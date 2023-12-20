https://ukraina.ru/20231220/1052283525.html

Белый дом надеется на согласование Конгрессом доппомощи Киеву в январе

Белый дом надеется на согласование Конгрессом доппомощи Киеву в январе - 20.12.2023 Украина.ру

Белый дом надеется на согласование Конгрессом доппомощи Киеву в январе

Администрация США рассчитывает, что Конгресс согласует запрос президента Джо Байдена на выделение Украине более 60 миллиардов долларов в начале января следующего года. Об этом в среду сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби

2023-12-20T19:32

2023-12-20T19:32

2023-12-20T19:32

новости

украина

сша

джон кирби

военная помощь

военная техника

всу

сво

спецоперация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103327/76/1033277678_0:0:6000:3376_1920x0_80_0_0_5d2367604b2ea027c6ab33f719a3155a.jpg

При последующем обсуждении вопроса он посоветовал ускориться, так как "время не на стороне" США. То, что в этом году судьба дополнительного пакета военной помощи для Украины не будет решена подтвердила и официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. По её словам, в Белом доме отмечают, что переговоры с Конгрессом "движутся в правильном направлении". Республиканцев, которые тормозят процесс согласования, Жан-Пьер призвала поторопиться. Ранее издание The Guardian сообщало, что Сенат Конгресса США перенесёт обсуждение объединённого пакета помощи Украине и Израилю на начало следующего года. Уточнялось, что в ближайшее время соглашение о предоставлении дополнительной помощи Украине и усилении безопасности границ США вряд ли будет заключено. В Госдепе тем временем подчёркивают, что у США нет возможности оказывать помощь Киеву в обход Конгресса, а впереди Украину ждёт очень сложная зима. Напомним, сегодня запрос о выделении Киеву дополнительных средств в виде 61 миллиарда долларов отказываются рассматривать республиканцы до тех пор пока в США не будет усилен контроль за государственной границей.

https://ukraina.ru/20231220/1052235134.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сша, джон кирби, военная помощь, военная техника, всу, сво, спецоперация