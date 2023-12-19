https://ukraina.ru/20231219/1052219637.html

Нардеп Тищенко: "Деньги у меня есть, но на ВСУ я не обязан их отдавать"

Нардеп Тищенко: "Деньги у меня есть, но на ВСУ я не обязан их отдавать" - 19.12.2023 Украина.ру

Нардеп Тищенко: "Деньги у меня есть, но на ВСУ я не обязан их отдавать"

Об отсутствии намерения делиться деньгами с защитниками Украины депутат заявил с трибуны Верховной Рады

2023-12-19T10:07

2023-12-19T10:07

2023-12-19T10:07

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Народный депутат Украины Николай Тищенко сделал громкое заявление о нежелании лично финансировать армию своей страны.Высказывания депутата оценили украинские СМИ и включили в телесюжет.В начале октября в Верховной Раде Украины произошел конфликт с участием Николая Тищенко и Алексея Гончаренко*. Последнего Тищенко назвал "петухом с Одесчины" из-за того, что тот, работая в Одесском облсовете, выступал за использование русского языка.В январе этого года Тищенко исключили из состава парламентской фракции "Слуга народа" из-за его поездки в Тайланд. По решению Совета нацбезопасности и обороны депутаты парламента и другие чиновники могут покидать территорию страны во время военного положения исключительно в служебные командировки.* Внесен в список экстремистов и террористов.

https://ukraina.ru/20231113/1050977334.html

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