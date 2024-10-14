Кадровые военные США в Курской области, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 14 октября - 14.10.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241014/1058074132.html
Кадровые военные США в Курской области, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 14 октября
Кадровые военные США в Курской области, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 14 октября - 14.10.2024 Украина.ру
Кадровые военные США в Курской области, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 14 октября
СМИ сообщили о ликвидированных в Курской области американских военных. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
2024-10-14T13:00
2024-10-14T13:21
эксклюзив
хроники
украина
сша
курская область
макфол
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102848/74/1028487429_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_a464de1e0c4e4913c38ef8393144fb16.jpg
Телеграм-канал "Архангел спецназа" сообщил о подтверждении присутствия военнослужащих США в Курской области."Факт присутствия американских военнослужащих в Курской области. Поскольку недавно выяснилось, что именно американцы являлись одними из главных дирижёров атаки украинских националистов на Курскую область, было ожидаемо, что в нападении принимали участие и американские военнослужащие. И на днях подтверждение появилось. Нашими бойцами в Глушковском районе Курской области была уничтожена боевая машина пехоты Stryker, в которой находился экипаж прямиком из США в количестве восьми человек. Данный экипаж сгорел в посадках, при них были обнаружены приборы ночного видения PVS, а также вооружение их серии AR, FN SCAR, CZ BREN 2", - указывалось в публикации канала.Авторы напомнили, что не так давно Украина разрешила занимать офицерские должности иностранным специалистам в ВСУ из-за сложной ситуации на фронте, которая требует увеличения численности армии."В БМП в ходе обыска обнаружена техническая документация, что-то вроде строевой записки, а также план действий экипажа на разные случаи в ходе боевых действий, а также различные коды, по которым нужно сообщить о том или ином происшествии начальству. Наёмники в Курской области попадались нашим бойцам не раз. Но штатные американские вояки — нет. Одного из списка мы нашли в запрещённой соцсети Instagram (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская. — Ред.). Речь идёт о Брэндоне Санчезе, который вступил в ряды армии США в 2013-м в качестве повара (что-то знакомо). И по прошествии лет Санчез, похоже, решил помочь украинским националистам на поле боя, но теперь его постигла та же самая судьба, что и большинство искателей приключений из-за рубежа", - указывали авторы канала.Ранее, 3 октября, издание "МК" сообщило о том, что в документах из слитой почты бывшего посла США в РФ Майкла Макфола обнаружили документы, свидетельствующие о том, что в феврале 2024 года один из мозговых центров НАТО - Атлантический совет провел военную игру, на которую пригласили Макфола и бывшего посла США на Украине Джона Хербста."Цель игры - просчет реакции России на два сценария: начало переговоров о вступлении Украины в НАТО и прорыв ВСУ, под которым, очевидно, подразумевалось вторжение на территорию Курской области. Варианта развития событий в игре были такие: внутренняя дестабилизация, удар по авторитету властей, и провокация на применение ядерного оружия", - указывалось в публикации.Кроме того, ранее беженцы из зоны боёв в Курской области неоднократно сообщали о том, что с украинской стороны в боях принимали участие иностранцы, в том числе англоязычные. Они отличались особой жестокостью по отношению к мирному населению.Также известно, что в ВСУ служит ряд кадровых американских военных, которые одновременно продолжают служить в ВС США. Среди таких — сержант 3-й пехотной дивизии США Александр Святов.Обстрелы и налётыКак сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 9 ударов.На донецком направлении ВСУ совершили 1 обстрел, на горловском направлении — 8 обстрелов, выпустив в общей сложности 24 единицы различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении гражданского лица. Огнём ВСУ повреждено 1 жилое домостроение.По информации агентства "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины"ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 44 снаряда из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Новая Каховка — 6; Малая Лепетиха — 2; Князе-Григорьевка — 6; Великая Лепетиха — 1; Новые Лагеря — 3; Алешки — 8; Корсунка — 5 Днепряны — 7; Таврийск — 2; Райское — 4. В результате обстрела со стороны ВСУ в Алёшках получил контузию мужчина, в Новой Каховке повреждены шесть магазинов, частный дом, угольный склад и провода ЛЭП", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 18 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Ольгинка, Старая Маячка, Великие Копани, Малая Лепетиха, Пролетарка."В результате обстрела ВСУ обесточены 7 населённых пунктов Новокаховского округа, сообщили "Таврии" в экстренных службах. Без электроснабжения остались: частично Новая Каховка, Днепряны, Райское-2, Райское, Тополевка, Обрывка, Масловка. Сотрудники "Херсоноблэнерго" незамедлительно приступили к восстановительным работам", - также писал канал.Утром 14 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков у себя в телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России."Над Белгородом системой ПВО сбиты два беспилотника. Повреждены остекление в одной из квартир МКД и легковой автомобиль. В Белгородском районе по посёлкам Малиновка и Северный, сёлам Беловское, Красное, Отрадное, Петровка, Стрелецкое и Щетиновка выпущены 6 боеприпасов в ходе одного обстрела и 10 беспилотников, 4 из которых сбиты системой ПВО. К большому горю, вчера погиб мирный житель. Ранены два бойца самообороны. Пострадавшие с состоянием средней степени тяжести госпитализированы в областную клиническую больницу. Стало известно, что в городской больнице №2 г. Белгорода скончалась женщина, которая получила ранение 12 октября в результате атаки беспилотника в селе Устинка. Повреждены 2 частных дома, социальный объект, административное здание предприятия и 2 автомобиля", - писал губернатор.В Борисовском районе по хутору Казачье-Рудченское было выпущено 5 боеприпасов в ходе одного обстрела. Обошлось без последствий.В Волоконовском районе по хуторам Плотвянка и Старый в ходе двух обстрелов выпущено 11 боеприпасов. Обошлось без повреждений.В Краснояружском районе по селу Колотиловка выпущено 12 боеприпасов в ходе одного обстрела. Пострадавших и повреждений нет.Над Прохоровским районом системой ПВО были сбиты 2 беспилотника. Обошлось без последствий."В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, сёлам Архангельское, Новая Таволжанка и Середа выпущен 21 боеприпас в ходе 3 обстрелов и совершены атаки с помощью 2 беспилотников, один из которых был сбит. Повреждены 4 частных дома и автомобиль. В Шебекинскую ЦРБ самостоятельно обратились родители с ребёнком, который пострадал в результате обстрела города Шебекино 12 октября. Двухлетней девочке диагностировали касательное осколочное ранение ноги. После оказания медицинской помощи лечение продолжит амбулаторно", - писал Гладков.Тем временем в Курской области продолжаются бои со вторгнувшимися в регион украинскими военными.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О работе операторов БПЛА — в статье Игоря Гомольского "Большие "крылья" малой авиации": кто и как проводит воздушную разведку на Донецком направлении".
https://ukraina.ru/20241014/1058067395.html
https://ukraina.ru/20241013/1058065843.html
https://ukraina.ru/20241013/1058060413.html
украина
сша
курская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Егор Леев
Егор Леев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102848/74/1028487429_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_589678c5cc5bc9ffb2713d2706c53c5d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники, украина, сша, курская область, макфол, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, нато
Эксклюзив, Хроники, Украина, США, Курская область, Макфол, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, НАТО

Кадровые военные США в Курской области, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 14 октября

13:00 14.10.2024 (обновлено: 13:21 14.10.2024)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВ Польше размещен батальон НАТО
В Польше размещен батальон НАТО - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
СМИ сообщили о ликвидированных в Курской области американских военных. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Телеграм-канал "Архангел спецназа" сообщил о подтверждении присутствия военнослужащих США в Курской области.
"Факт присутствия американских военнослужащих в Курской области. Поскольку недавно выяснилось, что именно американцы являлись одними из главных дирижёров атаки украинских националистов на Курскую область, было ожидаемо, что в нападении принимали участие и американские военнослужащие. И на днях подтверждение появилось. Нашими бойцами в Глушковском районе Курской области была уничтожена боевая машина пехоты Stryker, в которой находился экипаж прямиком из США в количестве восьми человек. Данный экипаж сгорел в посадках, при них были обнаружены приборы ночного видения PVS, а также вооружение их серии AR, FN SCAR, CZ BREN 2", - указывалось в публикации канала.
Доставка гумпомощи в село Большое Солдатское Курской области - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
08:05
Пропавшие в Курской области. Главное на Украине на утро 14 октябряБолее чем тысячу курян разыскивают их родственники. Поступают сведения о насильственно удерживаемых ВСУ мирных жителях
Авторы напомнили, что не так давно Украина разрешила занимать офицерские должности иностранным специалистам в ВСУ из-за сложной ситуации на фронте, которая требует увеличения численности армии.
"В БМП в ходе обыска обнаружена техническая документация, что-то вроде строевой записки, а также план действий экипажа на разные случаи в ходе боевых действий, а также различные коды, по которым нужно сообщить о том или ином происшествии начальству. Наёмники в Курской области попадались нашим бойцам не раз. Но штатные американские вояки — нет. Одного из списка мы нашли в запрещённой соцсети Instagram (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская. — Ред.). Речь идёт о Брэндоне Санчезе, который вступил в ряды армии США в 2013-м в качестве повара (что-то знакомо). И по прошествии лет Санчез, похоже, решил помочь украинским националистам на поле боя, но теперь его постигла та же самая судьба, что и большинство искателей приключений из-за рубежа", - указывали авторы канала.
Ранее, 3 октября, издание "МК" сообщило о том, что в документах из слитой почты бывшего посла США в РФ Майкла Макфола обнаружили документы, свидетельствующие о том, что в феврале 2024 года один из мозговых центров НАТО - Атлантический совет провел военную игру, на которую пригласили Макфола и бывшего посла США на Украине Джона Хербста.
"Цель игры - просчет реакции России на два сценария: начало переговоров о вступлении Украины в НАТО и прорыв ВСУ, под которым, очевидно, подразумевалось вторжение на территорию Курской области. Варианта развития событий в игре были такие: внутренняя дестабилизация, удар по авторитету властей, и провокация на применение ядерного оружия", - указывалось в публикации.
Кроме того, ранее беженцы из зоны боёв в Курской области неоднократно сообщали о том, что с украинской стороны в боях принимали участие иностранцы, в том числе англоязычные. Они отличались особой жестокостью по отношению к мирному населению.
Также известно, что в ВСУ служит ряд кадровых американских военных, которые одновременно продолжают служить в ВС США. Среди таких — сержант 3-й пехотной дивизии США Александр Святов.
Джаред Лето - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
Вчера, 19:00
Украинцы раскритиковали Лето и обиделись на Вакарчука. Итоги 13 октября на УкраинеАмериканский певец и актёр Джаред Лето разозлил украинских пользователей соцсетей высказыванием о россиянах, а украинский певец Святослав Вакарчук — своим молчанием по поводу мобилизации на его концерте
Обстрелы и налёты
Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 9 ударов.
На донецком направлении ВСУ совершили 1 обстрел, на горловском направлении — 8 обстрелов, выпустив в общей сложности 24 единицы различных боеприпасов.
Поступили сведения о ранении гражданского лица. Огнём ВСУ повреждено 1 жилое домостроение.
По информации агентства "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины
"ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 44 снаряда из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Новая Каховка — 6; Малая Лепетиха — 2; Князе-Григорьевка — 6; Великая Лепетиха — 1; Новые Лагеря — 3; Алешки — 8; Корсунка — 5 Днепряны — 7; Таврийск — 2; Райское — 4. В результате обстрела со стороны ВСУ в Алёшках получил контузию мужчина, в Новой Каховке повреждены шесть магазинов, частный дом, угольный склад и провода ЛЭП", - указывалось в публикации.
В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 18 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Ольгинка, Старая Маячка, Великие Копани, Малая Лепетиха, Пролетарка.
"В результате обстрела ВСУ обесточены 7 населённых пунктов Новокаховского округа, сообщили "Таврии" в экстренных службах. Без электроснабжения остались: частично Новая Каховка, Днепряны, Райское-2, Райское, Тополевка, Обрывка, Масловка. Сотрудники "Херсоноблэнерго" незамедлительно приступили к восстановительным работам", - также писал канал.
Мустафа Найем - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
Вчера, 13:11
"Отца Майдана" обвинили в наркотрафике, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 13 октябряСвязанные с Офисом президента Украины телеграм-каналы обвинили Мустафу Найема в покровительстве наркоторговле. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Утром 14 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков у себя в телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России.
"Над Белгородом системой ПВО сбиты два беспилотника. Повреждены остекление в одной из квартир МКД и легковой автомобиль. В Белгородском районе по посёлкам Малиновка и Северный, сёлам Беловское, Красное, Отрадное, Петровка, Стрелецкое и Щетиновка выпущены 6 боеприпасов в ходе одного обстрела и 10 беспилотников, 4 из которых сбиты системой ПВО. К большому горю, вчера погиб мирный житель. Ранены два бойца самообороны. Пострадавшие с состоянием средней степени тяжести госпитализированы в областную клиническую больницу. Стало известно, что в городской больнице №2 г. Белгорода скончалась женщина, которая получила ранение 12 октября в результате атаки беспилотника в селе Устинка. Повреждены 2 частных дома, социальный объект, административное здание предприятия и 2 автомобиля", - писал губернатор.
В Борисовском районе по хутору Казачье-Рудченское было выпущено 5 боеприпасов в ходе одного обстрела. Обошлось без последствий.
В Волоконовском районе по хуторам Плотвянка и Старый в ходе двух обстрелов выпущено 11 боеприпасов. Обошлось без повреждений.
В Краснояружском районе по селу Колотиловка выпущено 12 боеприпасов в ходе одного обстрела. Пострадавших и повреждений нет.
Над Прохоровским районом системой ПВО были сбиты 2 беспилотника. Обошлось без последствий.
"В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, сёлам Архангельское, Новая Таволжанка и Середа выпущен 21 боеприпас в ходе 3 обстрелов и совершены атаки с помощью 2 беспилотников, один из которых был сбит. Повреждены 4 частных дома и автомобиль. В Шебекинскую ЦРБ самостоятельно обратились родители с ребёнком, который пострадал в результате обстрела города Шебекино 12 октября. Двухлетней девочке диагностировали касательное осколочное ранение ноги. После оказания медицинской помощи лечение продолжит амбулаторно", - писал Гладков.
Тем временем в Курской области продолжаются бои со вторгнувшимися в регион украинскими военными.
Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.
О работе операторов БПЛА — в статье Игоря Гомольского "Большие "крылья" малой авиации": кто и как проводит воздушную разведку на Донецком направлении".
 
ЭксклюзивХроникиУкраинаСШАКурская областьМакфолВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныНАТО
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:47Ураган российского наступления сдувает надежды Киева. Киселев о том, как план победы стал планом побега
13:47И не друг, и не враг, а так. Что нам нужно знать об Илоне Маске
13:33В Волжском задержаны подозреваемые в избиении участника СВО
13:31Украинские следователи проверяют сотни людей на причастность к убийству националистки Фарион
13:28Министр обороны России приехал в Пекин
13:14Как дамбы на водохранилищах помогут России в битве с ВСУ взять два города на К - полковник Алёхин
13:00Кадровые военные США в Курской области, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 14 октября
12:56Медведев ответил на слова Байдена о стремлении к полному устранению ядерного арсенала
12:56В Харькове на концерте ТЦК мобилизовали одновременно три музыкальных группы
12:36Военнослужащие ВСУ бросили оружие и сдались в Островском
12:33Американцы высмеяли пиар-бригаду ВСУ, зарабатывающую фотографированием полуголых женщин
12:23Украинский МИД протестует: Джаред Лето захотел выступать в России
12:15Евростат указал на резкий рост числа украинских беженцев со статусом временной защиты в ЕС
11:31"Сколько тебе заплатили?": вдовы украинских военнослужащих пожаловались на отношение общества
10:56ВС РФ ликвидировали бойца ВСУ, собиравшего протестные акции для Порошенко
10:40Принуждение к миру. Украинские эксперты и политики вспомнили о нашествии Наполеона
10:39Повстанцы в Мали воюют украинскими дронами — СМИ
10:30Почему люди из стран ЕС переезжают жить в Россию и что их здесь ждёт: француженка Беше-Головко
10:24Ранена маленькая девочка. Губернатор Белгородской области рассказал о жертвах атак ВСУ
10:11СК России расследует гибель и ранения жителей ДНР после обстрелов ВФУ
Лента новостейМолния