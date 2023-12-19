Нардеп Тищенко: "Деньги у меня есть, но на ВСУ я не обязан их отдавать"
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / NikolayTishenko
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / NikolayTishenko
Об отсутствии намерения делиться деньгами с защитниками Украины депутат заявил с трибуны Верховной Рады
Народный депутат Украины Николай Тищенко сделал громкое заявление о нежелании лично финансировать армию своей страны.
"У меня автопарк на 2 миллиона долларов, но я не обязан отдавать деньги на ВСУ", – заявил Тищенко.
Высказывания депутата оценили украинские СМИ и включили в телесюжет.
В начале октября в Верховной Раде Украины произошел конфликт с участием Николая Тищенко и Алексея Гончаренко*. Последнего Тищенко назвал "петухом с Одесчины" из-за того, что тот, работая в Одесском облсовете, выступал за использование русского языка.
В январе этого года Тищенко исключили из состава парламентской фракции "Слуга народа" из-за его поездки в Тайланд. По решению Совета нацбезопасности и обороны депутаты парламента и другие чиновники могут покидать территорию страны во время военного положения исключительно в служебные командировки.
* Внесен в список экстремистов и террористов.