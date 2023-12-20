https://ukraina.ru/20231220/1052257701.html

"Наступает в Бахмуте" и "разгромил российскую армию". Чем занимается неонацист Андрей Билецкий

"Наступает в Бахмуте" и "разгромил российскую армию". Чем занимается неонацист Андрей Билецкий - 20.12.2023 Украина.ру

"Наступает в Бахмуте" и "разгромил российскую армию". Чем занимается неонацист Андрей Билецкий

Один из лидеров украинских неонацистов и основатель пресловутого "Азова"*, бывший депутат Андрей Билецкий последнее время редко мелькает на публике, но недавно он всё же дал интервью "Украинской правде"

2023-12-20T07:03

2023-12-20T07:03

2023-12-20T07:32

эксклюзив

украина

"национальный корпус"

андрей билецкий

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Сейчас он фигурирует, как командир Третьей штурмовой бригады, действовавшей в районе Артемовска (Бахмута) и в частности в районе Андреевки и Клещеевки. В начале декабря измотанную бригаду неонацистов вывели в тыл на восстановление.Однако еще в конце осени Билецкий говорил, что его бригада продолжает контрнаступление в Бахмуте, хотя тот уже давно был под контролем РФ. Билецкий при этом жалуется, что его бригаде не присылают пополнений, новой западной техники, чтобы использовать резервы на запорожском направлении, где, по его мнению, Украина тоже продолжает контрнаступать.Украинские СМИ и командиры неонацистов уже давно заврались. Судя по многим заявлением, Украина вот-вот войдет в Крым, а в «Азовстали» в Мариуполе продолжаются бои.Билецкий также утверждает, что регулярные части ВС РФ уже разгромлены. «Они полностью стерли свои кадровые части. Стерли их, как о наждачную бумагу — в ноль. У них нет больше ни сержантского корпуса, ни младших офицеров с опытом», - рассказывает Билецкий. В своем мире иллюзий он будет пребывать всегда и даже, если когда-либо попадет в плен, будет утверждать, что российская армия разгромлена. Он также уверен, что Киев скоро получит сотни истребителей F-16, поэтому уже планирует операции с их применением.С завидным упорством Билецкий также повторяет фашистские тезисы украинской пропаганды об «отсталости россиян» с упором на тему унитазов. По его словам, украинцы уже живут в 21 веке, а россияне застряли в 19 веке. Он утверждает, что российские офицеры из Саратова никогда не видели унитаза, а за Уралом – вообще нет цивилизации. В его представлении россияне мало знают об айфонах и компьютерах, но в том же интервью признает преимущество ВС РФ в использовании дронов, что как бы противоречит его же заявлениям. «У них все-таки, скажем так, уровень углубленности в современность, в компьютерные игры, в айфоны у населения намного ниже, чем у нас. Это такие дикие люди в прямом смысле слова», - говорит украинский нацист.Свой секрет «победы Украины» Билецкий видит в жесткой дисциплине, которую необходимо навязать украинскому обществу, а также - в тотальной его милитаризации. Себя же он видит в образе древнего спартанца.Ранее Билецкий еще менее стеснялся в выражениях. Вот, например, выдержки из его статьи «Патриот Украины», в которой можно увидеть все знакомые фашистские и расистские тезисы. «Лечение нашего Национального организма необходимо начинать с расового очищения нации. И тогда в здоровом расовом теле возродится здоровый национальный дух, а с ним культура, язык и все остальное. Кроме вопроса чистоты, мы должны обратить внимание также на вопросы полноценности расы. Украинцы — это часть (причем одна из крупнейших и самых качественных) европейской "белой расы". Расы-творца великой цивилизации, самых высоких человеческих достижений. Историческая миссия нашей нации в это переломное столетие – возглавить и повести за собой "белые народы" всего мира в последний крестовый поход за свое существование. Поход против возглавляемого семитами недочеловечества», - писал Билецкий.Андрей Билецкий, уроженец Харькова, в конце 1990х учился в Харьковском национальном университете на историческом факультете, посвятив свою дипломную работу деятельности ОУН-УПА*. Особое влияние на него оказал в университете преподаватель из Львова Ярослав Дашкевич, бандеровец, арестованный в 1949 за антисоветскую деятельность и поддержку УПА* (освобожден в 1956 г.).Активно заниматься политикой Билецкий начал во время акций «Украина без Кучмы», когда познакомился и со своим будущим шефом Арсеном Аваковым. После «Украины без Кучмы» Билецкий возглавил харьковское отделение неонацистской организации «Тризуб имени Степана Бандеры»*, а с 2003 группировка фактически сливается с местной ячейкой Социал-Националистической Партии (СНПУ). После Оранжевой революции в Харькове под крылом Арсена Авакова возникла организация «Патриот Украины», объединившая харьковских боевиков УНА-УНСО*, СНПУ и ряд футбольных ультрас.В Харькове неонацисты действовали под «крышей» губернатора и организации «Просвита», которую финансировала канадская диаспора. В офисе «Просвиты» на улице Рымарской располагался и штаб неонацистов Харькова.В декабре 2011 Андрея Билецкого арестовали по подозрению в нападении и избиении Сергея Колесника возле офиса «Просвиты». И только Евромайдан и заступничество Авакова освобождают Билецкого и ряд других неонацистов из тюрьмы. Весной 2014 года Билецкий формирует «Азов»* из разношерстных групп неонацистов, которых бросают сначала на подавление Харькова, а затем – Мариуполя. Сам же Билецкий стал депутатом Верховной Рады, хотя появлялся за всю каденцию лишь на 2% заседаний парламента. В 2015 году он приобрел квартиру (площадь 79,5 м², ориентировочная стоимость от 2,2 до 4,1 миллиона гривен) в жилищном комплексе «Ново-Демеевский» в Киеве.В западной прессе к деятельности «азовцев» сразу же стали применять политику двойных стандартов. Когда дело касалось деятельности на Украине и против республик Донбасса, их взгляды назывались «неоднозначными», а когда их же деятельности в странах Запада, то экстремистскими.В 2016 году на базе «Азова»* Билецкий создает его гражданское крыло, «Национальный корпус». С 2022 года, по словам Билецкого, 90% Нацкорпуса принимает участие в боевых действиях, а многие уже погибли. Тем не менее, Билецкий продолжает делать хорошую мину при плохой игре, блефовать и делать вид, что Украина побеждает.* Организация, деятельность которой запрещена в РФ

https://ukraina.ru/20231219/1052217230.html

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

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эксклюзив, украина, "национальный корпус", андрей билецкий