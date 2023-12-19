Конгресс США перенесёт переговоры о финансировании Украины и Израиля на январь - 19.12.2023 Украина.ру
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Конгресс США перенесёт переговоры о финансировании Украины и Израиля на январь
Конгресс США перенесёт переговоры о финансировании Украины и Израиля на январь - 19.12.2023 Украина.ру
Конгресс США перенесёт переговоры о финансировании Украины и Израиля на январь
Сенат Конгресса США перенесёт обсуждение объединенного пакета помощи Украине и Израилю на начало следующего года. Об этом сообщает западное издание The Guardian
2023-12-19T22:38
2023-12-19T22:38
новости
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украина
израиль
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финансирование
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Уточняется, что в ближайшее время соглашение о предоставлении дополнительной помощи Украине и усилении безопасности границ США вряд ли будет заключено. Возглавляющий группу республиканцев на переговорах с демократами сенатор Джеймс Лэнкфорд подтвердил то, что американский Сенат на этой неделе не закончит работу над соглашением по ужесточению миграционного законодательства и защите границы США, чтобы поддержать выделение пакета дополнительной помощи Украине. По его словам, Сенат также не будет голосовать по данному вопросу. Когда в следующий раз законодатели вернутся к обсуждению этого вопроса, неизвестно насколько быстро они смогут достичь консенсуса и получится ли договорится в целом. Напомним, сегодня вопрос о выделении Киеву дополнительных средств в виде 61 миллиарда долларов пока не решён. Соответствующий запрос отказываются рассматривать республиканцы до тех пор пока в США не будет усилен контроль за государственной границей. Ранее спикер палаты представителей Майк Джонсон выражал надежду на согласование помощи Украине и Израилю до Рождества, которое в США празднуют в ночь на 25 декабря.
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новости, конгресс сша, сша, украина, израиль, военная помощь, финансирование, всу, сво
Новости, Конгресс США, США, Украина, Израиль, военная помощь, финансирование, ВСУ, СВО

Конгресс США перенесёт переговоры о финансировании Украины и Израиля на январь

22:38 19.12.2023
 
© AP / J. Scott Applewhite
- РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© AP / J. Scott Applewhite
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Сенат Конгресса США перенесёт обсуждение объединенного пакета помощи Украине и Израилю на начало следующего года. Об этом сообщает западное издание The Guardian
Уточняется, что в ближайшее время соглашение о предоставлении дополнительной помощи Украине и усилении безопасности границ США вряд ли будет заключено.
"Я надеюсь, что они (прим. ред. - участники переговоров) подготовят текст, сядут, засучат рукава и закончат работу, как только мы вернёмся в январе", – цитирует слова сенатора Дика Дурбина.
Возглавляющий группу республиканцев на переговорах с демократами сенатор Джеймс Лэнкфорд подтвердил то, что американский Сенат на этой неделе не закончит работу над соглашением по ужесточению миграционного законодательства и защите границы США, чтобы поддержать выделение пакета дополнительной помощи Украине.
По его словам, Сенат также не будет голосовать по данному вопросу. Когда в следующий раз законодатели вернутся к обсуждению этого вопроса, неизвестно насколько быстро они смогут достичь консенсуса и получится ли договорится в целом.
Напомним, сегодня вопрос о выделении Киеву дополнительных средств в виде 61 миллиарда долларов пока не решён. Соответствующий запрос отказываются рассматривать республиканцы до тех пор пока в США не будет усилен контроль за государственной границей.
Ранее спикер палаты представителей Майк Джонсон выражал надежду на согласование помощи Украине и Израилю до Рождества, которое в США празднуют в ночь на 25 декабря.
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"Продержится пару месяцев": глава МВФ предупредила Киев о трудностях без западной помощиУкраину ждут трудности, если ЕС и США не смогут оперативно решить вопрос с финансированием Киева. Таким мнением поделилась директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, передает Financial Times
 
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