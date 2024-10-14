https://ukraina.ru/20241014/1058074132.html

Кадровые военные США в Курской области, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 14 октября

Кадровые военные США в Курской области, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 14 октября - 14.10.2024 Украина.ру

Кадровые военные США в Курской области, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 14 октября

СМИ сообщили о ликвидированных в Курской области американских военных. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2024-10-14T13:00

2024-10-14T13:00

2024-10-14T13:21

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нато

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Телеграм-канал "Архангел спецназа" сообщил о подтверждении присутствия военнослужащих США в Курской области."Факт присутствия американских военнослужащих в Курской области. Поскольку недавно выяснилось, что именно американцы являлись одними из главных дирижёров атаки украинских националистов на Курскую область, было ожидаемо, что в нападении принимали участие и американские военнослужащие. И на днях подтверждение появилось. Нашими бойцами в Глушковском районе Курской области была уничтожена боевая машина пехоты Stryker, в которой находился экипаж прямиком из США в количестве восьми человек. Данный экипаж сгорел в посадках, при них были обнаружены приборы ночного видения PVS, а также вооружение их серии AR, FN SCAR, CZ BREN 2", - указывалось в публикации канала.Авторы напомнили, что не так давно Украина разрешила занимать офицерские должности иностранным специалистам в ВСУ из-за сложной ситуации на фронте, которая требует увеличения численности армии."В БМП в ходе обыска обнаружена техническая документация, что-то вроде строевой записки, а также план действий экипажа на разные случаи в ходе боевых действий, а также различные коды, по которым нужно сообщить о том или ином происшествии начальству. Наёмники в Курской области попадались нашим бойцам не раз. Но штатные американские вояки — нет. Одного из списка мы нашли в запрещённой соцсети Instagram (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская. — Ред.). Речь идёт о Брэндоне Санчезе, который вступил в ряды армии США в 2013-м в качестве повара (что-то знакомо). И по прошествии лет Санчез, похоже, решил помочь украинским националистам на поле боя, но теперь его постигла та же самая судьба, что и большинство искателей приключений из-за рубежа", - указывали авторы канала.Ранее, 3 октября, издание "МК" сообщило о том, что в документах из слитой почты бывшего посла США в РФ Майкла Макфола обнаружили документы, свидетельствующие о том, что в феврале 2024 года один из мозговых центров НАТО - Атлантический совет провел военную игру, на которую пригласили Макфола и бывшего посла США на Украине Джона Хербста."Цель игры - просчет реакции России на два сценария: начало переговоров о вступлении Украины в НАТО и прорыв ВСУ, под которым, очевидно, подразумевалось вторжение на территорию Курской области. Варианта развития событий в игре были такие: внутренняя дестабилизация, удар по авторитету властей, и провокация на применение ядерного оружия", - указывалось в публикации.Кроме того, ранее беженцы из зоны боёв в Курской области неоднократно сообщали о том, что с украинской стороны в боях принимали участие иностранцы, в том числе англоязычные. Они отличались особой жестокостью по отношению к мирному населению.Также известно, что в ВСУ служит ряд кадровых американских военных, которые одновременно продолжают служить в ВС США. Среди таких — сержант 3-й пехотной дивизии США Александр Святов.Обстрелы и налётыКак сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 9 ударов.На донецком направлении ВСУ совершили 1 обстрел, на горловском направлении — 8 обстрелов, выпустив в общей сложности 24 единицы различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении гражданского лица. Огнём ВСУ повреждено 1 жилое домостроение.По информации агентства "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины"ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 44 снаряда из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Новая Каховка — 6; Малая Лепетиха — 2; Князе-Григорьевка — 6; Великая Лепетиха — 1; Новые Лагеря — 3; Алешки — 8; Корсунка — 5 Днепряны — 7; Таврийск — 2; Райское — 4. В результате обстрела со стороны ВСУ в Алёшках получил контузию мужчина, в Новой Каховке повреждены шесть магазинов, частный дом, угольный склад и провода ЛЭП", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 18 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Ольгинка, Старая Маячка, Великие Копани, Малая Лепетиха, Пролетарка."В результате обстрела ВСУ обесточены 7 населённых пунктов Новокаховского округа, сообщили "Таврии" в экстренных службах. Без электроснабжения остались: частично Новая Каховка, Днепряны, Райское-2, Райское, Тополевка, Обрывка, Масловка. Сотрудники "Херсоноблэнерго" незамедлительно приступили к восстановительным работам", - также писал канал.Утром 14 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков у себя в телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России."Над Белгородом системой ПВО сбиты два беспилотника. Повреждены остекление в одной из квартир МКД и легковой автомобиль. В Белгородском районе по посёлкам Малиновка и Северный, сёлам Беловское, Красное, Отрадное, Петровка, Стрелецкое и Щетиновка выпущены 6 боеприпасов в ходе одного обстрела и 10 беспилотников, 4 из которых сбиты системой ПВО. К большому горю, вчера погиб мирный житель. Ранены два бойца самообороны. Пострадавшие с состоянием средней степени тяжести госпитализированы в областную клиническую больницу. Стало известно, что в городской больнице №2 г. Белгорода скончалась женщина, которая получила ранение 12 октября в результате атаки беспилотника в селе Устинка. Повреждены 2 частных дома, социальный объект, административное здание предприятия и 2 автомобиля", - писал губернатор.В Борисовском районе по хутору Казачье-Рудченское было выпущено 5 боеприпасов в ходе одного обстрела. Обошлось без последствий.В Волоконовском районе по хуторам Плотвянка и Старый в ходе двух обстрелов выпущено 11 боеприпасов. Обошлось без повреждений.В Краснояружском районе по селу Колотиловка выпущено 12 боеприпасов в ходе одного обстрела. Пострадавших и повреждений нет.Над Прохоровским районом системой ПВО были сбиты 2 беспилотника. Обошлось без последствий."В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, сёлам Архангельское, Новая Таволжанка и Середа выпущен 21 боеприпас в ходе 3 обстрелов и совершены атаки с помощью 2 беспилотников, один из которых был сбит. Повреждены 4 частных дома и автомобиль. В Шебекинскую ЦРБ самостоятельно обратились родители с ребёнком, который пострадал в результате обстрела города Шебекино 12 октября. Двухлетней девочке диагностировали касательное осколочное ранение ноги. После оказания медицинской помощи лечение продолжит амбулаторно", - писал Гладков.Тем временем в Курской области продолжаются бои со вторгнувшимися в регион украинскими военными.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О работе операторов БПЛА — в статье Игоря Гомольского "Большие "крылья" малой авиации": кто и как проводит воздушную разведку на Донецком направлении".

https://ukraina.ru/20241014/1058067395.html

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https://ukraina.ru/20241013/1058060413.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, украина, сша, курская область, макфол, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, нато