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СК России расследует гибель и ранения жителей ДНР после обстрелов ВФУ

СК России расследует гибель и ранения жителей ДНР после обстрелов ВФУ - 14.10.2024 Украина.ру

СК России расследует гибель и ранения жителей ДНР после обстрелов ВФУ

Российские следователи будут расследовать преступления вооружённых формирований Украины, повлекшие гибель и ранения мирных жителей Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает следственное ведомство

2024-10-14T10:11

2024-10-14T10:11

2024-10-14T10:11

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Следователи зафиксировали факт обстрела города Дебальцево в ДНР. В результате там погибла мирная жительница, ещё пятеро получили ранения - в том числе один несовершеннолетний."Кроме этого, вследствие атаки ВСУ на Никитовский район Горловки и Красноармейский муниципальный округ погибли и пострадали местные жители", - констатировали в СК РФ.В ведомстве пообещали установить все обстоятельства произошедшего и круг лиц, причастных к совершению преступлений.Более полная картина начала дня в обзоре Пропавшие в Курской области. Главное на Украине на утро 14 октября

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новости, донецкая народная республика, россия, украина, ск рф, всу, военные преступления, мирные жители, обстрелы, сво