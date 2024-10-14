https://ukraina.ru/20241014/1058072919.html

Украинский МИД протестует: Джаред Лето захотел выступать в России

Украинский МИД протестует: Джаред Лето захотел выступать в России - 14.10.2024 Украина.ру

Украинский МИД протестует: Джаред Лето захотел выступать в России

Министерство иностранных дел (МИД) Украины в соцсети X выразило недовольство желанием американского певца и солиста группы Thirty Seconds to Mars Джареда Лето выступить в России

2024-10-14T12:23

2024-10-14T12:23

2024-10-14T12:23

культура

новости

россия

мид

белград

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103136/97/1031369769_0:294:1080:902_1920x0_80_0_0_2915261897ac7d5536f605781bbd5f39.jpg

"То, как Джаред Лето "почувствовал русскую энергетику", и его желание выступить в России - это оскорбление тех, кто жертвует своими жизнями... не может быть никакого примирения с Россией", — указали в министерстве.На прошлой неделе группа Thirty Seconds to Mars провела концерт в Белграде, на котором в том числе присутствовали россияне. Судя по распространенным в интернете видеозаписям, солист группы Джаред Лето был рад присутствию фанатов из России и заявил, что "однажды, когда все эти проблемы закончатся", музыканты посетят РФ. Он также заверил, что вернется в Белград и посетит Киев. Однако после услышанного украинцы в соцсетях раскритиковали музыканта и попросили не посещать Киев.О других музыкантах - в материале Музыкант Сергей Летов о фолке и джазе, гастролях по России и нехватке культурной публики на сайте Украина.ру.

россия

белград

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, мид, белград, киев