреть на границу США на карте, то периодические новости об обстрелах военных баз США заставят выбирать: канадцы атаковали, мексиканцы или кубинцы дотянулись? Но нет, географическая граница США ничего не говорит о реальном присутствии американцев в мире.На заседании Валдайского клуба Президент прямо сказал: "Украинский кризис не территориальный конфликт… Нет у нас никаких интересов с точки зрения отвоёвывания каких-то дополнительных территорий".Но Владимир Путин указал на иные границы, которые были закреплены в проекте несостоявшегося стамбульского договора: внеблоковый статус денацифицированной и демилитаризированной Украины. Вот именно по этим линиям и должна проходить граница Украины.— Какие вопросы решит наша победа на Украине? Или дело идёт к реальной мировой войне, как единственному способу выйти из кризиса? И кто победит, тот и будет писать новые правила?— Наоборот. В победе России я не сомневаюсь, но Россия выступает против модного на Западе "глобального порядка, построенного на правилах". То есть, победив, Россия не станет писать правила.Президент не раз критиковал подмену международного права правилами, и я с ним полностью согласен: есть право, есть национальные интересы стран и их партнёров, есть договорённости. Этого вполне достаточно, чтобы регулировать международные отношения.Предложение России вернуться к проверенному и надёжному международному праву, гарантирующему равенство возможностей всех государств, интересно подавляющему большинству стран. Ведь это шанс вырваться из вассалитета и приобрести суверенитет. Поэтому весь мир смотрит на Россию с надеждой.Но, увы, наши западные партнёры" не готовы вести открытую и честную игру, им интереснее как раз опираться на правила, писать и переписывать их в угоду моменту, а зачастую и задним числом. Это позволяет им лгать, вводить в заблуждение, не выполнять обязательства. И, как итог, жить грабежом, который они прикрывают фиговым листком правил. Как раз против этого мироустройства Россия и борется.Что же до мировой войны, то тут, разве что, вопрос терминологии. Прямо сейчас на Украине воюют представители США, Канады, Германии, Польши. Это и боевики, и штабисты, и разведчики, и инструкторы. Оружие и боеприпасы там тоже не украинского производства, да и приобретены они не на украинские деньги.При этом страны НАТО так или иначе участвуют ещё в ряде военных конфликтов. Что ещё должно произойти, чтобы войну назвали мировой?А выход из кризиса совсем в другой стороне. Не войсковыми операциями и наращиванием военной мощи можно вернуть планету к миру, и наш президент об этом не раз говорил – Россия открыта к переговорам.

https://ukraina.ru/20230228/1043951241.html

https://ukraina.ru/20231214/1052123167.html

https://ukraina.ru/20231215/1052128700.html

https://ukraina.ru/20231220/1052270767.html

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2023

Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, украина, россия, ес, нато, сво, международное право, общество, армия, антироссийские санкции, третья мировая война