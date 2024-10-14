ВС РФ ликвидировали бойца ВСУ, собиравшего протестные акции для Порошенко - 14.10.2024 Украина.ру
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ВС РФ ликвидировали бойца ВСУ, собиравшего протестные акции для Порошенко
ВС РФ ликвидировали бойца ВСУ, собиравшего протестные акции для Порошенко - 14.10.2024 Украина.ру
ВС РФ ликвидировали бойца ВСУ, собиравшего протестные акции для Порошенко
Командир из 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины Сергей Иконников погиб в день своего 25-летия. Об этом сообщила партия "Европейская солидарность", активным участником которой он являлся
2024-10-14T10:56
2024-10-14T10:56
новости
россия
украина
угледар
петр порошенко
вооруженные силы украины
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Председатель партии Петр Порошенко подтвердил его смерть 13 октября. Он уточнил, что военного ликвидировали с помощью российского FPV-дрона в селе Богоявленка в десяти километрах от Угледара.За день до гибели Иконников разместил в соцсетях фото, на котором он стоял в большой воронке от снаряда."Этот день должен был быть важным, но стал страшным испытанием. Совершенно не до празднования дня рождения", – написал он.Подробнее о ликвидации бойцов ВСУ - в материале Зять Фарион Особа ликвидирован в зоне СВО на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, угледар, петр порошенко, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Украина, Угледар, Петр Порошенко, Вооруженные силы Украины

ВС РФ ликвидировали бойца ВСУ, собиравшего протестные акции для Порошенко

10:56 14.10.2024
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Командир из 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины Сергей Иконников погиб в день своего 25-летия. Об этом сообщила партия "Европейская солидарность", активным участником которой он являлся
Председатель партии Петр Порошенко подтвердил его смерть 13 октября.
Он уточнил, что военного ликвидировали с помощью российского FPV-дрона в селе Богоявленка в десяти километрах от Угледара.

"Всегда активный, приветливый рупор нашей "Солидарной Молодежи", наш партиец. Сергей – тот человек, о котором говорят: "Он был, а не казался". Офис "Европейской Солидарности" всегда содрогался от его смелых идей. А сколько акций протеста в защиту Украины он собрал…", - написал Порошенко.

За день до гибели Иконников разместил в соцсетях фото, на котором он стоял в большой воронке от снаряда.
"Этот день должен был быть важным, но стал страшным испытанием. Совершенно не до празднования дня рождения", – написал он.
Подробнее о ликвидации бойцов ВСУ - в материале Зять Фарион Особа ликвидирован в зоне СВО на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияУкраинаУгледарПетр ПорошенкоВооруженные силы Украины
 
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