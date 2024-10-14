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В Харькове на концерте ТЦК мобилизовали одновременно три музыкальных группы

В Харькове на концерте ТЦК мобилизовали одновременно три музыкальных группы - 14.10.2024 Украина.ру

В Харькове на концерте ТЦК мобилизовали одновременно три музыкальных группы

Сразу три коллектива украинских музыкантов забрали военкомы с концерта в Харькове. Об этом сообщают местные телегрм-каналы

2024-10-14T12:56

2024-10-14T12:56

2024-10-14T12:56

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"По всей Украине сотрудники ТЦК продолжают устраивать массовые облавы", - констатировали журналисты.В Харькове военкомы (ТЦК) в сопровождении полиции провели рейд в клубе, где было запланировано выступление трёх музыкальных групп - "True Tough", "Ґрунт палає" и "Mordox". Более 20 силовиков проверяли документы не только у артистов, но и у посетителей. Некоторым задержанным мужчинам были вручены повестки, а один из членов команды уже отправлен на обучение военному делу.На следующий день музыкальные коллективы должны были присоединиться к благотворительному концерту в Киеве. Организатор события заявил, что "из-за форс-мажорных обстоятельств" три группы пришлось убрать из запланированной программы концерта в столице постсоветской республики."Друзья, к сожалению, из-за форс-мажорных обстоятельств, которые не зависят от нас и на которые мы не можем повлиять как организаторы, три группы (Ґрунт палає, Mordox, True Tough) не смогут выступить сегодня, но концерт все равно состоится при участии других трех анонсированных команд", – сообщил Neformat в Instagram.** Решением суда запрещена "деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации по основаниям осуществления экстремистской деятельности"Тем временем на Украине активизировались мобилизационные мероприятия. Подробности в публикации Зеленский запланировал мобилизовать 200 тысяч солдат до конца года и 600 тысяч – в 2025 годуКак сообщалось, Украинские военкомы отлавливают уклонистов на курорте БуковельПополнение для ВСУ разыскивают и на Западной Украине. Подробности в публикации Облавы на уклонистов: во Львове военкомов выгнали со свадьбы

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новости, харьков, украина, киев, всу, мобилизация, сво, музыкант, военком