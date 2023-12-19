Эрдоган: ЕС "затормозит" вступление Украины и Молдовы в союз - 19.12.2023 Украина.ру
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Эрдоган: ЕС "затормозит" вступление Украины и Молдовы в союз
Эрдоган: ЕС "затормозит" вступление Украины и Молдовы в союз - 19.12.2023 Украина.ру
Эрдоган: ЕС "затормозит" вступление Украины и Молдовы в союз
Президент Турции Тайип Эрдоган 19 декабря заявил, что Европейский союз затормозит вступление Украины и Молдовы в ЕС. Об этом сообщает Reuters
2023-12-19T17:34
2023-12-19T17:34
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Эрдоган сказал, что Турция, которая является кандидатом в ЕС с 2005 года, давно заслужила право вступить в блок, но была остановлена по политическим причинам.Заявка Турции на вступление в ЕС была заморожена на годы из-за обеспокоенности ЕС по поводу ситуации с правами человека в Турции и разногласий по поводу региональной политики, а именно в восточном Средиземноморье и по поводу этнически разделенного острова Кипр. Блок зависит от помощи члена НАТО Турции, особенно в вопросах миграции."Хотя до вступления в ЕС, вероятно, пройдут годы, решение, принятое на саммите в Брюсселе, приблизит Украину на шаг к ее долгосрочной стратегической цели – закрепиться на Западе и освободиться от орбиты Москвы", пишет Reuters.
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новости, новости украины, евросоюз, эрдоган, турция
Новости, Новости Украины, Евросоюз, Эрдоган, Турция

Эрдоган: ЕС "затормозит" вступление Украины и Молдовы в союз

17:34 19.12.2023
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Т. Эрдоганом
Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Т. Эрдоганом - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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Президент Турции Тайип Эрдоган 19 декабря заявил, что Европейский союз затормозит вступление Украины и Молдовы в ЕС. Об этом сообщает Reuters
Эрдоган сказал, что Турция, которая является кандидатом в ЕС с 2005 года, давно заслужила право вступить в блок, но была остановлена по политическим причинам.

"Предоставление им [Украине и Молдове] статуса кандидата не означает, что они станут членами ЕС. С ними начнется процесс и тоже затормозятся. Неправильно, что Турцию, которая более готова вступить в ЕС, чем некоторые государства-члены, заставляют годами ждать у дверей из-за политических препятствий", – цитирует Эрдогана его офис.

Заявка Турции на вступление в ЕС была заморожена на годы из-за обеспокоенности ЕС по поводу ситуации с правами человека в Турции и разногласий по поводу региональной политики, а именно в восточном Средиземноморье и по поводу этнически разделенного острова Кипр. Блок зависит от помощи члена НАТО Турции, особенно в вопросах миграции.
"Хотя до вступления в ЕС, вероятно, пройдут годы, решение, принятое на саммите в Брюсселе, приблизит Украину на шаг к ее долгосрочной стратегической цели – закрепиться на Западе и освободиться от орбиты Москвы", пишет Reuters.
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Заголовок открываемого материала
17:39Путин рассказал, на каких условиях Россия будет договариваться по Украине
17:34Эрдоган: ЕС "затормозит" вступление Украины и Молдовы в союз
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