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Ранена маленькая девочка. Губернатор Белгородской области рассказал о жертвах атак ВСУ

Ранена маленькая девочка. Губернатор Белгородской области рассказал о жертвах атак ВСУ - 14.10.2024 Украина.ру

Ранена маленькая девочка. Губернатор Белгородской области рассказал о жертвах атак ВСУ

Двухлетняя девочка пострадала в результате обстрела Шебекинского городского округа в Белгородской области в воскресенье. Об этом сообщил 14 октября в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков

2024-10-14T10:24

2024-10-14T10:24

2024-10-14T10:24

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белгородская область

шебекино

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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Вооруженные силы Украины накануне выпустили по Шебекино, сёлам Архангельское, Новая Таволжанка и Середа 21 боеприпас, населенные пункты также атаковали два беспилотника.Он также указал, что один мирный житель погиб, двое бойцов самообороны были ранены в результате обстрела Белгородского района. Пострадавших госпитализировали в областную клиническую больницу в состоянии средней степени тяжести.Кроме прочего, в больнице погибла жительница села Устинка. Подробнее об обстановке в регионе - в материале "Трудно подобрать слова": Гладков сообщил о новом обстреле Белгородской области на сайте Украина.ру.

белгородская область

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новости, белгородская область, шебекино, вячеслав гладков, вооруженные силы украины