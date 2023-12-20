https://ukraina.ru/20231220/1052283525.html
Белый дом надеется на согласование Конгрессом доппомощи Киеву в январе
Белый дом надеется на согласование Конгрессом доппомощи Киеву в январе - 20.12.2023 Украина.ру
Белый дом надеется на согласование Конгрессом доппомощи Киеву в январе
Администрация США рассчитывает, что Конгресс согласует запрос президента Джо Байдена на выделение Украине более 60 миллиардов долларов в начале января следующего года. Об этом в среду сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби
2023-12-20T19:32
2023-12-20T19:32
2023-12-20T19:32
новости
украина
сша
джон кирби
военная помощь
военная техника
всу
сво
спецоперация
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При последующем обсуждении вопроса он посоветовал ускориться, так как "время не на стороне" США. То, что в этом году судьба дополнительного пакета военной помощи для Украины не будет решена подтвердила и официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. По её словам, в Белом доме отмечают, что переговоры с Конгрессом "движутся в правильном направлении". Республиканцев, которые тормозят процесс согласования, Жан-Пьер призвала поторопиться. Ранее издание The Guardian сообщало, что Сенат Конгресса США перенесёт обсуждение объединённого пакета помощи Украине и Израилю на начало следующего года. Уточнялось, что в ближайшее время соглашение о предоставлении дополнительной помощи Украине и усилении безопасности границ США вряд ли будет заключено. В Госдепе тем временем подчёркивают, что у США нет возможности оказывать помощь Киеву в обход Конгресса, а впереди Украину ждёт очень сложная зима. Напомним, сегодня запрос о выделении Киеву дополнительных средств в виде 61 миллиарда долларов отказываются рассматривать республиканцы до тех пор пока в США не будет усилен контроль за государственной границей.
https://ukraina.ru/20231220/1052235134.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, сша, джон кирби, военная помощь, военная техника, всу, сво, спецоперация
Новости, Украина, США, Джон Кирби, военная помощь, военная техника, ВСУ, СВО, Спецоперация
Белый дом надеется на согласование Конгрессом доппомощи Киеву в январе
Администрация США рассчитывает, что Конгресс согласует запрос президента Джо Байдена на выделение Украине более 60 миллиардов долларов в начале января следующего года. Об этом в среду сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби
При последующем обсуждении вопроса он посоветовал ускориться, так как "время не на стороне" США.
"Время не на нашей стороне. Нам нужно получить это финансирование как можно скорее. Похоже, что это случится, скорее, в начале января, но чем раньше, тем лучше", – приводит его слова РИА Новости.
То, что в этом году судьба дополнительного пакета военной помощи для Украины не будет решена подтвердила и официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. По её словам, в Белом доме отмечают, что переговоры с Конгрессом "движутся в правильном направлении".
Республиканцев, которые тормозят процесс согласования, Жан-Пьер призвала поторопиться.
Ранее издание The Guardian сообщало, что Сенат Конгресса США перенесёт
обсуждение объединённого пакета помощи Украине и Израилю на начало следующего года. Уточнялось, что в ближайшее время соглашение о предоставлении дополнительной помощи Украине и усилении безопасности границ США вряд ли будет заключено.
В Госдепе тем временем подчёркивают
, что у США нет возможности оказывать помощь Киеву в обход Конгресса, а впереди Украину ждёт
очень сложная зима.
Напомним, сегодня запрос о выделении Киеву дополнительных средств в виде 61 миллиарда долларов отказываются рассматривать республиканцы до тех пор пока в США не будет усилен контроль за государственной границей.