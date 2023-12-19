Эрдоган: ЕС "затормозит" вступление Украины и Молдовы в союз
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Т. Эрдоганом
Президент Турции Тайип Эрдоган 19 декабря заявил, что Европейский союз затормозит вступление Украины и Молдовы в ЕС. Об этом сообщает Reuters
Эрдоган сказал, что Турция, которая является кандидатом в ЕС с 2005 года, давно заслужила право вступить в блок, но была остановлена по политическим причинам.
"Предоставление им [Украине и Молдове] статуса кандидата не означает, что они станут членами ЕС. С ними начнется процесс и тоже затормозятся. Неправильно, что Турцию, которая более готова вступить в ЕС, чем некоторые государства-члены, заставляют годами ждать у дверей из-за политических препятствий", – цитирует Эрдогана его офис.
Заявка Турции на вступление в ЕС была заморожена на годы из-за обеспокоенности ЕС по поводу ситуации с правами человека в Турции и разногласий по поводу региональной политики, а именно в восточном Средиземноморье и по поводу этнически разделенного острова Кипр. Блок зависит от помощи члена НАТО Турции, особенно в вопросах миграции.
"Хотя до вступления в ЕС, вероятно, пройдут годы, решение, принятое на саммите в Брюсселе, приблизит Украину на шаг к ее долгосрочной стратегической цели – закрепиться на Западе и освободиться от орбиты Москвы", пишет Reuters.
Вчера, 20:38Украина оштрафовала PornHub за неуплату налоговУкраинская налоговая оштрафовала сервис порнографического контента PornHub на 5,5 тысяч долларов за отказ регистрироваться в стране и платить налоги. Об этом сообщил 18 декабря глава финансового комитета Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев