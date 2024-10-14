https://ukraina.ru/20241014/1058043677.html

Ростислав Ищенко: Зеленский заколесил по Европе, потому что Россия как следует пристрелялась по Одессе

Ростислав Ищенко: Зеленский заколесил по Европе, потому что Россия как следует пристрелялась по Одессе - 14.10.2024 Украина.ру

Ростислав Ищенко: Зеленский заколесил по Европе, потому что Россия как следует пристрелялась по Одессе

Зеленский объезжает несколько стран и у него уже набирается сотня танков. А это Украине необходимо, потому что воевать ей нечем. Сама она технику в нужных количествах не производит. Запад ее тоже не производит. Сейчас в нужных количествах для боевых действий такой интенсивности технику производит только Россия

2024-10-14T05:35

2024-10-14T05:35

2024-10-14T05:35

интервью

европа

россия

одесса

украина

сво

запад

евросоюз

нато

владимир зеленский

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Поэтому для Украины каждое лыко в строку. Любой танк, любой бронетранспортёр, любое средство ПВО, любая артиллерийская система. Вот Зеленский постоянно где-то ездит и спрашивает: "Где оружие, где деньги, где хоть что-то?", считает обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав ИщенкоОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.руПосле того, как Джо Байден, сославшись на необходимость устранять последствия урагана в Америке, не поехал на встречу в формате "Рамштайн", Зеленский отправился в европейское турне. Есть версия, что он хочет попросить европейских политиков повлиять на Байдена, чтобы тот разрешил Украине удары вглубь России и увеличить военную помощь.- Ростислав Владимирович, как вы считаете, что Зеленский хочет выторговать на этот раз?- Я не думаю, что Зеленский и его окружение настолько глупо, что рассчитывает повлиять на Байдена через европейских политиков.Во-первых, Байден сам одно ходячее недоразумение. На него уже никто и ничто в Америке повлиять не может. Он уже Харрис с Трампом путает.Во-вторых, Вашингтон не на уровне Байдена принимал решение отложить разрешение на удары до проведения выборов. Это была позиция демократов, чтобы не рисковать шансами Харрис одержать победу. У нее с этим проблемы. Она умеет только хихикать, а ее хихиканье народу уже начинает надоедать. Рейтинги начинают падать.Демократам нужен механизм, способный поднять рейтинги Харрис. А удары по России – это способ уронить рейтинг Харрис в бездну. Она вице-президент, у власти демократы. И если после ударов по России американцам что-то прилетит в ответ (я имею в виду не русские ракеты, а жесткий удар по их экономике), Харрис может потерять существенное количество голосов.Американцам свой доллар ближе к телу. Ближе любой Украины и любых заокеанских историй. Поэтому демократы пытаются дотянуть до выборов, не наживая себе новых проблем, а решение будут принимать уже после выборов. Их логика понятна. Если Зеленский этого не понимает, ему объяснят это Шольц или Макрон.Другое дело, что Зеленскому есть смысл ездить по Европе, чтобы выжать из нее как можно больше всякого оружия и боеприпасов здесь сейчас.Европейцы привыкли работать по принципу "В НАТО и в ЕС мы Украину не примем, но 20 танков дадим. И не потом, а прямо сейчас". И киевский режим эту тему давно просек. Поэтому Зеленский специально приезжает и говорит европейцам следующее:- Примите нас в НАТО.- В НАТО мы вас принять не можем. Многие против. Давайте лучше мы вам 20 танков дадим.- 20 – это мало. Давайте 40.В итоге они сходятся на 30. Зеленский объезжает несколько стран и у него уже набирается сотня танков. А это Украине необходимо, потому что воевать ей нечем. Сама она технику в нужных количествах не производит. Запад ее тоже не производит. Сейчас в нужных количествах для боевых действий такой интенсивности технику производит только Россия. Поэтому для Украины каждое лыко в строку. Любой танк, любой бронетранспортёр, любое средство ПВО, любая артиллерийская система.Вот Зеленский постоянно где-то ездит и спрашивает: "Где оружие, где деньги, где хоть что-то?".Но нужно еще учесть, что Россия начала наносить прицельные удары по украинским складам и даже по кораблям, которые привозят в порты Одессы что-то явно горюче-взрывчатое. Это же тоже надо компенсировать. Это же не один снаряд взорвался. И не ящик. Как только куда-то что-то прилетает, каждый раз тысячи снарядов взрываются, а это не так мало. Это все надо компенсировать. Поэтому надо ездить, ездить и просить, просить.Кстати, не успели Украине передать шесть F-16, как два из них сразу разбилось. Их тоже надо компенсировать.Понятно, что все эти поставки – в пользу бедных. Там, где Украина получает десять танков, ей надо 10 тысяч, чтобы хоть как-то выкручиваться. Это не меняет соотношения сил на фронте, но это продлевает агонию Киева. А продление агонии Украины – это то, что сейчас надо Западу.Западу надо хотя бы протянуть Украину до нового года, а потом понять, что с ней делать дальше.- Окучивание Папы Римского – это в ту же копилку? Мы же помним, как Зеленский по-хамски отреагировал на мирные инициативы Папы, а теперь он с ним снова встречается.- Зеленский всем хамит. У него даже послы в хамской манере критиковали руководителя страны пребывания. Хамство – это ноу-хау украинской дипломатии.Папа Римский – это глава не только католиков, но и униатов, которых на Украине много. Особенно много их на западной Украине. И для западной Украины Папа имеет большее значение, чем патриарх для восточной. Все-таки патриархов много. Православные на Украине до сих пор не могут определиться, кто для них патриарх – Кирилл, Варфоломей или Филарет (Денисенко). А Папа точно один.Может быть, для западной Украины это не такой духовный лидер, как для Польши. Для западной Украины нет духовных лидеров, потому что там нет духовности. Но это – начальник департамента по делам религии всей Галиции. К его слову надо прислушиваться, потому что он начальник.Поэтому Зеленскому периодически нужно, чтобы Папа о нем хорошо отзывался и говорил правильные вещи об Украине.Поскольку Папа служил в Аргентине, а не в Польше, то при всей своей любознательности он информацию об Украине получает из третьих рук. Если это руки Зеленского, то он имеет возможность воздействовать на него в нужном для Киева направлении. Тем более, Путин вряд ли с Папой в ближайшее время встретится. Потому что Папа – это хотя и умеренная, но часть Запада. А Запад с Россией сейчас воюет.Так что у Зеленского есть возможность вкладывать в Папу "правильные" мысли об Украине. Эти мысли трансформируются в слова. А слова влияют на миллионы католиков по всему миру.Папа Римский для Зеленского – как пропагандистская газета. Только живая и в сутане.- Тем временем Евросоюз рассматривает возможность создания нового фонда военной поддержки Украины, который не будет включать в себя Венгрию. При этом для создания такого фонда нужно согласие всех 27 стран и Венгрии в том числе. Удастся ли создать такой фонд без Будапешта?- Удастся. Хоть с Венгрией, хоть без Венгрии. Пока Украина не испытывает проблем с получением денег от Евросоюза, а ЕС не испытывает проблем с передачей этих денег.Кроме того, за последнюю неделю руководители Венгрии высказались в таком духе, что если Украину примут в НАТО, то начнется третья мировая ядерная война. А принять Украину в НАТО нельзя, если Венгрия будет против, поскольку там решение принимается консенсусом.И Будапешт дает понять, что он против принятия Киева в НАТО, но в определенной ситуации это их "против" может трансформироваться если не в "за", то хотя бы в "мы не возражаем" или "мы воздержались". Потому что у Германии и Франции есть аргументы, которые периодически вынуждают Венгрию наступать на горло собственной песне. Это работает редко, но метко. По тем вопросам, которые для США и НАТО принципиальны, венгров загоняют в угол. Их вынуждают либо соглашаться, либо молчать.А что касается фонда без Венгрии – это лишь способ дать Венгрии сохранить лицо. "Либо мы вас заставим поддерживать создание фонда с Венгрией, либо фонд будет без вас. Можете критиковать его деятельность, но деньги для Украины будут собираться".И потом, зачем Евросоюзу нужна Венгрия? Венгрия сама нуждается в деньгах, она не может Украине серьезно помочь.Так что ЕС от этого ничего не теряет. Наоборот, он приобретает в части дисциплины и оперативности работы. Уменьшается количество скандалов. Венгрия тоже ничего не теряет. У нее прекращаются скандалы в духе "Весь цивилизованный мир – за Украину, и только вы одни – за Россию".Так что тут они придут к согласию. Особых проблем я не вижу.- На этой неделе мы наблюдали метания по поводу "второго саммита мира". Сначала офис Зеленского сообщил, что саммита в ноябре не будет. Но потом Зеленский, находясь во Франции, сообщил, что саммит состоится уже в ноябре. С чем связана такая перемена в настроении Украины?- Это не перемена в настроении. Просто в офисе Зеленского узнали, что не будет "Рамштайна", и автоматически экстраполировали эту ситуацию на ноябрьский саммит. Наверное, они просто не разобрались.Позвонил журналист какому-то клерку и спросил: "Что там с саммитом?". Клерк сказал, что ничего не будет в ноябре.Может быть, в ноябре его не будет. До ноября еще дожить надо. Тем более, в той конфигурации, которую пытаются формировать Украина и Запад, саммит в ноябре точно не пройдет. Потому что они хотят видеть там Россию, которая будет покорно внимать "цивилизованному миру", а Россия явно не собирается туда пребывать в таком качестве.При этом Запад сам говорит, что без России этот саммит не нужен. Следовательно, он не произойдет.Но пока же они делают вид, что считают, будто смогут убедить Россию присутствовать на этом саммите. Поэтому Зеленский говорит, что саммит запланирован.Очевидно, что саммит запланирован на ноябрь. Но отменить его можно в последнюю секунду. Все равно Зеленский лишний раз съездит по Европе и что-то выпросит.О других аспектах международной политики - в интервью Дмитрия Краснова: Зеленский анонсировал особенный Рамштайн, но босс его подвел

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

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Татьяна Чугаенко

Татьяна Чугаенко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Чугаенко

интервью, европа, россия, одесса, украина, сво, запад, евросоюз, нато, владимир зеленский, саммит, джо байден, камала харрис