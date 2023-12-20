https://ukraina.ru/20231220/1052269033.html

Песков прокомментировал отказ Зеленского от мирных переговоров

Песков прокомментировал отказ Зеленского от мирных переговоров - 20.12.2023 Украина.ру

Песков прокомментировал отказ Зеленского от мирных переговоров

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 20 декабря прокомментировал журналистам заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что вопрос переговоров с РФ сейчас не актуален

2023-12-20T13:12

2023-12-20T13:12

2023-12-20T13:12

владимир зеленский

переговоры

дмитрий песков

новости

украина

россия

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"Мы действительно считаем, что тема переговоров сейчас не актуальна, и мы неоднократно повторяли, что для этих переговоров нет никакого базиса, никакого фундамента, нет никаких предпосылок для таких переговоров", - сказал представитель Кремля.Песков напомнил, что Украина покинула стол переговоров по настоянию Великобритании. Кроме того, Киев законодательно запретил какие-либо переговоры с российской стороной.В ноябре глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия признался, что страна могла еще весной 2022 года заключить соглашение с Россией. Но Борис Джонсон, возглавлявший в то время правительство Великобритании, убедил Киев продолжать боевые действия.Осенью прошлого года Зеленский указом запретил вести с Россией переговоры, пока страну возглавляет Путин.

https://ukraina.ru/20231220/1052268184.html

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владимир зеленский, переговоры, дмитрий песков, новости, украина, россия