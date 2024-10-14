https://ukraina.ru/20241014/1039690095.html

Красно-чёрный день календаря. Миф о главном бандеровском празднике

Красно-чёрный день календаря. Миф о главном бандеровском празднике - 14.10.2024 Украина.ру

Красно-чёрный день календаря. Миф о главном бандеровском празднике

14 октября, на Украине — день сразу нескольких праздников. Помимо православного Покрова Божией Матери отмечается также День украинского казачества (с 1999 года), День образования УПА* и День защитника Украины (с 2014 года). Неофициально же это праздник украинских националистов

2024-10-14T08:04

2024-10-14T08:04

2024-10-14T08:04

история

оун-упа

1942

история

украина

волынь

покров

петр порошенко

степан бандера

оун

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101080/57/1010805754_0:0:2927:1646_1920x0_80_0_0_9533fc0582b2a2c5fcc9394807fc58d5.jpg

В 2015 году Пётр Порошенко подписал закон "О правовом статусе и чествовании памяти борцов за независимость Украины в ХХ веке" и тем самым утвердил на уровне государства героизацию украинских пособников нацизма. Праздничная дата, которая это символизирует, основана на очередной исторической фальсификации.Ещё при президенте Викторе Ющенко началась мягкая "бандеризация" всей гуманитарной сферы страны. В День Победы глава государства настойчиво пытался примирить ветеранов ВОВ с коллаборационистами из УПА*, активно насаждал культ "голодомора" как этноцида украинцев, создавал пантеон героев из врагов и предателей Москвы. А на финише своего провального правления наградил званиями Героев Украины Бандеру с Шухевичем, переступив через закон, так как оба являются преступниками и вообще иностранцами.К 2014 году оранжевые школьники повзрослели и составили костяк "Правого сектора"*, повалившего государственность. Эта молодежь запустила на Евромайдане речёвку националистов "Слава Украине! — Героям Слава!". Бандеровские символы набрали популярность и стали своего рода паролями "патриотов": не отвечаешь правильно — враг Украины. Уже осенью 2018-го этот лозунг признали официальным воинским приветствием.Красно-черное знамя, которое до Евромайдана можно было встретить лишь пару раз в год на маргинальных шабашах ВО "Свободы" на Западной Украине, радикалы пронесли на митинги в Киев и отождествили с жёлто-голубым государственным флагом. Судя по логике властей, и этот неонацистский символ могут принять в качестве воинского знамени.И, наконец, бандеровская семиотика проникла даже в календарь. Одним из первых шагов пришедшего к власти Порошенко стал президентский указ от 14 октября 2014 года, согласно которому Днём защитника Отечества на Украине стало не привычное 23 февраля, а 14 октября. Порошенко в своем твиттере откровенно признался, что новая дата связана с бандеровским пантеоном.Стоит отметить, что на Украине и до Порошенко 23 февраля в отличие от России не был официальным выходным днем. Новый же День защитника/защитницы 14 октября — особо важный для постмайданного государства праздник, поэтому с 2015 года указом Порошенко он стал нерабочим красно-черным днем календаря.Вообще же 14 октября на территории Украины православные веками отмечают Покров Пресвятой Богородицы. Этот великий церковный праздник по-настоящему легитимен среди большой части населения.Однако еще президент Леонид Кучма в поисках исторических корней молодой нации решил опереться на миф о запорожских казаках и своим указом от 7 августа 1999 года учредил 14 октября День украинского казачества с абсурдной формулировкой "учитывая историческое значение и заслуги казачества в утверждении украинской государственности и его весомый вклад в современный процесс создания государства".Действительно, у казаков самой почитаемой иконой была Покрова Пресвятыя Богородицы, и вообще они были искренне верующие русские люди, Покров особо чтили. Кучмовский же День казака сразу стал политическим шоу с боевым гопаком и парадами вышиванок.А на Западной Украине, где в связи с многовековой польской оккупацией этих русских земель никакого казацкого рода не было, 14 октября с начала незалежности проводятся свои шабаши, посвященные очередной годовщине создания Украинской повстанческой армии*.С 2014 года это мракобесие укрепилось в Киеве и продолжает экспансию уже на Юго-Восток Украины.С Покровом всё исторически верно и ясно. Попытки украсить его казачьими цветами незалежности воспринимаются с иронией. Но придание 14 октября нацистского ореола, да еще и в статусе государственного праздника, вызывает отвращение не только у любого здравомыслящего украинца, но и элементарное негодование научного исторического сообщества.Давайте разберемся, откуда эта странная связь бандеровцев с 14 октября?На официальном уровне в современной Украине датой создания Украинской повстанческой армии (УПА*) считается 14 октября 1942 года – это отражено в соответствующем указе президента Виктора Ющенко 2006 года. Дата эта, очевидно, почерпнута из материалов пропаганды ОУН-УПА* за 1947 год. В этот день Роман Шухевич издал приказ в честь якобы 5-летия УПА*, в котором официально 14 октября был закреплён как дата создания "армии".Нигде более данная дата не упоминается. И сам Шухевич не удосужился разъяснить, где и как он организовал свою "армию" именно в Покров 1942 года. Поэтому достоверность легенды ставится под большое сомнение.Документально подтверждается, что решение о создании Украинской повстанческой армии* принято на конференции ОУН(б)* во второй половине февраля 1943 года. А первые организованные отряды появились с весны 1943 года.Чтобы уточнить фактологию, обратимся к источникам и западной историографии, дабы не быть обвинёнными в цитировании советской и российской пропаганды.В "Обращении головного командира УПА* Т. Чупринки (Р. Шухевича) к бойцам и командирам в связи с окончанием Второй мировой войны", датированного маем 1945 года, сказано, что повстанцы взяли в руки оружие в 1943 году.Даже если предположить, что в октябре 1942 года бандеровцы организовали вооружённые отряды, которые впоследствии просто переименовались в УПА*, то возникает вопрос, почему никакой их военной активности осенью 1942 года не зафиксировано ни красными партизанами, ни польскими повстанцами, ни тем более педантичной немецкой оккупационной администрацией.Для чего же бандеровцам понадобилось именно 14 октября?Во-первых, создание армии в Покров придавало движению псевдорелигиозную сакральность. Во-вторых, после окончания Второй мировой войны бандеровцам нужно было скрывать от новых спонсоров факты сотрудничества руководителей ОУН(б)* с нацистским режимом, поэтому миф о борьбе с немцами "в тылу" аж с осени 1942 года.Доподлинно ведь известно, что осенью 1942 года Роман Шухевич ещё служил в должности заместителя командира в 201 шуцманшафтбатальоне в подчинении обергруппенфюрера СС Фон дем Баха.И тут важно разъяснить, что УПА* на самом деле существовала гораздо раньше осени 1942-го.Вот что пишет американский исследователь украинского интегрального национализма Джон Армстронг:"В то время, как две мощные националистические группировки (ОУН-Бандеры* и ОУН-Мельника*. — Ред.) занимались лихорадочной деятельностью в новооткрытой Украине, группировка УНР была вынуждена играть второстепенную роль. Группировка Левицкого(возглавлял в 1920-1948 правительство УНР в изгнании. — Ред.) установила контакт с подпольной группой в восточной части бывшей польской Волыни. Эта группа, которая была сформирована в свободной ассоциации с УНР перед самой войной как Украинское национальное возрождение, ушла в подполье, когда вошли советские войска.В 1940 году один из ее членов, Тарас Боровец, провел консультации с Андреем Левицким, которого считал главой украинского государства. Боровец беседовал с президентом и тремя его военными советниками (полковниками Валийским, Садовским и Литвиненко), составляя план развёртывания партизанской организации.Боровец поддерживал также контакты с членом мельниковского Провода (Андрей Мельник — с 12 октября 1939 года глава Провода ОУН*, после ликвидации её основателя Евгения Коновальца разошёлся по политическим мотивам со сторонниками Степана Бандеры, образовавшими собственную фракцию в ОУН*. — Ред.) полковником Сушко, который обещал, несмотря на острые идеологические разногласия, направить силы ОУН(м)* на Волынь для сотрудничества с Боровцом. Последний, возвратясь на Волынь, начал приготовления к активным операциям.Это маленькое подполье должно было стать ядром Полесской сечи, которой была отведена роль территориального подразделения Украинской повстанческой армии (УПА*)".Таким образом, хотя Украинскую повстанческую армию* принято обычно связывать только с бандеровским крылом ОУН*, первым это название стал употреблять петлюровский атаман.Полесская сечь УПА* была создана ещё в 1940 году на территории украинской части Полесья. После нападения Германии на СССР УПА* Боровца начала открытую вооружённую борьбу с отступающими частями советской армии, осенью 1941 года вновь вернулась в подполье, а 15 ноября 1941 года Боровец и вовсе распустил банду по домам, приказав зарыть оружие. Весной 1942 года деятельность Полесской сечи УПА* была возобновлена на Волыни и в Восточном Полесье, но за пределы этих регионов так и не вышла.Конкуренцию ей составила набирающая популярность ОУН(б)*. Атаман Боровец не разделял взглядов Бандеры, так как подчинялся правительству УНР в изгнании, а то, будучи долгое время под колпаком польских властей, не принимало антипольскую риторику. Поэтому уже весной 1943 года бульбовцы начинают враждовать с бандеровцами.И как только бандеровцы создали свою военную организацию и назвали её так же УПА*, стало ясно, что, дабы не прослыть самозванцами, им нужен рейдерский захват бренда Боровца. Еще в феврале-марте 1943 года рост популярности идей Бандеры был таковым, что в ОУН(б)* мирно и массово перешла часть ОУНовцев* мельниковского крыла, в апреле та же участь настигла и бульбовцев, но не дипломатическим методом.К июлю 1943 года бандеровцы подчинили себе большую часть бульбовцев, а чудом избежавший смерти атаман Боровец взамен отобранной УПА* создал т.н. Украинскую народно-революционную армию (УНРА), уже никак не проявившуюся в истории.И, наконец, самым забавным во всей истории с Днем УПА* является то, что именно 14 октября 1942 года постановлением ГКО СССР № 2411сс были рождены войска НКВД, те самые, что вычищали после освобождения территорию УССР от бандеровских недобитков вплоть до середины 1950-х годов. И в данном случае всё строго задокументировано.В 2023 году Владимир Зеленский в связи с изменением церковного календаря перенёс празднования Покрова и Дня защитника и защитниц Украины на 1 октября. Почему остался на месте день казачества непонятно (конечно казаки понятия не имели о ПЦУ, но кому это мешало?), а в случае6 с днём УПА* вероятно авторитет Шухевича был сочтён выше авторитета Зеленского.* Организации, запрещённые в РФ

https://ukraina.ru/20230117/1042692517.html

https://ukraina.ru/20230814/1048660095.html

https://ukraina.ru/20240827/1048822301.html

https://ukraina.ru/20231014/1050157753.html

https://ukraina.ru/20240822/1048728877.html

украина

волынь

покров

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Иван Скориков

Иван Скориков

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Иван Скориков

история, оун-упа, 1942, украина, волынь, покров, петр порошенко, степан бандера, оун, правый сектор, украинские националисты, казаки, роман шухевич, нквд