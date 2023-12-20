Песков прокомментировал отказ Зеленского от мирных переговоров - 20.12.2023 Украина.ру
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Песков прокомментировал отказ Зеленского от мирных переговоров
Песков прокомментировал отказ Зеленского от мирных переговоров - 20.12.2023 Украина.ру
Песков прокомментировал отказ Зеленского от мирных переговоров
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 20 декабря прокомментировал журналистам заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что вопрос переговоров с РФ сейчас не актуален
2023-12-20T13:12
2023-12-20T13:12
владимир зеленский
переговоры
дмитрий песков
новости
украина
россия
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"Мы действительно считаем, что тема переговоров сейчас не актуальна, и мы неоднократно повторяли, что для этих переговоров нет никакого базиса, никакого фундамента, нет никаких предпосылок для таких переговоров", - сказал представитель Кремля.Песков напомнил, что Украина покинула стол переговоров по настоянию Великобритании. Кроме того, Киев законодательно запретил какие-либо переговоры с российской стороной.В ноябре глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия признался, что страна могла еще весной 2022 года заключить соглашение с Россией. Но Борис Джонсон, возглавлявший в то время правительство Великобритании, убедил Киев продолжать боевые действия.Осенью прошлого года Зеленский указом запретил вести с Россией переговоры, пока страну возглавляет Путин.
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452
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владимир зеленский, переговоры, дмитрий песков, новости, украина, россия
Владимир Зеленский, переговоры, Дмитрий Песков, Новости, Украина, Россия

Песков прокомментировал отказ Зеленского от мирных переговоров

13:12 20.12.2023
 
© POOL / Перейти в фотобанк"Прямая линия" и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
Прямая линия и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 20 декабря прокомментировал журналистам заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что вопрос переговоров с РФ сейчас не актуален
"Мы действительно считаем, что тема переговоров сейчас не актуальна, и мы неоднократно повторяли, что для этих переговоров нет никакого базиса, никакого фундамента, нет никаких предпосылок для таких переговоров", - сказал представитель Кремля.
Песков напомнил, что Украина покинула стол переговоров по настоянию Великобритании. Кроме того, Киев законодательно запретил какие-либо переговоры с российской стороной.
В ноябре глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия признался, что страна могла еще весной 2022 года заключить соглашение с Россией. Но Борис Джонсон, возглавлявший в то время правительство Великобритании, убедил Киев продолжать боевые действия.
Осенью прошлого года Зеленский указом запретил вести с Россией переговоры, пока страну возглавляет Путин.
Визит президента Украины В. Зеленского в США - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
13:00
Полная несамостоятельность Зеленского, атаки, проблемы со связью. Главное на Украине на 13:00 20 декабря
 
Владимир ЗеленскийпереговорыДмитрий ПесковНовостиУкраинаРоссия
 
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13:12Песков прокомментировал отказ Зеленского от мирных переговоров
13:00Полная несамостоятельность Зеленского, атаки, проблемы со связью. Главное на Украине на 13:00 20 декабря
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