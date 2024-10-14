Ранена маленькая девочка. Губернатор Белгородской области рассказал о жертвах атак ВСУ - 14.10.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241014/1058069212.html
Ранена маленькая девочка. Губернатор Белгородской области рассказал о жертвах атак ВСУ
Ранена маленькая девочка. Губернатор Белгородской области рассказал о жертвах атак ВСУ - 14.10.2024 Украина.ру
Ранена маленькая девочка. Губернатор Белгородской области рассказал о жертвах атак ВСУ
Двухлетняя девочка пострадала в результате обстрела Шебекинского городского округа в Белгородской области в воскресенье. Об этом сообщил 14 октября в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков
2024-10-14T10:24
2024-10-14T10:24
новости
белгородская область
шебекино
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/16/1046452419_0:0:1601:900_1920x0_80_0_0_d4867d2f8892611238889a141fb586b2.jpg
Вооруженные силы Украины накануне выпустили по Шебекино, сёлам Архангельское, Новая Таволжанка и Середа 21 боеприпас, населенные пункты также атаковали два беспилотника.Он также указал, что один мирный житель погиб, двое бойцов самообороны были ранены в результате обстрела Белгородского района. Пострадавших госпитализировали в областную клиническую больницу в состоянии средней степени тяжести.Кроме прочего, в больнице погибла жительница села Устинка. Подробнее об обстановке в регионе - в материале "Трудно подобрать слова": Гладков сообщил о новом обстреле Белгородской области на сайте Украина.ру.
белгородская область
шебекино
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/16/1046452419_0:0:1601:1200_1920x0_80_0_0_1acdfd42dff5a179a79e4311fcf5428b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, белгородская область, шебекино, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Новости, Белгородская область, Шебекино, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины

Ранена маленькая девочка. Губернатор Белгородской области рассказал о жертвах атак ВСУ

10:24 14.10.2024
 
© © Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГладков
Гладков
© © Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
Читать в
Двухлетняя девочка пострадала в результате обстрела Шебекинского городского округа в Белгородской области в воскресенье. Об этом сообщил 14 октября в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков
Вооруженные силы Украины накануне выпустили по Шебекино, сёлам Архангельское, Новая Таволжанка и Середа 21 боеприпас, населенные пункты также атаковали два беспилотника.
"В Шебекинскую ЦРБ самостоятельно обратились родители с ребёнком... Двухлетней девочке диагностировали касательное осколочное ранение ноги. После оказания медицинской помощи лечение продолжат амбулаторно", - написал Гладков.
Он также указал, что один мирный житель погиб, двое бойцов самообороны были ранены в результате обстрела Белгородского района. Пострадавших госпитализировали в областную клиническую больницу в состоянии средней степени тяжести.
Кроме прочего, в больнице погибла жительница села Устинка.
Подробнее об обстановке в регионе - в материале "Трудно подобрать слова": Гладков сообщил о новом обстреле Белгородской области на сайте Украина.ру.
 
НовостиБелгородская областьШебекиноВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:47Ураган российского наступления сдувает надежды Киева. Киселев о том, как план победы стал планом побега
13:47И не друг, и не враг, а так. Что нам нужно знать об Илоне Маске
13:33В Волжском задержаны подозреваемые в избиении участника СВО
13:31Украинские следователи проверяют сотни людей на причастность к убийству националистки Фарион
13:28Министр обороны России приехал в Пекин
13:14Как дамбы на водохранилищах помогут России в битве с ВСУ взять два города на К - полковник Алёхин
13:00Кадровые военные США в Курской области, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 14 октября
12:56Медведев ответил на слова Байдена о стремлении к полному устранению ядерного арсенала
12:56В Харькове на концерте ТЦК мобилизовали одновременно три музыкальных группы
12:36Военнослужащие ВСУ бросили оружие и сдались в Островском
12:33Американцы высмеяли пиар-бригаду ВСУ, зарабатывающую фотографированием полуголых женщин
12:23Украинский МИД протестует: Джаред Лето захотел выступать в России
12:15Евростат указал на резкий рост числа украинских беженцев со статусом временной защиты в ЕС
11:31"Сколько тебе заплатили?": вдовы украинских военнослужащих пожаловались на отношение общества
10:56ВС РФ ликвидировали бойца ВСУ, собиравшего протестные акции для Порошенко
10:40Принуждение к миру. Украинские эксперты и политики вспомнили о нашествии Наполеона
10:39Повстанцы в Мали воюют украинскими дронами — СМИ
10:30Почему люди из стран ЕС переезжают жить в Россию и что их здесь ждёт: француженка Беше-Головко
10:24Ранена маленькая девочка. Губернатор Белгородской области рассказал о жертвах атак ВСУ
10:11СК России расследует гибель и ранения жителей ДНР после обстрелов ВФУ
Лента новостейМолния