https://ukraina.ru/20231220/1052269033.html
Песков прокомментировал отказ Зеленского от мирных переговоров
Песков прокомментировал отказ Зеленского от мирных переговоров - 20.12.2023 Украина.ру
Песков прокомментировал отказ Зеленского от мирных переговоров
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 20 декабря прокомментировал журналистам заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что вопрос переговоров с РФ сейчас не актуален
2023-12-20T13:12
2023-12-20T13:12
2023-12-20T13:12
владимир зеленский
переговоры
дмитрий песков
новости
украина
россия
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"Мы действительно считаем, что тема переговоров сейчас не актуальна, и мы неоднократно повторяли, что для этих переговоров нет никакого базиса, никакого фундамента, нет никаких предпосылок для таких переговоров", - сказал представитель Кремля.Песков напомнил, что Украина покинула стол переговоров по настоянию Великобритании. Кроме того, Киев законодательно запретил какие-либо переговоры с российской стороной.В ноябре глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия признался, что страна могла еще весной 2022 года заключить соглашение с Россией. Но Борис Джонсон, возглавлявший в то время правительство Великобритании, убедил Киев продолжать боевые действия.Осенью прошлого года Зеленский указом запретил вести с Россией переговоры, пока страну возглавляет Путин.
https://ukraina.ru/20231220/1052268184.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
владимир зеленский, переговоры, дмитрий песков, новости, украина, россия
Владимир Зеленский, переговоры, Дмитрий Песков, Новости, Украина, Россия
Песков прокомментировал отказ Зеленского от мирных переговоров
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 20 декабря прокомментировал журналистам заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что вопрос переговоров с РФ сейчас не актуален
"Мы действительно считаем, что тема переговоров сейчас не актуальна, и мы неоднократно повторяли, что для этих переговоров нет никакого базиса, никакого фундамента, нет никаких предпосылок для таких переговоров", - сказал представитель Кремля.
Песков
напомнил, что Украина покинула стол переговоров по настоянию Великобритании. Кроме того, Киев законодательно запретил какие-либо переговоры с российской стороной.
В ноябре глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия признался, что страна могла еще весной 2022 года заключить соглашение с Россией. Но Борис Джонсон, возглавлявший в то время правительство Великобритании, убедил Киев продолжать боевые действия.
Осенью прошлого года Зеленский
указом запретил вести с Россией переговоры, пока страну возглавляет Путин
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