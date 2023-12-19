Нардеп Тищенко: "Деньги у меня есть, но на ВСУ я не обязан их отдавать" - 19.12.2023 Украина.ру
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Нардеп Тищенко: "Деньги у меня есть, но на ВСУ я не обязан их отдавать"
Нардеп Тищенко: "Деньги у меня есть, но на ВСУ я не обязан их отдавать" - 19.12.2023 Украина.ру
Нардеп Тищенко: "Деньги у меня есть, но на ВСУ я не обязан их отдавать"
Об отсутствии намерения делиться деньгами с защитниками Украины депутат заявил с трибуны Верховной Рады
2023-12-19T10:07
2023-12-19T10:07
новости
новости украины
всу
финансирование
николай тищенко
верховная рада
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Народный депутат Украины Николай Тищенко сделал громкое заявление о нежелании лично финансировать армию своей страны.Высказывания депутата оценили украинские СМИ и включили в телесюжет.В начале октября в Верховной Раде Украины произошел конфликт с участием Николая Тищенко и Алексея Гончаренко*. Последнего Тищенко назвал "петухом с Одесчины" из-за того, что тот, работая в Одесском облсовете, выступал за использование русского языка.В январе этого года Тищенко исключили из состава парламентской фракции "Слуга народа" из-за его поездки в Тайланд. По решению Совета нацбезопасности и обороны депутаты парламента и другие чиновники могут покидать территорию страны во время военного положения исключительно в служебные командировки.* Внесен в список экстремистов и террористов.
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новости, новости украины, всу, финансирование, николай тищенко, верховная рада
Новости, Новости Украины, ВСУ, финансирование, Николай Тищенко, Верховная Рада

Нардеп Тищенко: "Деньги у меня есть, но на ВСУ я не обязан их отдавать"

10:07 19.12.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / NikolayTishenko
- РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / NikolayTishenko
Читать в
Об отсутствии намерения делиться деньгами с защитниками Украины депутат заявил с трибуны Верховной Рады
Народный депутат Украины Николай Тищенко сделал громкое заявление о нежелании лично финансировать армию своей страны.
"У меня автопарк на 2 миллиона долларов, но я не обязан отдавать деньги на ВСУ", – заявил Тищенко.
Высказывания депутата оценили украинские СМИ и включили в телесюжет.
В начале октября в Верховной Раде Украины произошел конфликт с участием Николая Тищенко и Алексея Гончаренко*. Последнего Тищенко назвал "петухом с Одесчины" из-за того, что тот, работая в Одесском облсовете, выступал за использование русского языка.
В январе этого года Тищенко исключили из состава парламентской фракции "Слуга народа" из-за его поездки в Тайланд. По решению Совета нацбезопасности и обороны депутаты парламента и другие чиновники могут покидать территорию страны во время военного положения исключительно в служебные командировки.
* Внесен в список экстремистов и террористов.
- РИА Новости, 1920, 13.11.2023
13 ноября, 13:22
Украинские депутаты засомневались в демократичности курса ЗеленскогоРазмышления на тему свободы депутат фракции "Слуга народа" Георгий Мазурашу опубликовал на своей странице в соцсети
 
НовостиНовости УкраиныВСУфинансированиеНиколай ТищенкоВерховная Рада
 
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Заголовок открываемого материала
10:11Силы ПВО сбили над Брянской областью беспилотник ВСУ – МО
10:07Нардеп Тищенко: "Деньги у меня есть, но на ВСУ я не обязан их отдавать"
10:06"Выдать желаемое за действительное": генерал Гомар рассказал, о чем думали украинцы в начале СВО
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