Пытался поджечь админздание. Суд приговорил завербованного севастопольца к 21 году колонии за госизмену - 14.10.2024 Украина.ру
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Пытался поджечь админздание. Суд приговорил завербованного севастопольца к 21 году колонии за госизмену
Пытался поджечь админздание. Суд приговорил завербованного севастопольца к 21 году колонии за госизмену - 14.10.2024 Украина.ру
Пытался поджечь админздание. Суд приговорил завербованного севастопольца к 21 году колонии за госизмену
Суд приговорил жителя Севастополя, завербованного Службой безопасности Украины в 2022 году, к 21 году колонии за госизмену и подготовку теракта. Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ по Крыму и Севастополю
2024-10-14T08:50
2024-10-14T09:11
фсб
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Следователи выяснили, что по заданию спецслужбы мужчина собирал и передавал ее представителю сведения об актуальных местах дислокации в Севастополе объектов Вооруженных сил России.Кроме того, севастополец планировал поджог одного из административных зданий города. Для этого он прошел соответствующее обучение, нашел орудия и средства поджога, но был задержан сотрудниками управления ФСБ.Южный окружной военный суд признал мужчину виновным в госизмене, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, приготовлении к совершению террористического акта.Ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок 21 год в колонии особого режима с отбыванием первых четырех лет в тюрьме и ограничением свободы после освобождения на год и шесть месяцев.Подробнее о вербовке - в материале Завербованный СБУ севастополец попытался подорвать высокопоставленного военного ВС РФ на сайте Украина.ру.
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фсб, севастополь, новости, россия, сбу, украина
ФСБ, Севастополь, Новости, Россия, СБУ, Украина

Пытался поджечь админздание. Суд приговорил завербованного севастопольца к 21 году колонии за госизмену

08:50 14.10.2024 (обновлено: 09:11 14.10.2024)
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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Суд приговорил жителя Севастополя, завербованного Службой безопасности Украины в 2022 году, к 21 году колонии за госизмену и подготовку теракта. Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ по Крыму и Севастополю
Следователи выяснили, что по заданию спецслужбы мужчина собирал и передавал ее представителю сведения об актуальных местах дислокации в Севастополе объектов Вооруженных сил России.
Кроме того, севастополец планировал поджог одного из административных зданий города. Для этого он прошел соответствующее обучение, нашел орудия и средства поджога, но был задержан сотрудниками управления ФСБ.
Южный окружной военный суд признал мужчину виновным в госизмене, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, приготовлении к совершению террористического акта.
Ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок 21 год в колонии особого режима с отбыванием первых четырех лет в тюрьме и ограничением свободы после освобождения на год и шесть месяцев.
Подробнее о вербовке - в материале Завербованный СБУ севастополец попытался подорвать высокопоставленного военного ВС РФ на сайте Украина.ру.
 
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