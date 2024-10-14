https://ukraina.ru/20241014/1058066414.html

Принуждение к миру. Украинские эксперты и политики вспомнили о нашествии Наполеона

Принуждение к миру. Украинские эксперты и политики вспомнили о нашествии Наполеона - 14.10.2024 Украина.ру

Принуждение к миру. Украинские эксперты и политики вспомнили о нашествии Наполеона

В украинском экспертном сообществе начали осознавать, что Россия не остановится, НАТО не спасёт, потому надо бы уже искать реалистичные пути остановки военных действий. А пока таких решений не найдено, политики советуют согражданам выезжать из больших городов куда-нибудь в сельскую местность, чтобы перезимовать

2024-10-14T10:40

2024-10-14T10:40

2024-10-14T13:39

россия

украина

киев

андрей ермолаев

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нато

верховная рада

эксклюзив

спецоперация

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Украинский военный эксперт Олег Стариков считает, что ВС РФ ударами по объектам энергетики просто принуждают Киев к миру. По его мнению, сейчас заканчивается вторая фаза летней военной кампании российских сил — и в течение ближайших 20 дней будет эскалация.Эксперт отметил, что украинское руководство делает упор на информационные операции, на "иллюзии", тогда как для ВС РФ на первом месте - боевые действия, а информационная война — это потом.При этом Стариков добавил, что, по его мнению, война уже прошла точку бифуркации и идёт на спад, но на этом этапе противоборствующие стороны стараются занять побольше территорий — отсюда, к примеру, Курская операция ВСУ, к которой сам эксперт относится критически. По его словам, ждать осталось недолго — к январю станет ясно, к чему это всё приведёт."РФ выбрала войну на истощение… Почему? Они (русские. — Ред.) воюют на истощение — не с нами они воюют, они с НАТО воюют и с Вашингтоном, вот они с кем воюют", - заявил эксперт в эфире ютуб-канала Александра Шелеста*. Он добавил, что у русских на всех направлениях есть группировки, способные проломить фронт, но они этого не делают. Вот и на Курском направлении не торопятся.При этом Стариков вспомнил почему-то о нашествии Наполеона, которого тоже как бы и не торопились изгонять, который даже занял Москву, но всё рано вынужден был убраться из России.По мнению эксперта, тактика ВС РФ приносит плоды, западные политики теперь думают, чем будут сами воевать, если отдадут всё оружие Киеву. В итоге ВСУ не хватит ресурсов, придётся отходить с Курского направления. На других направлениях тоже будут большие сложности.Относительно прежних ударов ВС РФ по объектам энергетики на территории, подконтрольной киевскому режиму, высказался и экс-депутат Верховной рады, участник карательной АТО в Донбассе Игорь Мосийчук. Он сослался на мнение военных экспертов, полагающих, что это "только начало "цепочки ударов, которые Россия планирует"."Всем гражданам Украины, кто проживает в больших городах, я бы рекомендовал выехать, возможно, в сельскую местность, в малые города, в любое другое место". - заявил политик в эфире одного из ютуб-каналов. По его словам, "ход событий показывает, что будет блэкаут зимой, он будет очень тяжёлый, чтобы его пережить в миллионнике".Что касается захода ВСУ в Курскую область, то это лишь помогло российскому руководству определиться, потому что "осень и зима будут крайне активны в плане военных действий", считает украинский политолог Андрей Ермолаев."Рассчитывать на то, что Россия сейчас откажется от успехов и выгод, связанных с военной кампанией 2024-2025, было бы наивно, то есть, они не остановятся", - сказал он в эфире интернет-канала Politeka.По словам политолога, граждане Украины получают слишком обработанную и "рафинированную" информацию, настраивающую на скорый "перелом", успехи и победы, но - "реальность более сурова"."Мне кажется, что Украине (киевскому режиму. — Ред.) сейчас следует искать реалистичные способы деэскалации, чтобы не были подвергнуты разрушению новые города, чтобы не было новых больших потерь на фронтах, которые уже болезненно сказываются на общественных настроениях", - сказал Ермолаев.С общественными настроениями всё непросто. Профессор Института журналистики Киевского национального университета Никита Василенко заявил, что на Украине нет идеологии, поскольку Бандера - "батько" далеко не для всей страны."Ну никак не является Бандера "батьком" для сотен тысяч солдат с Восточной Украины, Центральной Украины. Более того, он не является "батьком" для русских в составе украинской армии, поляков в составе украинской армии этнических, или (для. — Ред.) русскоговорящих. Поэтому идеологии у нас как не было, так и нет", - сказал профессор в эфире ютуб-канала "Дикий live", добавив, что "у солдат полностью отобрана мотивация".Он также указал на серьёзную опасность раскола в украинском обществе, пояснив, что "самое страшное для Украины сейчас начинается на Западе (страны. — Ред.), когда вводятся… попытки введения мовных (языковых. — Ред.) патрулей, и представители национально-патриотических кругов пробивают общение в школах (исключительно — Ред.) на украинском языке".Василенко напомнил, что он давно предсказывал, что "Америка нас (киевский режим. — Ред.) кинет", и теперь это предсказание сбывается, надежды на помощь партнёров тают.В целом, по словам профессора, ситуация такова: страна проигрывает войну, армия деморализуется (он подчеркнул, что знает как редактор газеты "Солдат", получающий известия с фронта) и - "мы просто не знаем, кто первым взбунтуется, тыл или армия".* Признан иноагентом в РФПодробнее о том, что происходит на Украине — в материале "Сколько русским идти до Киева. Украинские эксперты о ситуации на поле боя".

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Сергей Зуев

россия, украина, киев, андрей ермолаев, степан бандера, вооруженные силы украины, нато, верховная рада, эксклюзив, спецоперация, сво