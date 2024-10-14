Главное за ночь 14 октября - 14.10.2024 Украина.ру
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Главное за ночь 14 октября
Главное за ночь 14 октября - 14.10.2024 Украина.ру
Главное за ночь 14 октября
Свыше 120 воздушных атак украинских войск предотвращено в Донецке и Макеевке ДНР за минувшую неделю, сообщили в региональном УФСБ. Украина.ру, 14.10.2024
2024-10-14T08:08
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новости
россия
курская область
донецк
татьяна москалькова
вооруженные силы украины
мчс
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Свыше 120 воздушных атак украинских войск предотвращено в Донецке и Макеевке ДНР за минувшую неделю, сообщили в региональном УФСБ.На Покровском направлении в западной части Цукуркино установлено знамя Победы, село освобождено. Продолжаются наши атаки в направлении Мирнограда, сообщают о взятии вражеских позиций перед городом. Южнее - бои в районе Желанного Второго, докладывают "Два майора".Севернее Угледара сообщают о продолжающемся давлении с нескольких сторон в сторону Богоявленки, где враг серьезно окопался.На Запорожском фронте ВС России броском заняли Левадное Пологовского района (15 км на запад от дороги на Времевку). Причиной обвала обороны ВСУ на данном участке фронта вражеские военные каналы назвали вранье украинских офицеров о "готовности" к отражению атак армии России.В Курской области продолжается освобождение региона от нацистов. Группировка войск "Север" ВС России сообщает, что в результате наступления наших частей освобожден н.п. Толстый Луг, где ВСУ удерживали в качестве заложников более 70 мирных жителей. Также есть продвижения в районе н.п. Новоивановка и Плехово. В ходе штурмовых действий уничтожено до 80 человек живой силы, два миномета и ББМ. Противник предпринял две безуспешные контратаки в районе н.п. Нижний Клин, Зеленый Шлях и Черкасская Конопелька. В районе Любимовки по-прежнему в окружении остается до батальона личного состава ВСУ. В Глушковском районе сообщают об успехах ВС России в приграничном н.п. Новый Путь.Следствие объявило в розыск граждан Грузии и Украины по делу о подрыве Керченского моста в 2022 году, следует из материалов делаПо данным МЧС, 112 337 человек были эвакуированы из Курской области после вторжения в регион ВСУ, сообщила Татьяна Москалькова. В интервью "Аргументам и Фактам" уполномоченный по правам человека в РФ добавила, что в 65 регионах страны создано 960 ПВР. В них находятся 30 415 человек, в том числе 7670 детей. Порядка 40 тысяч жителей отказались эвакуироваться либо уже вернулись домой.Подробнее об эвакуации - в материале Глава Адыгеи рассказал об эвакуации жителей пригорода Майкопа из-за атаки украинских дронов на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, курская область, донецк, татьяна москалькова, вооруженные силы украины, мчс
Новости, Россия, Курская область, Донецк, Татьяна Москалькова, Вооруженные силы Украины, МЧС

Главное за ночь 14 октября

08:08 14.10.2024 (обновлено: 08:10 14.10.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая подготовка подразделений Южной группировки войск
Боевая подготовка подразделений Южной группировки войск - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Свыше 120 воздушных атак украинских войск предотвращено в Донецке и Макеевке ДНР за минувшую неделю, сообщили в региональном УФСБ.
На Покровском направлении в западной части Цукуркино установлено знамя Победы, село освобождено. Продолжаются наши атаки в направлении Мирнограда, сообщают о взятии вражеских позиций перед городом. Южнее - бои в районе Желанного Второго, докладывают "Два майора".
Севернее Угледара сообщают о продолжающемся давлении с нескольких сторон в сторону Богоявленки, где враг серьезно окопался.
На Запорожском фронте ВС России броском заняли Левадное Пологовского района (15 км на запад от дороги на Времевку). Причиной обвала обороны ВСУ на данном участке фронта вражеские военные каналы назвали вранье украинских офицеров о "готовности" к отражению атак армии России.
В Курской области продолжается освобождение региона от нацистов. Группировка войск "Север" ВС России сообщает, что в результате наступления наших частей освобожден н.п. Толстый Луг, где ВСУ удерживали в качестве заложников более 70 мирных жителей. Также есть продвижения в районе н.п. Новоивановка и Плехово. В ходе штурмовых действий уничтожено до 80 человек живой силы, два миномета и ББМ. Противник предпринял две безуспешные контратаки в районе н.п. Нижний Клин, Зеленый Шлях и Черкасская Конопелька. В районе Любимовки по-прежнему в окружении остается до батальона личного состава ВСУ. В Глушковском районе сообщают об успехах ВС России в приграничном н.п. Новый Путь.
Следствие объявило в розыск граждан Грузии и Украины по делу о подрыве Керченского моста в 2022 году, следует из материалов дела
По данным МЧС, 112 337 человек были эвакуированы из Курской области после вторжения в регион ВСУ, сообщила Татьяна Москалькова. В интервью "Аргументам и Фактам" уполномоченный по правам человека в РФ добавила, что в 65 регионах страны создано 960 ПВР. В них находятся 30 415 человек, в том числе 7670 детей. Порядка 40 тысяч жителей отказались эвакуироваться либо уже вернулись домой.
Подробнее об эвакуации - в материале Глава Адыгеи рассказал об эвакуации жителей пригорода Майкопа из-за атаки украинских дронов на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияКурская областьДонецкТатьяна МоскальковаВооруженные силы УкраиныМЧС
 
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