https://ukraina.ru/20231220/1052245618.html

Владимир Орлов: Хотя Запад обогнал нас в военном космосе, Россия навязала ВСУ совсем другую войну

Владимир Орлов: Хотя Запад обогнал нас в военном космосе, Россия навязала ВСУ совсем другую войну - 20.12.2023 Украина.ру

Владимир Орлов: Хотя Запад обогнал нас в военном космосе, Россия навязала ВСУ совсем другую войну

На сегодняшний день преимущество России – это производство классических видов вооружений, которые необходимы для общевойскового боя. У нас это получается делать хорошо, и на поле боя эта ставка оправдалась, считает военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов

2023-12-20T04:21

2023-12-20T04:21

2023-12-20T04:21

интервью

запад

космос

россия

всу

война

сергей шойгу

минобороны

владимир путин

бпла

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.На ежегодной расширенной коллегии Минобороны с участием президента РФ Владимира Путина глава оборонного ведомства Сергей Шойгу заявил, что в интересах ВСУ работает 410 космических аппаратов стран НАТО военного и двойного назначения.- Владимир Петрович, есть ли у наших ВКС что противопоставить этой космической группировке?- Если говорить о том, как мы конкурируем с НАТО в космическом пространстве, то, конечно, мы отстали от коллективного Запада. У Запада хорошо развиты как государственные так и частные системы дистанционного космического зондирования Земли. У них была обширная программа по спутниковой разведке. В том числе знаменитый телескоп "Хаббл" являлся отголоском этой космической разведывательной программы.У них сильно развиты телекоммуникационные сети передачи данных. Это система "Иридиум", пресловутый "Старлинк". Но Пентагон обладает и собственными телекоммуникационными сетями в космическом пространстве, которые обеспечивают связь и передачу данных. Наши возможностями скромнее. Мы обладаем не таким количеством спутников и телекоммуникационных сетей. И представительство в космическом пространстве российского бизнеса недостаточно.Но ситуация улучшается. Раз в два-три месяца происходят пуски спутников военного назначения. Нам не говорят, какая полезная нагрузка у этих спутников, но можно предполагать, что это спутники обеспечения связи и дистанционного зондирования земли. За счет этого мы улучшили получение оперативных ситуационных данных о поле боя. Думаю, Минобороны сделает выводы на основе опыта СВО.- Тогда из слов Шойгу следует, что мы делаем ставку на оружие поля боя, поскольку производство танков выросло в 5,6 раза, БМП в 3,6 раза, артиллерийских боеприпасов в 17,5 раз с февраля 2022 года.- Нужно пользуется преимуществом, которое есть. На сегодняшний день – это производство классических видов вооружений, которые необходимы для общевойскового боя. У нас это получается делать хорошо, и на поле боя эта ставка оправдалась. Текущая конфигурация линии боевого соприкосновения, технология ведения боевых действий, которая сегодня преобладает, говорят о том, что спектр вооружений, который производит наш ВПК, позволяет решать все необходимые задачи.- Среди цифр, названных министром обороны, обращает на себя внимание большое количество оборонительных сооружений, возведенных в зоне СВО. Это 1,5 млн противотанковых заграждений, 2 тыс. км рвов, 12 тыс. железобетонных сооружений, 45 тыс. блиндажей, более 150 тыс. укрытий для техники. Исходя из этих данных, можно ли ожидать, что российская армия и в следующем году будет действовать от обороны?- На сегодняшний день Россия ведет стратегическую маневренную оборону. У нас нет задачи поводить стратегические наступательные операции. Там, где возможно, мы контратакуем, чтобы улучшить свои позиции. Колоссальное количество фортификационных сооружений и большое количество минных полей и обусловило тот вид боевых действий, который мы имеем сегодня в ходе спецоперации.- На коллегии Минобороны 19 декабря говорилось и о том, что тактика общевойскового боя претерпела серьезные изменения, а в боевую учебу военнослужащих внедрены новые нестандартные приемы. Что изменилось в тактике нашей армии?- Говорят, что конфигурация линии боевого соприкосновения во многом напоминает Первую мировую войну. Но это не совсем верно. Во время ПМВ воюющие стороны не знали, что находится в соседней траншее. Сегодня нет как такового тумана войны. Сегодня мы видим картину происходящего не только на глубину оперативно-тактического, но и стратегического построения противника.Мы видим, где накапливаются ресурсы, осуществляется логистика. И наносим удары не только по складам, но и по логистическим цепочкам. То есть воздействуем на его экономику, возможность оперировать своими ресурсами. Это далеко не Первая мировая война. Это совсем другая война, когда мы можем точечными эффективными усилиями воздействовать на противника, которые приводят к его глобальному ослаблению.- В одном из интервью нашему изданию вы говорили, что, хотя дроны стали феноменом этого конфликта, но роль ударных FPV-дронов будет вскоре сильно снижена. Однако, по словам Шойгу, в группировках войск подготовлено более 1 700 расчетов беспилотных летательных аппаратов и свыше 1500 операторов FPV-дронов. Видимо, до заката эры БПЛА еще далеко?- Существует противостояние щита и меча. Такая же ситуация с БПЛА. По мере того, как развиваются беспилотники, в том числе ударные, будет развиваться и противодействие им. И наступит время, когда технологии применения БПЛА в зоне СВО уже не будут работать. Но в ближайшие год-полтора ситуация с БПЛА не претерпит серьезных изменений. Но в будущем проявятся новые средства противодействия беспилотникам. Это не только РЭБ, возможно, и средства ПВО малого радиуса, которые обеспечат прикрытие локальных тактических объектов, траншей, блиндажей, танков, артсистем.

https://ukraina.ru/20231027/1050548628.html

https://ukraina.ru/20231219/1052238475.html

https://ukraina.ru/20231219/1052219914.html

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2023

Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Денис Рудометов

интервью, запад, космос, россия, всу, война, сергей шойгу, минобороны, владимир путин, бпла, сво, вкс