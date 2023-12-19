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Эрдоган: ЕС "затормозит" вступление Украины и Молдовы в союз

Эрдоган: ЕС "затормозит" вступление Украины и Молдовы в союз - 19.12.2023 Украина.ру

Эрдоган: ЕС "затормозит" вступление Украины и Молдовы в союз

Президент Турции Тайип Эрдоган 19 декабря заявил, что Европейский союз затормозит вступление Украины и Молдовы в ЕС. Об этом сообщает Reuters

2023-12-19T17:34

2023-12-19T17:34

2023-12-19T17:34

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Эрдоган сказал, что Турция, которая является кандидатом в ЕС с 2005 года, давно заслужила право вступить в блок, но была остановлена по политическим причинам.Заявка Турции на вступление в ЕС была заморожена на годы из-за обеспокоенности ЕС по поводу ситуации с правами человека в Турции и разногласий по поводу региональной политики, а именно в восточном Средиземноморье и по поводу этнически разделенного острова Кипр. Блок зависит от помощи члена НАТО Турции, особенно в вопросах миграции."Хотя до вступления в ЕС, вероятно, пройдут годы, решение, принятое на саммите в Брюсселе, приблизит Украину на шаг к ее долгосрочной стратегической цели – закрепиться на Западе и освободиться от орбиты Москвы", пишет Reuters.

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