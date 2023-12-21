Дмитрий Краснов: "Троянский конь Путина" в ЕС может обернуться коварным подарком России
Какие вопросы решит победа России над ВСУ? Что заставит Венгрию изменить позицию по Украине в ЕС? Кто может остановить обнищание людей на Западе?
На эти и другие вопросы в интервью изданию Украина.ру ответил член Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия", почетный адвокат РФ, член Общественной палаты Москвы Дмитрий Краснов.
Вхождение Украины в состав НАТО ознаменует начало третьей мировой войны, поэтому Словакия не поддержит решение о членстве Киева в альянсе, заявил 20 декабря премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
— Дмитрий Анатольевич, Фицо выступил с заявлением против Украины в НАТО. В то же время руководители ЕС пытаются найти пути влияния на венгерского премьера Орбана, чтобы он изменил свою позицию по Украине. Смогут ли переубедить Орбана?
— Виктора Орбана в Европе уже назвали "путинским троянским конём", но его политика ничуть не подчинена интересам России. Венгрия, как и Турция — образец искомой многополярности и отстаивания собственных национальных интересов.
Вспомните, как российские аналитики надеялись, что "друг Эрдоган" заблокирует всерьёз и надолго вступление Швеции в НАТО. Но в многополярной системе каждый за себя — надежды на бесплатное содействие из симпатии нет, а копеечная выгода своей стране оказывается весомее стратегических интересов тех, кого можно было бы назвать дружественными странами.
И Эрдоган, как я вижу, открыто и цинично торгуется: дескать, если Госдеп протащит через Конгресс сделку о продаже Турции истребителей F-16, то я протащу через свой парламент ратификацию протокола о членстве Швеции в НАТО.
С Орбаном ситуация похожая, поэтому европейцам убеждать его бесполезно. Но как только он увидит выгоду для Венгрии, он враз изменит свою позицию по Украине без всяких уговоров.
— Какой результат от санкций на Россию получили США и Европа?
— Во время французского восстания "желтых жилетов" один из протестующих рассказывал мне, что во времена СССР жизнь простых людей была гораздо лучше, а с распадом Союза начала ухудшаться. При этом, он, как зомбированный, повторял мантру об ужасном советском тоталитаризме и, в результате, сформулировал: "Вот бы как при Союзе, но без Союза".
Бедняга не видел и не понимал причинно-следственных связей: вся социальность капитализма определялась существованием СССР, который задавал планку и демонстрировал пример. Не из щедрости западный капитал начал взращивать средний класс, а из-за роста протестов граждан, требующих того, что возможно и уже реализовано при социализме.
Сейчас же антисоциальное движение в Европе и США ускорилось невероятно, вчерашний средний класс окончательно скатывается в нищету. Санкции повлекли издержки, и капитал не собирается их нести, спихивая различными способами на спины рядовых граждан.
В Германии, например, бизнес, вынужденный уйти из России из-за решений немецкого правительства, пришёл к этому же правительству с требованием покрыть свои убытки. И правительство, думаю, возьмёт деньги из карманов налогоплательщиков и отдаст бизнесменам.
Когда западные экономисты говорят о многомиллиардных убытках от санкций, они не уточняют, что они тяжким бременем лягут на трудящихся. Бедные станут ещё беднее, а богатые — ещё богаче. Но апофеоз капитализма не продлится вечно, потому что возродившаяся Россия снова становится примером и путеводной звездой для народов.
— Какими вы видите итоги года для России в политической жизни и экономическом плане?
— Вы видели, как проходит мобилизация в соседней Украине, которая неистово гордится своим патриотизмом и единством политической нации? Люди бегут — в буквальном смысле слова, а их догоняют, ловят и забривают в солдаты.
Вы знаете, что в США, которые не менее повёрнуты на патриотизме, армия испытывает невероятный дефицит рекрутов? А ведь это самопровозглашённые образцы патриотизма и сплочения вокруг флага.
В России же за год армия увеличилась на 490 тысяч бойцов, которые пришли добровольно. Добровольно! В современном мире вы не найдёте ни одной страны, где подобное было бы возможным.
Это и есть главный политический итог года — патриотизм перестал быть абстрактным научным понятием, а воплощается в действии.
А вот в экономике главный итог года вызывает у меня тревогу. Да, там наблюдается рост, но по принципу вкусного голубца: одним достаётся мясо, а другим — капуста.
Президенту доложили, что доходы среднестатистического россиянина выросли. Но такие цифры обманчивы и не дают реальной картины. Кто такой статистически средний россиянин? На 46% мужчина, на 54% женщина, в семье у которого бегает 0,56 ребёнка такого же половинчатого пола?
На самом деле, за нынешний год состояние российских миллиардеров возросло на 101,4 миллиарда долларов. Тем временем государственная служба занятости предлагает — прямо сейчас — врачу-отоларингологу Адыгейской межрайонной больницы им. К.М. Батмена зарплату в 16 300 рублей в месяц, а инженеру-конструктору 72-го автобронетанкового ремонтного завода Минобороны – от 17 до 19 тысяч.
Такая ситуация колоссального экономического расслоения опасна не только сложившимся дефицитом кадров, но и более серьёзными негативными социальными последствиями. Очень надеюсь, что руководство России это понимает и в следующем году положение изменится.
— Как с вашей точки зрения спецоперация (СВО) отражается на внутренней жизни страны?
— Всеобъемлюще. Меняется экономика, политика, культура, взаимоотношения и ценности в обществе.
Еще 5 лет назад за термином "гражданское общество" предполагались некие либеральные группы, недовольные происходящим и организующие мелкие пакости под лозунгами борьбы за демократию и свободу. Теперь же гражданское общество (уже без кавычек) — реальная сплочённая и дееспособная сила, конструктивно и мощно сотрудничающая с государством.
Но, конечно, процессы трансформации не завершены, они активно идут. Государство обеспечило суверенитет во внешней политике и продолжает ликвидировать внутренние анклавы беззакония, мешающие уверенному развитию и движению вперёд. А граждане видят это и активно осваивают новые возможности.
— Где должна проходить граница Украины, по-вашему?
— Граница как линия на земле мало что говорит. Экономисты знают, что владения Норвегии лежат далеко за её тесными границами: стране принадлежат элитные участки Лондона, Нью-Йорка, Берлина, Токио.
А если посмотреть на границу США на карте, то периодические новости об обстрелах военных баз США заставят выбирать: канадцы атаковали, мексиканцы или кубинцы дотянулись? Но нет, географическая граница США ничего не говорит о реальном присутствии американцев в мире.
На заседании Валдайского клуба Президент прямо сказал: "Украинский кризис не территориальный конфликт… Нет у нас никаких интересов с точки зрения отвоёвывания каких-то дополнительных территорий".
Но Владимир Путин указал на иные границы, которые были закреплены в проекте несостоявшегося стамбульского договора: внеблоковый статус денацифицированной и демилитаризированной Украины. Вот именно по этим линиям и должна проходить граница Украины.
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— Какие вопросы решит наша победа на Украине? Или дело идёт к реальной мировой войне, как единственному способу выйти из кризиса? И кто победит, тот и будет писать новые правила?
— Наоборот. В победе России я не сомневаюсь, но Россия выступает против модного на Западе "глобального порядка, построенного на правилах". То есть, победив, Россия не станет писать правила.
Президент не раз критиковал подмену международного права правилами, и я с ним полностью согласен: есть право, есть национальные интересы стран и их партнёров, есть договорённости. Этого вполне достаточно, чтобы регулировать международные отношения.
Предложение России вернуться к проверенному и надёжному международному праву, гарантирующему равенство возможностей всех государств, интересно подавляющему большинству стран. Ведь это шанс вырваться из вассалитета и приобрести суверенитет. Поэтому весь мир смотрит на Россию с надеждой.
Но, увы, наши западные партнёры" не готовы вести открытую и честную игру, им интереснее как раз опираться на правила, писать и переписывать их в угоду моменту, а зачастую и задним числом. Это позволяет им лгать, вводить в заблуждение, не выполнять обязательства. И, как итог, жить грабежом, который они прикрывают фиговым листком правил. Как раз против этого мироустройства Россия и борется.
Что же до мировой войны, то тут, разве что, вопрос терминологии. Прямо сейчас на Украине воюют представители США, Канады, Германии, Польши. Это и боевики, и штабисты, и разведчики, и инструкторы. Оружие и боеприпасы там тоже не украинского производства, да и приобретены они не на украинские деньги.
При этом страны НАТО так или иначе участвуют ещё в ряде военных конфликтов. Что ещё должно произойти, чтобы войну назвали мировой?
А выход из кризиса совсем в другой стороне. Не войсковыми операциями и наращиванием военной мощи можно вернуть планету к миру, и наш президент об этом не раз говорил – Россия открыта к переговорам.
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