Ранена маленькая девочка. Губернатор Белгородской области рассказал о жертвах атак ВСУ
© © Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГладков
© © Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
Двухлетняя девочка пострадала в результате обстрела Шебекинского городского округа в Белгородской области в воскресенье. Об этом сообщил 14 октября в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков
Вооруженные силы Украины накануне выпустили по Шебекино, сёлам Архангельское, Новая Таволжанка и Середа 21 боеприпас, населенные пункты также атаковали два беспилотника.
"В Шебекинскую ЦРБ самостоятельно обратились родители с ребёнком... Двухлетней девочке диагностировали касательное осколочное ранение ноги. После оказания медицинской помощи лечение продолжат амбулаторно", - написал Гладков.
Он также указал, что один мирный житель погиб, двое бойцов самообороны были ранены в результате обстрела Белгородского района. Пострадавших госпитализировали в областную клиническую больницу в состоянии средней степени тяжести.
Кроме прочего, в больнице погибла жительница села Устинка.
Подробнее об обстановке в регионе - в материале "Трудно подобрать слова": Гладков сообщил о новом обстреле Белгородской области на сайте Украина.ру.