https://ukraina.ru/20231220/1052269654.html

Провал "контрнаступа", крах Карабаха, "Вагнер" у Лукашенко. Топ-5 событий 2023 года на территории б. СССР

Провал "контрнаступа", крах Карабаха, "Вагнер" у Лукашенко. Топ-5 событий 2023 года на территории б. СССР - 20.12.2023 Украина.ру

Провал "контрнаступа", крах Карабаха, "Вагнер" у Лукашенко. Топ-5 событий 2023 года на территории б. СССР

Украина.ру представляет свою версию пяти основных событий, произошедших в соседних с Россией государствах постсоветского пространства.

2023-12-20T15:50

2023-12-20T15:50

2023-12-20T15:50

эксклюзив

итоги

2023

всу

украина

россия

сво

наступление

контрнаступление

карабах

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1. Наступление ВСУ и его итоги Власти Украины, равно как и большинство русскоязычных и западных СМИ, использовали термин "контрнаступление", что является ошибкой. Контрнаступление изначально подразумевает оборонительные действия с целью изматывания наступающего противника и истощения его ресурсов, после чего следует внезапный переход к наступательной операции. В случае военной кампании, которую ВСУ пытались провести летом и осенью текущего года, ничего подобного не наблюдалось: Россия никаких наступательных действий не вела, а, наоборот, тщательно готовилась к обороне, в то время как Украина явно рассчитывала повторить свои успехи прошлой осени.Подготовка к наступлению свелась к массированным поставкам западной боевой техники и обучению украинских подразделений инструкторами из армий НАТО. Всё это сопровождалось громкой пиар-кампанией, суть которой сводилась к откровенной делёжке шкуры неубитого медведя: создавалось впечатление, что ВСУ полностью уверовали в собственную пропаганду, суть которой сводилась к тому, что русские, завидев наступающую на них мощь, попросту разбегутся. В итоге главный удар был нанесён на самом предсказуемом направлении (Запорожская область, цель – перерезать сухопутный коридор в Крым и выйти к его границам). Более того, создавалось впечатление, что украинцы и не думали скрывать свои намерения.Итоги произошедшего хорошо известны: ВСУ смогли занять несколько сёл (причём сейчас они постепенно теряет контроль над ними), потеряв десятки тысяч убитыми и ранеными. Передовицы мировых СМИ заполнили изображения горящей западной техники. Летне-осенняя кампания ВСУ закончилась провалом.Помимо сугубо военного, у произошедшего также имеется политический и моральный аспект: США и их союзники существенно разочаровались в возможностях нынешней украинской власти, а российская армия и российское общество, наоборот, повысили уверенность в собственных силах после "непростых решений" осени 2022 года. В военном же плане инициатива на фронтах на данный момент полностью за ВС РФ.2. Крах Нагорного Карабаха После Второй Карабахской войны 2020 года, закончившейся победой Азербайджана и переходом под его контроль ряда ключевых районов, было ясно, что следующая военная кампания Баку не за горами. Договорённости, заключённые в 2020 году президентами РФ и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым, а также премьером Армении Николом Пашиняном, по факту не выполнялись, а армянская сторона не предприняла никаких реальных действий по повышению боеспособности своих подразделений. Наоборот, Ереван официально признал Карабах частью Азербайджана.В итоге, когда осенью текущего года азербайджанские вооружённые силы начали в регионе "антитеррористические мероприятия", никакого организованного сопротивления они не встретили. Военная операция Баку уложилась в несколько дней. Мир облетели кадры, на которых Ильхам Алиев вступает в здание бывшего руководства Нагорно-Карабахской Республики, проходя по полу с изображением армянского флага. Степанакерт к тому времени почти полностью опустел: абсолютное большинство карабахских армян предпочло покинуть свои дома и отправиться на "международно признанную" территорию Армении. Значительная часть представителей карабахской элиты попала в плен к ВС Азербайджана.Никол Пашинян фактически возложил ответственность за произошедшее на Россию, заявив, что делать на неё ставку в плане обеспечения безопасности Армении было ошибкой. Сейчас Ереван ищет себе нового "донора безопасности" - в качестве одной из основных кандидатур выступает Франция. Пашинян признал завоевания Баку, однако мирный договор до сих пор не подписан. Одной из причин этого является желание Азербайджана добиться для себя ещё более выгодных условий: например, контроля над Зангезурским коридором, связывающим основную азербайджанскую территорию с принадлежащей Баку Нахичеванской автономией, и проходящим через территорию Армению.В политическом плане произошедшее привело к резкому укреплению позиций Азербайджана и стоящей за ним Турции, а также переходом Армении ко всё более антироссийскому курсу. При этом нельзя исключать того, что Азербайджан может решиться на новый виток боевых действий, если ему не удастся добиться от армянского руководства своих целей политическим путём.3. Размещение российского ядерного оружия в Белоруссии Белоруссия – одна из немногих стран, оказавших России прямое военное содействие в ходе СВО. В 2022 году с белорусской территории развивалось российское наступление, с неё также взлетали российские самолёты, а белорусские госпитали использовались для лечения раненых бойцов ВС РФ. Всё это время Александр Лукашенко говорил, что Украина, Польша и прибалтийские страны усиливают военное присутствие на границах с Белоруссией. Масла в огонь подливали заявления отдельных европейских деятелей: в частности, бывший командующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак сообщил, что против Лукашенко готовится восстание, которое поддержат польские вооружённые силы. В итоге весной стало известно, что Россия разместит в Белоруссии тактический ракетный комплекс "Искандер", способный использовать ядерные боеголовки. Несколько белорусских самолётов также были переделаны под возможность работы "специальными боеприпасами".Таким образом, российское ядерное оружие впервые было размещено вне российских границ. Произошедшее, несомненно, способно серьёзно повлиять на общую стратегическую обстановку в регионе.Развивая белорусскую тему, хочется отметить, что Лукашенко в текущем году проявлял себя и как участник внутрироссийских политических процессов. Наиболее ярким проявлением этого стали действия президента Белоруссии во время попытки мятежа Евгения Пригожина, когда ЧВК "Вагнер" предложили перебазироваться на белорусскую территорию под личные гарантии Лукашенко. Однако после гибели Пригожина большинство вагнеровцев покинули Белоруссию. В целом их пребывание там свелось к обучению белорусских подразделений и передаче им своего боевого опыта.4. Развитие параллельного импортаПосле начала СВО Запад сделал серьёзную ставку на экономическое удушение России, вводя против неё всё новые санкции и стремясь ограничить её доступ к высокотехнологичным товарам. В итоге западные чиновники начали с удивлением замечать, что объёмы поставок некоторых изделий в ряд постсоветских стран за год выросли в десятки раз. Это дало им основание полагать, что речь идёт о массовом реэкспорте в Россию позиций, подпадающих под санкции.В Среднюю Азию зачастили представители США, Британии и ЕС, вознамерившиеся положить конец действию "серых" схем. Власти стран региона, в свою очередь, обещали им в этом полное содействие. Однако, по мнению экспертов, объёмы поставок подсанкционных товаров в Россию не только не упали, но и, наоборот, выросли. Некоторые государства начали конкурировать друг с другом за транзит этих товаров.Итог данного процесса примерно следующий: российская промышленность в целом обеспечена всем необходимым, и экономическая изоляция России провалилась. 5. Ситуация вокруг Приднестровья Наш топ парадоксальным образом завершает событие, которое не произошло – в чём и заключается основное благо. Речь идёт о несостоявшемся нападении на Приднестровье, которое могло быть осуществлено в формате совместной акции Украины, Молдавии и стоящей за ней Румынии.Весной уходящего года на границах Приднестровской Молдавской Республики начали скапливаться тысячи украинских военнослужащих. По сведениям RT, ВСУ – очевидно, по сговору с Кишинёвом – планировали наступать на двух направлениях: в сторону столицы Приднестровья Тирасполя и в сторону склада боеприпасов в Колбасне. До этого ПМР подвергалось с украинской стороны регулярным провокациям.Однако в итоге агрессия была отложена. То ли ВСУ решили полностью сосредоточится на основном направлении "контрнаступа", то ли их западные покровители решили приберечь "приднестровский козырь" для лучших времён. Так или иначе, эта угроза не сходит с повестки дня. Попытка уничтожить Приднестровье, в котором проживают сотни тысяч российских граждан, способно нанести удар по внешнеполитическому престижу РФ.Ситуация осложняется тем, что возможности России защитить Приднестровье крайне ограничены, а располагающиеся в регионе российские миротворцы и приднестровские военные в случае серьёзного вторжения вряд ли смогут оказать организованное сопротивление. Так или иначе, то, что Приднестровье продолжает существовать (в том числе на фоне канувшего в Лету Карабаха), можно отнести к достижениям уходящего года.

https://ukraina.ru/20231206/1051781050.html

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https://ukraina.ru/20230326/1044732870.html

https://ukraina.ru/20230919/1049508905.html

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2023

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Владимир Зотов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/16/1046463104_376:8:897:529_100x100_80_0_0_17717375a522074ee4d7ab9ff1a864f2.jpg

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