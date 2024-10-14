Медведев ответил на слова Байдена о стремлении к полному устранению ядерного арсенала - 14.10.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241014/1058073711.html
Медведев ответил на слова Байдена о стремлении к полному устранению ядерного арсенала
Медведев ответил на слова Байдена о стремлении к полному устранению ядерного арсенала - 14.10.2024 Украина.ру
Медведев ответил на слова Байдена о стремлении к полному устранению ядерного арсенала
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев 14 октября в своем телеграм-канале прокомментировал слова президента США Джо Байдена о готовности Штатов к переговорам с Россией, Китаем и КНДР по сокращению ядерных вооружений без предварительных условий
2024-10-14T12:56
2024-10-14T12:56
новости
россия
сша
китай
джо байден
дмитрий медведев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/0a/1056171645_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c24b8ea1df78811e570f0824df527736.jpg
"Байден в целях помощи своей безмозглой протеже брякнул, что готов к переговорам о сокращении СЯС с Россией без предварительных условий. Очередное хамство америкосов. Вдумайтесь: США ведут практически полноценную (а отнюдь не гибридную) войну с нами и желают нашей стране стратегического поражения. Поэтому переговоры на тему СНВ с Америкой не более полезны, чем переговоры о перемирии с Гитлером в 1945-м", - написал Медведев.Накануне Байден заявил, что миру необходимо стремиться к полному устранению ядерного арсенала, а также подтвердил готовность США к переговорам с Россией, Китаем и Северной Кореей в этом направлении, но умолчал о значительных расходах американского правительства на развитие и укрепление собственной ядерной триады.О других высказываниях Медведева по ядерному арсеналу - в материале Весь мир будет на грани уничтожения, если ядерный арсенал России попадет в руки бандитов – Медведев на сайте Украина.ру.
россия
сша
китай
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/0a/1056171645_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_3fa217256b0af31f34ec2c1262fcda17.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, сша, китай, джо байден, дмитрий медведев
Новости, Россия, США, Китай, Джо Байден, Дмитрий Медведев

Медведев ответил на слова Байдена о стремлении к полному устранению ядерного арсенала

12:56 14.10.2024
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости . Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Читать в
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев 14 октября в своем телеграм-канале прокомментировал слова президента США Джо Байдена о готовности Штатов к переговорам с Россией, Китаем и КНДР по сокращению ядерных вооружений без предварительных условий
"Байден в целях помощи своей безмозглой протеже брякнул, что готов к переговорам о сокращении СЯС с Россией без предварительных условий. Очередное хамство америкосов. Вдумайтесь: США ведут практически полноценную (а отнюдь не гибридную) войну с нами и желают нашей стране стратегического поражения. Поэтому переговоры на тему СНВ с Америкой не более полезны, чем переговоры о перемирии с Гитлером в 1945-м", - написал Медведев.
Накануне Байден заявил, что миру необходимо стремиться к полному устранению ядерного арсенала, а также подтвердил готовность США к переговорам с Россией, Китаем и Северной Кореей в этом направлении, но умолчал о значительных расходах американского правительства на развитие и укрепление собственной ядерной триады.
О других высказываниях Медведева по ядерному арсеналу - в материале Весь мир будет на грани уничтожения, если ядерный арсенал России попадет в руки бандитов – Медведев на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияСШАКитайДжо БайденДмитрий Медведев
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:47Ураган российского наступления сдувает надежды Киева. Киселев о том, как план победы стал планом побега
13:47И не друг, и не враг, а так. Что нам нужно знать об Илоне Маске
13:33В Волжском задержаны подозреваемые в избиении участника СВО
13:31Украинские следователи проверяют сотни людей на причастность к убийству националистки Фарион
13:28Министр обороны России приехал в Пекин
13:14Как дамбы на водохранилищах помогут России в битве с ВСУ взять два города на К - полковник Алёхин
13:00Кадровые военные США в Курской области, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 14 октября
12:56Медведев ответил на слова Байдена о стремлении к полному устранению ядерного арсенала
12:56В Харькове на концерте ТЦК мобилизовали одновременно три музыкальных группы
12:36Военнослужащие ВСУ бросили оружие и сдались в Островском
12:33Американцы высмеяли пиар-бригаду ВСУ, зарабатывающую фотографированием полуголых женщин
12:23Украинский МИД протестует: Джаред Лето захотел выступать в России
12:15Евростат указал на резкий рост числа украинских беженцев со статусом временной защиты в ЕС
11:31"Сколько тебе заплатили?": вдовы украинских военнослужащих пожаловались на отношение общества
10:56ВС РФ ликвидировали бойца ВСУ, собиравшего протестные акции для Порошенко
10:40Принуждение к миру. Украинские эксперты и политики вспомнили о нашествии Наполеона
10:39Повстанцы в Мали воюют украинскими дронами — СМИ
10:30Почему люди из стран ЕС переезжают жить в Россию и что их здесь ждёт: француженка Беше-Головко
10:24Ранена маленькая девочка. Губернатор Белгородской области рассказал о жертвах атак ВСУ
10:11СК России расследует гибель и ранения жителей ДНР после обстрелов ВФУ
Лента новостейМолния