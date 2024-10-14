Украинский МИД протестует: Джаред Лето захотел выступать в России - 14.10.2024 Украина.ру
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Украинский МИД протестует: Джаред Лето захотел выступать в России
Украинский МИД протестует: Джаред Лето захотел выступать в России - 14.10.2024 Украина.ру
Украинский МИД протестует: Джаред Лето захотел выступать в России
Министерство иностранных дел (МИД) Украины в соцсети X выразило недовольство желанием американского певца и солиста группы Thirty Seconds to Mars Джареда Лето выступить в России
2024-10-14T12:23
2024-10-14T12:23
культура
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"То, как Джаред Лето "почувствовал русскую энергетику", и его желание выступить в России - это оскорбление тех, кто жертвует своими жизнями... не может быть никакого примирения с Россией", — указали в министерстве.На прошлой неделе группа Thirty Seconds to Mars провела концерт в Белграде, на котором в том числе присутствовали россияне. Судя по распространенным в интернете видеозаписям, солист группы Джаред Лето был рад присутствию фанатов из России и заявил, что "однажды, когда все эти проблемы закончатся", музыканты посетят РФ. Он также заверил, что вернется в Белград и посетит Киев. Однако после услышанного украинцы в соцсетях раскритиковали музыканта и попросили не посещать Киев.О других музыкантах - в материале Музыкант Сергей Летов о фолке и джазе, гастролях по России и нехватке культурной публики на сайте Украина.ру.
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новости, россия, мид, белград, киев
Культура, Новости, Россия, МИД, Белград, Киев

Украинский МИД протестует: Джаред Лето захотел выступать в России

12:23 14.10.2024
 
© Джаред Лето/ИнстаграмДжаред Лето
Джаред Лето
© Джаред Лето/Инстаграм
Читать в
Министерство иностранных дел (МИД) Украины в соцсети X выразило недовольство желанием американского певца и солиста группы Thirty Seconds to Mars Джареда Лето выступить в России
"То, как Джаред Лето "почувствовал русскую энергетику", и его желание выступить в России - это оскорбление тех, кто жертвует своими жизнями... не может быть никакого примирения с Россией", — указали в министерстве.
На прошлой неделе группа Thirty Seconds to Mars провела концерт в Белграде, на котором в том числе присутствовали россияне. Судя по распространенным в интернете видеозаписям, солист группы Джаред Лето был рад присутствию фанатов из России и заявил, что "однажды, когда все эти проблемы закончатся", музыканты посетят РФ. Он также заверил, что вернется в Белград и посетит Киев.
Однако после услышанного украинцы в соцсетях раскритиковали музыканта и попросили не посещать Киев.
О других музыкантах - в материале Музыкант Сергей Летов о фолке и джазе, гастролях по России и нехватке культурной публики на сайте Украина.ру.
 
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