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СК России расследует гибель и ранения жителей ДНР после обстрелов ВФУ
СК России расследует гибель и ранения жителей ДНР после обстрелов ВФУ - 14.10.2024 Украина.ру
СК России расследует гибель и ранения жителей ДНР после обстрелов ВФУ
Российские следователи будут расследовать преступления вооружённых формирований Украины, повлекшие гибель и ранения мирных жителей Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает следственное ведомство
2024-10-14T10:11
2024-10-14T10:11
2024-10-14T10:11
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Следователи зафиксировали факт обстрела города Дебальцево в ДНР. В результате там погибла мирная жительница, ещё пятеро получили ранения - в том числе один несовершеннолетний."Кроме этого, вследствие атаки ВСУ на Никитовский район Горловки и Красноармейский муниципальный округ погибли и пострадали местные жители", - констатировали в СК РФ.В ведомстве пообещали установить все обстоятельства произошедшего и круг лиц, причастных к совершению преступлений.Более полная картина начала дня в обзоре Пропавшие в Курской области. Главное на Украине на утро 14 октября
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, донецкая народная республика, россия, украина, ск рф, всу, военные преступления, мирные жители, обстрелы, сво
Новости, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина, СК РФ, ВСУ, Военные преступления, мирные жители, обстрелы, СВО
СК России расследует гибель и ранения жителей ДНР после обстрелов ВФУ
Российские следователи будут расследовать преступления вооружённых формирований Украины, повлекшие гибель и ранения мирных жителей Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает следственное ведомство