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Военнослужащие ВСУ бросили оружие и сдались в Островском
Военнослужащие ВСУ бросили оружие и сдались в Островском - 14.10.2024 Украина.ру
Военнослужащие ВСУ бросили оружие и сдались в Островском
При освобождении населённого пункта Островское в Донецкой Народной Республике подразделения ВСУ были вынуждены спешно отступить в соседний населенный пункт Курахово, оставляя на позициях раненых. Об этом сообщает Минобороны РФ
2024-10-14T12:36
2024-10-14T12:36
2024-10-14T12:36
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"Мы не стали затягивать, в течение трех дней собрали штурмовые группы, технику, взаимодействовали с командиром танкового батальона, разработали план захода и зашли в населенный пункт Островское, где мы успешно спешились, закрепились", – рассказал командир роты российской 5-й отдельной мотострелковой бригады "Южной" группировки войск с позывным "Герцин".При этом окружённые украинские военнослужащие, осознав превосходство российских подразделений, сдались в плен."Военнослужащие группировки ежедневно проявляют героизм и отвагу, шаг за шагом освобождая земли Донбасса", - констатировали в Минобороны России.Тем временем СК России расследует гибель и ранения жителей ДНР после обстрелов ВФУТакже на эту тему: ВС РФ ликвидировали бойца ВСУ, собиравшего протестные акции для ПорошенкоБолее полная картина начала дня в обзоре Пропавшие в Курской области. Главное на Украине на утро 14 октября
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новости, россия, донецкая народная республика, курахово, вооруженные силы украины, всу, потери всу, военнопленные, сво
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, Курахово, Вооруженные силы Украины, ВСУ, потери ВСУ, военнопленные, СВО
Военнослужащие ВСУ бросили оружие и сдались в Островском
При освобождении населённого пункта Островское в Донецкой Народной Республике подразделения ВСУ были вынуждены спешно отступить в соседний населенный пункт Курахово, оставляя на позициях раненых. Об этом сообщает Минобороны РФ
"Мы не стали затягивать, в течение трех дней собрали штурмовые группы, технику, взаимодействовали с командиром танкового батальона, разработали план захода и зашли в населенный пункт Островское, где мы успешно спешились, закрепились", – рассказал командир роты российской 5-й отдельной мотострелковой бригады "Южной" группировки войск с позывным "Герцин".
При этом окружённые украинские военнослужащие, осознав превосходство российских подразделений, сдались в плен.
"Военнослужащие группировки ежедневно проявляют героизм и отвагу, шаг за шагом освобождая земли Донбасса", - констатировали в Минобороны России.
Также на эту тему: ВС РФ ликвидировали бойца ВСУ, собиравшего протестные акции для Порошенко