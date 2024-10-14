В Харькове на концерте ТЦК мобилизовали одновременно три музыкальных группы
© Фото : соцсетисожженный автомобиль ТЦК в Одессе
© Фото : соцсети
Сразу три коллектива украинских музыкантов забрали военкомы с концерта в Харькове. Об этом сообщают местные телегрм-каналы
"По всей Украине сотрудники ТЦК продолжают устраивать массовые облавы", - констатировали журналисты.
В Харькове военкомы (ТЦК) в сопровождении полиции провели рейд в клубе, где было запланировано выступление трёх музыкальных групп - "True Tough", "Ґрунт палає" и "Mordox". Более 20 силовиков проверяли документы не только у артистов, но и у посетителей. Некоторым задержанным мужчинам были вручены повестки, а один из членов команды уже отправлен на обучение военному делу.
"В Харькове накрыли концерт, забрали True Tough. Забрали телефоны, менеджера не пускали. Забрали также участников других групп, которые должны были играть. Всех кроме Романа. Покрутили посетителей также. По словам очевидцев, рейд был из 20+ представителей ТЦК и полиции. Задержанным выдали повестки, звукорежиссера концерта отправили на обучение", — поведал Телеграм-канал "Сата зухвало про музло".
На следующий день музыкальные коллективы должны были присоединиться к благотворительному концерту в Киеве. Организатор события заявил, что "из-за форс-мажорных обстоятельств" три группы пришлось убрать из запланированной программы концерта в столице постсоветской республики.
"Друзья, к сожалению, из-за форс-мажорных обстоятельств, которые не зависят от нас и на которые мы не можем повлиять как организаторы, три группы (Ґрунт палає, Mordox, True Tough) не смогут выступить сегодня, но концерт все равно состоится при участии других трех анонсированных команд", – сообщил Neformat в Instagram.*
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