https://ukraina.ru/20231219/1052251319.html

Конгресс США перенесёт переговоры о финансировании Украины и Израиля на январь

Конгресс США перенесёт переговоры о финансировании Украины и Израиля на январь - 19.12.2023 Украина.ру

Конгресс США перенесёт переговоры о финансировании Украины и Израиля на январь

Сенат Конгресса США перенесёт обсуждение объединенного пакета помощи Украине и Израилю на начало следующего года. Об этом сообщает западное издание The Guardian

2023-12-19T22:38

2023-12-19T22:38

2023-12-19T22:38

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Уточняется, что в ближайшее время соглашение о предоставлении дополнительной помощи Украине и усилении безопасности границ США вряд ли будет заключено. Возглавляющий группу республиканцев на переговорах с демократами сенатор Джеймс Лэнкфорд подтвердил то, что американский Сенат на этой неделе не закончит работу над соглашением по ужесточению миграционного законодательства и защите границы США, чтобы поддержать выделение пакета дополнительной помощи Украине. По его словам, Сенат также не будет голосовать по данному вопросу. Когда в следующий раз законодатели вернутся к обсуждению этого вопроса, неизвестно насколько быстро они смогут достичь консенсуса и получится ли договорится в целом. Напомним, сегодня вопрос о выделении Киеву дополнительных средств в виде 61 миллиарда долларов пока не решён. Соответствующий запрос отказываются рассматривать республиканцы до тех пор пока в США не будет усилен контроль за государственной границей. Ранее спикер палаты представителей Майк Джонсон выражал надежду на согласование помощи Украине и Израилю до Рождества, которое в США празднуют в ночь на 25 декабря.

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новости, конгресс сша, сша, украина, израиль, военная помощь, финансирование, всу, сво