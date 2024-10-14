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Повстанцы в Мали воюют украинскими дронами — СМИ

Повстанцы в Мали воюют украинскими дронами — СМИ - 14.10.2024 Украина.ру

Повстанцы в Мали воюют украинскими дронами — СМИ

Повстанцы в Мали из коалиции Постоянный стратегической состав (CSP), объединяющей вооруженные группы туарегов, используют украинские беспилотники против малийской армии и воюющих на их стороне бойцов ЧВК "Вагнер", пишет французская газета Le Monde

2024-10-14T10:39

2024-10-14T10:39

2024-10-14T10:39

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"Использование дронов больше не является тайной - оно стало предметом гордости для повстанцев. <...> 4 октября 2024 года небольшие дроны атаковали военный лагерь в Гундаме, расположенный в регионе Тимбукту, где находятся подразделения ЧВК "Вагнер". <...> В сентябре тоже проходили подобные атаки на тот же лагерь и другие объекты в регионе", - говорится в материале.По подтвержденным данным, оперативное сотрудничество между украинской военной разведкой и повстанцами CSP началось в начале 2024 года. Несколько представителей повстанцев отправились на Украину для прохождения обучения по изготовлению и использованию беспилотных летательных аппаратов.Минувшим летом правительство Мали разорвало дипломатические отношения с Украиной в связи с признанием украинской стороной поддержки повстанцев из племени туарегов, которые в конце июля атаковали колонну малийских правительственных войск и бойцов ЧВК "Вагнер". Малийские власти считают, что действия Украины нарушают суверенитет Мали, а также являются поддержкой международного терроризма.Позже Нигер разорвал дипотношения с Украиной из-за Мали.Подробнее о случившемся - в материале Власти Мали разорвали дипломатические отношения с Украиной — СМИ на сайте Украина.ру.

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