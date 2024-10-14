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Медведев ответил на слова Байдена о стремлении к полному устранению ядерного арсенала

Медведев ответил на слова Байдена о стремлении к полному устранению ядерного арсенала - 14.10.2024 Украина.ру

Медведев ответил на слова Байдена о стремлении к полному устранению ядерного арсенала

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев 14 октября в своем телеграм-канале прокомментировал слова президента США Джо Байдена о готовности Штатов к переговорам с Россией, Китаем и КНДР по сокращению ядерных вооружений без предварительных условий

2024-10-14T12:56

2024-10-14T12:56

2024-10-14T12:56

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"Байден в целях помощи своей безмозглой протеже брякнул, что готов к переговорам о сокращении СЯС с Россией без предварительных условий. Очередное хамство америкосов. Вдумайтесь: США ведут практически полноценную (а отнюдь не гибридную) войну с нами и желают нашей стране стратегического поражения. Поэтому переговоры на тему СНВ с Америкой не более полезны, чем переговоры о перемирии с Гитлером в 1945-м", - написал Медведев.Накануне Байден заявил, что миру необходимо стремиться к полному устранению ядерного арсенала, а также подтвердил готовность США к переговорам с Россией, Китаем и Северной Кореей в этом направлении, но умолчал о значительных расходах американского правительства на развитие и укрепление собственной ядерной триады.О других высказываниях Медведева по ядерному арсеналу - в материале Весь мир будет на грани уничтожения, если ядерный арсенал России попадет в руки бандитов – Медведев на сайте Украина.ру.

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