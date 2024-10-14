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Пытался поджечь админздание. Суд приговорил завербованного севастопольца к 21 году колонии за госизмену

Пытался поджечь админздание. Суд приговорил завербованного севастопольца к 21 году колонии за госизмену - 14.10.2024 Украина.ру

Пытался поджечь админздание. Суд приговорил завербованного севастопольца к 21 году колонии за госизмену

Суд приговорил жителя Севастополя, завербованного Службой безопасности Украины в 2022 году, к 21 году колонии за госизмену и подготовку теракта. Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ по Крыму и Севастополю

2024-10-14T08:50

2024-10-14T08:50

2024-10-14T09:11

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Следователи выяснили, что по заданию спецслужбы мужчина собирал и передавал ее представителю сведения об актуальных местах дислокации в Севастополе объектов Вооруженных сил России.Кроме того, севастополец планировал поджог одного из административных зданий города. Для этого он прошел соответствующее обучение, нашел орудия и средства поджога, но был задержан сотрудниками управления ФСБ.Южный окружной военный суд признал мужчину виновным в госизмене, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, приготовлении к совершению террористического акта.Ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок 21 год в колонии особого режима с отбыванием первых четырех лет в тюрьме и ограничением свободы после освобождения на год и шесть месяцев.Подробнее о вербовке - в материале Завербованный СБУ севастополец попытался подорвать высокопоставленного военного ВС РФ на сайте Украина.ру.

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