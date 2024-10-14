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ВС РФ ликвидировали бойца ВСУ, собиравшего протестные акции для Порошенко

ВС РФ ликвидировали бойца ВСУ, собиравшего протестные акции для Порошенко - 14.10.2024 Украина.ру

ВС РФ ликвидировали бойца ВСУ, собиравшего протестные акции для Порошенко

Командир из 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины Сергей Иконников погиб в день своего 25-летия. Об этом сообщила партия "Европейская солидарность", активным участником которой он являлся

2024-10-14T10:56

2024-10-14T10:56

2024-10-14T10:56

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Председатель партии Петр Порошенко подтвердил его смерть 13 октября. Он уточнил, что военного ликвидировали с помощью российского FPV-дрона в селе Богоявленка в десяти километрах от Угледара.За день до гибели Иконников разместил в соцсетях фото, на котором он стоял в большой воронке от снаряда."Этот день должен был быть важным, но стал страшным испытанием. Совершенно не до празднования дня рождения", – написал он.Подробнее о ликвидации бойцов ВСУ - в материале Зять Фарион Особа ликвидирован в зоне СВО на сайте Украина.ру.

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новости, россия, украина, угледар, петр порошенко, вооруженные силы украины